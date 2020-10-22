Масло масляное. Хороший продукт содержит только сливки

Москвичка Екатерина Маскайкина в одном из продуктовых магазинов столицы у полок с маслом. Ассортимент огромен, многие покупатели сталкиваются с тем, что выбрать качественный продукт довольно трудно/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В конкурсе «Московское качество — 2020» горожане впервые определяют самых лучших производителей сливочного масла. На что стоит обязательно обратить внимание?

Хорошее масло — источник витаминов, минералов и микроэлементов, рассказывает диетолог Анна Кудрявцева. Масло необходимо для работы мозга, увлажнения и питания кожи, укрепления сосудов, профилактики артрита и повышения иммунитета.

— Проблема в том, что примерно в половине случаев нам вместо натурального масла подсовывают маргарин, — рассказывает эксперт.

Итак, первым делом обращайте внимание на маркировку.ГОСТ сливочного масла — Р 52969–2008. Однако вы можете увидеть и другие цифры, например Р 52253–2004. Последний номер свидетельствует: вы держите в руках настоящее вологодское масло, которое в Вологодской области выпускают только три завода.Кроме того, с 2015 года на сливочное масло введен еще один межгосударственный стандарт ГОСТ — 32261–2013

— Если на упаковке есть значок ТУ — технические условия, то следует внимательно изучить состав продукта, — пояснил технолог молочного производства Сергей Рябушко.

Как пояснил эксперт, в составе настоящего масла должны быть только цельное молоко и сливки. Иногда соль.

— Если на упаковке указаны растительные масла — например, арахисовое, пальмовое, кокосовое или некий загадочный ингредиент «заменитель молочных жиров», можете не сомневаться — вам предлагают маргарин, — пояснил Рябушко.

На упаковке, по его словам, должно быть прямо и недвусмысленно написано: «масло сливочное», «масло крестьянское» или «масло любительское». При этом учтите: жирность сливочного масла начинается от 82,2 процента, любительского — от 78 процентов, а крестьянского — от 72,5 процента.

Все остальные виды «масла» — например, бутербродное (от 61,5 процента жира) или чайное (от 50 процентов) — не натуральный продукт.

— Где-нибудь на упаковке вы наверняка найдете надпись «бутербродная масса», набранную мелким шрифтом, — пояснил Сергей Рябушко. — Обычно такой бутербродный продукт включает в себя различные аромати заторы, эмульгаторы, стабилизаторы и консерванты.

Кстати, о консервантах. Еще один критерий натуральности сливочного масла — срок годности. Обычно он не превышает месяца. Если в производстве масла используются консерванты или растительные жиры, срок годности увеличивается до года и выше.

Еще один важный момент.

— Старайтесь выбирать масло не в бумажной упаковке, а в фольге, — пояснил эксперт. — Ведь бумага не защищает столь нежный продукт от воздействия солнечного света, разрушающего витамины. Качество масла можно проверить и дома. Настоящий продукт хорошо намазывается на бутерброд, а если масло крошится, значит, в нем слишком много воды.

— Самый простой тест: положите кусочек сливочного масла в горячую воду, — советует Сергей Рябушко. — Натуральный продукт растворится равномерно, а маргарин распадется на отдельные кусочки.

Кстати, натуральное масло после морозильной камеры полчаса остается твердым, а маргарин и спред уже через пять минут можно намазывать на хлеб.

СПРАВКА

Натуральное масло не имеет запаха, оно приятное, нежное и быстро тает во рту, оставляя молочно-сливочное послевкусие. Маргарин же, наоборот, может долго таять, прилипая к зубах. Если вкус масла категорически вам не нравится, значит, в производстве использовались некачественные продукты или растительные масла.

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