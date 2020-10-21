Полный комплект. Чем можно пополнить арсенал кухонных гаджетов

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Если какой-то день и называть «вкусным», то, конечно, именно День повара, который прошел вчера. Но у нас-то он постоянно, ведь у плиты стоим мы все! И хочется, чтобы все получалось вкусно и быстро. «Вечерка» выяснила, на какие модные приспособления стоит обратить внимание.

И как бы ни развивался фастфуд, все приготовленное дома мы ценим намного выше покупного.

— Каждый год на наших кухнях появляются все новые и новые приспособления, облегчающие процесс готовки, — рассказывает продавец-консультант Андрей Баюшкин. — Среди них есть те, что вряд ли приживутся у домашних кулинаров, а есть настоящие спасители. В свое время, кстати, абсолютным прорывом стал ныне всем привычный миксер: с его помощью удавалось делать майонез раз в десять быстрее, да и безе перестало быть изыском. «Бум» на громоздкие кухонные комбайны давно прошел, в погоне за стройными фигурами мы начали забывать о вафельницах, слишком уж калорийные и вкусные вафли они выдавали, мы обзавелись кофеварками, которые раньше встречались лишь в кафе... Но стремление облегчить труд у человека в крови, и мы все равно стремимся обзаводиться новыми кухонными помощниками, даже если потом понимаем, что не все они пришлись ко двору.

Чистый бульончик

Контейнер для варки специй — классная штука. И лавровый лист, и зелень можно варить в ней, и бульон останется «ничем не омраченным». А главное — в этой штуке можно варить лук. Ивы перестанете беситься из-за плавающих в бульоне или супе луковых колечек или нарезки. Цена: от 700 рублей.

Мелко-мелко

Измельчитель для чеснока и яиц: их принципиальное отличие от хорошо известного еще с советских времен пресса для чеснока и яйцерезки в современном приспособлении одно — это наличие контейнера. Но оно-то и меняет все. Нарезанные продукты не рассыпаются, что, конечно, удобно. Цена: от 300 рублей.

Лимонада захотелось

Графин для лимонада не только удобен. К нему прилагаются особые вставки: одна — для чая, рассыпной заварки или пакетиков, а может, и для специй для глинтвейна? Другая вставка — для фруктов и ягод. Нарезали ломтиками яблоки или персики, а может, взяли сухой шиповник или кизил — получитсяизумительныйароматныйнапиток. Ну а еще есть вставка для льда. Для лета — незаменимая штуковина! Цена: от 1500 рублей.

Все в строй

Очень простая штучка, которая сохранит чистой поверхность столешницы. Голова перестанет болеть о том, куда положить горячую крышку с кастрюли! Но это приспособление, конечно, рассчитано на большую кухню. Цена: от 800 рублей.

Мусор сметаем

Доска с контейнером для мусора — штука удобная, но помните, что все части нужно мыть. Таким образом, вам решать, будете ли вы стряхивать мусор с доски по-старинке или соберете его одним движением в контейнер. Скажем так: если часто режете овощи, и их бывает много, то такое приспособление себя оправдает. Если нет — то зачем вам лишний предмет на кухне. Цена: от 500 рублей.

Ломтики — загляденье

Слайсеры для дыни и ананасов — это два разных устройства, которые выглядят по-разному, но функционально они по сути идентичны: они освобождают мякоть от шкурки плодов, а у дыни еще и удаляют косточки. Штуки удобные, но задайтесь вопросом: как часто выедите ананасы и дыни, чтобы покупать для них специальные чистилки? Хотя если вы любите делать коктейли, то они вам пригодятся для колоритной пина колады и карибиан тач. Цена: от 400 рублей.

Яичница с «изюминкой»

Забавные штуки. Вряд ли выбудете пользоваться ими каждый день, однако по выходным — почему нет? Нестандартный завтрак прибавит настроения домочадцам, да и мыть такие формы легко. Цена: от 150 рублей.

И немножко зелени

Устройство для хранения зелени — это реально хорошая вещь. Ну кто не знает, как быстро портится зелень в пакетах, как она вянет или покрывается плесенью в банках. В данную емкость надо периодически добавлять воду, и зелень будет жить в ней, точно в уютном домике, не портясь. Цена: от 450 рублей.

Идеальные овощи

Силиконовый дуршлаг для варки — удобнейшая штука для тех, кто любит отварные овощи. Одно движение — и они на тарелке без всякой лишней воды. Цена: от 600 рублей.

Разложили-сложили

Если живете без посудомойки — скажете за складную полочку для мойки спасибо. Захотели — разложили ее, захотели — сложили, на ней отлично высохнут как посуда, так и овощи-фрукты. Цена:от 600 рублей.

Плотно закрываем

Универсальных крышек из силикона, хотя бы пару штук, иметь дома нужно. Они спасут продукты в холодильнике, подойдут для разных емкостей. Цена: от 250 рублей.

Сочный бургер

Пресс для бургера — хороший помощник для тех, кто любит зайти в ресторан фастфуда и побаловать себя котлеткой на поджаренной булочке. Так почему не сделать это дома? Пресс поможет сделать идеальные котлетки, которые сразу можно жарить, и готовить бургеры с любыми начинками. Цена: 450 рублей.

Бокальчик холодненького

Охладитель вина очень пригодится, если вы любите принимать гостей и дегустировать напитки. Вы можете хранить металлическую часть в холодильнике постоянно и в нужный момент прикрутить ее к дозатору и моментально охладить любой напиток. Устройство позволяет с огромной скоростью делать вино прохладным, причем без добавления воды, как со льдом. Не вынимая дозатор, можно принести бутылочку на стол и разливать по бокалам. Есть также и охладитель для пива — немного другой формы. Цена: от 800 рублей.

Радость гурмана

Набор для сыра — понятное дело не «российского», а элитных сортов, поможет сделать нарезку аккуратной и сервировку по всем правилам лучших ресторанов. В набор входят четыре предмета: разделочная доска, вилка для сыра, нож-лопатка для мягкого сыра и листовидный нож для сыра твердых сортов. Так что если вечер с бокальчиком под сыр для вас не редкость, можно и потратиться. Цена:: от 2000 рублей.

Неудачные задумки

Диспенсер, порционно выдающий масло на силиконовую щеточку, только кажется удобным. Но масло в нем может прогоркнуть.

Нагревающийся нож представляют чуть ли не как замену тостеру. Ерунда! Он лишь поможет вам намазать масло или ореховую пасту тоньше, слегка их растопив. Проще выложить на стол и подождать.

Емкость для шашлыка — ну это уже совсем для Емели. Значит, так: для такой штуки нужно или идеальное мясо, или… Или у вас уже совсем запредельная лень. А если всерьез: шашлык трудно нарезать так идеально, как обещает это приспособление в рекламных буклетах. И какого удовольствия вы себя лишаете!

Шустро, красиво и без травм

Скажите, доводилось ли вам резать пальцы ножом, спеша «настругать» салат? Наверняка. Так вот, панацея от этой беды изобретена! Аккуратная накладка, защищающая кончики пальцев от порезов, позволит вам не бояться острых ножей и резать овощи, зелень, яйца или мясо с любой скоростью, не опасаясь порезов и ссадин. А чтобы нарезать зелень, сейчас используют особые ножницы с несколькими лезвиями. Делаете одно-два движения — и пучок зелени измельчен! А забавное кольцо с зажимом, надеваемое на початок кукурузы, в несколько движений срезает с нее кукурузинки.

Ленивым и аккуратным

Персональным футляром для персонального банана уже никого не удивишь, конечно. И смешно, и забавно, но и удобно: убранный в личный «пенал» банан не раздавится, не растечется кашей в вашем портфеле. А полукруглая прорезь в краю столешницы, удерживающая бокал за ножку, уменьшает шансы невзначай смахнуть со стола хрупкую посуду.

Классная штучка и формочки для канапе : разложили хлеб, колбасу, сыр, потыкали такой формочкой, потянули за поршень со стержнем — и аккуратная «канапушка» готова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваневич, повар

Мне кажется, на любой кухне должны быть удобные разделочные доски, прессы для чеснока, миксер, хорошие ножи. Обязательно имейте дома хорошую мясорубку и удобные измельчители. Все, что по-настоящему облегчает труд, обычно сделано разумно и просто. И хорошая терка, и картофелечистка улучшают настроение хозяйки дома.

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