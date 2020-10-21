Какую модную обувь выбрать осенью, чтобы было тепло

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Что обуть промозглой осенью, чтобы и в тренде быть, и комфортно себя чувствовать? Высота каблука, цвет, материал, из которого сделана наша обувь, и, конечно, детали — вот о чем мы поговорим.

Не зря говорят: держи ноги в тепле. Но если речь идет об осенней моде, к этой поговорке стоило добавить что-то про стиль. О главных обувных трендах осени рассказывает международный эксперт по стилю Александр Белов.

ФОРМА МЫСА

В моде — квадратный мыс. Популярность такой обуви прошла много лет назад, но возродилась в 2020-м. Не нравится квадратный мыс? Присмотритесь к остроносой обуви. Высота каблука и тип обуви не имеют никакого значения. Это могут быть как ботинки челси на небольшом каблучке, так и ботильоны с высоким подъемом.

ФУРНИТУРА И РИСУНОК

Цепочки, шипы и заклепки — это новый обувной тренд. Украшения на обуви вообще очень актуальны осенью-зимой — 2020. Вышивки цветов, надписей и многого другого выглядят на обуви стильно. То же можно сказать и о рисунке на ботинках и сапогах.

2020-й любит яркие вещи. Животный принт в одежде и обуви считался уже давно забытым, но сегодня он к нам вернулся. Дизайнеры предлагают обувь расцветки «корова», «жираф», «зебра». Даже давно забытый леопардовый принт имеет право на существование.

КАКОГО ЦВЕТА

Мода циклична, и «металлизированные» сапоги из 80-х снова с нами. Также в моде нюд (белый, песочный, бежевый), синий, красный и обувь цвета милитари (темно-зеленого оттенка).

ИЗ ЧЕГО СШИТО

В вопросе использованных материалов обувная мода не преподносит сюрпризов. Так, обувь из натуральной кожи — это не только надежно и долговечно, но и очень актуально. Она выглядит безупречно, стильно. Также в моде осенняя обувь из замши. Кстати, есть две разновидности замши: full-grain suede и split suede. Первый вариант приятнее на вид и на ощупь. Но оба прослужат долгие годы, если правильно ухаживать за обувью.

Экокожа (искусственная кожа) актуальна уже многие годы. Так же как и нубук — так называют мелковорсистую кожу. Материал очень схож с замшей, но считается более долговечным и грубым.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ САПОЖКИ, ПОРАЖАЮЩИЕ ВООБРАЖЕНИЕ

1. Сапоги Mary Jane Boots от Prada. Снизу обувь стилизована под легкие яркие туфли, а голенища окрашены в телесный цвет. Смотришь на такие, и кажется, девушка в холодную погоду прогуливается чуть ли не босиком.

2. В ботинках от Vibram FiveFingers Cervinia можно ходить по снегу, оставляя следы босых ног. Шутники-дизайнеры придумали для этой обуви подошву с нестандартным рисунком.

3. Канадский художник Мескалл Лесье (Maskull Lasserre) тоже не лишен чувства юмора. Для своей креативной обуви он выбрал подошву, оставляющую отпечатки лап крупного зверя.

4. Сапожки Gun Hoofs от Ирис Шиферштейн (Iris Schieferstein) созданы для самых решительных дам. Не каждая решится выйти на улицу в копытах. Именно оленьи копыта украшают эту странную обувь.

5. На создание шипастых ботинок дизайнера Ашира Левинье (Asher Levine) вдохновили мотоциклетные сапоги и наряды завсегдатаев ночных клубов.

УЛЬТРАМОДНЫЕ МОДЕЛИ — 2020

Сапоги с напуском

Один из главных трендов осени. Небрежные складки на голенище сделают образ необычным. Такую обувь можно сочетать с любой одеждой.

Армейские ботинки

Берцы актуальны уже не первый сезон. В этом году они стали массивнее и грубее. Дизайнеры говорят, что берцы не выйдут из моды еще долгие годы.

Лоферы

Это туфли без шнурков, отделанные специальным полукруглым швом, чем-то напоминают мокасины.

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Ботфорты

Классические высокие сапоги на высоком каблуке ушли в прошлое, а ботфорты на плоской подошве — один из модных трендов текущей осени. Такая обувь отлично «уживается» с юбками и платьями.

Челси

Буквально покорили подиумы всего мира. Это обувь на низкой подошве с боковыми вставками в виде резинок.

Броги

Туфли-ботинки. Они подойдут для официального случая.

КСТАТИ

Пора бы подумать о том, какую обувь выбрать на зиму. Вариантов — масса.

Ботильоны. Короткие сапожки на теплую зиму. Высота каблука не имеет значения. Кому какая нравится.

Высокие сапоги. Этой зимой высокие сапоги как никогда актуальны. Модельеры предлагают множество различных вариаций такой обуви, на любой вкус и цвет.

Боты. Удобные ботинки на низкой подошве и шнуровке — незаменимая вещь для зимы. В них можно отправиться на прогулку, в поход, да хоть куда.

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