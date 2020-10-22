Бермудский феномен будоражит экспертов

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21 октября 1944 года неподалеку от побережья штата Флорида было найдено гражданское судно «Рубикон». Из живых существ на борту оказалась только собака. Экипаж исчез. Эта находка положила начало легенде о Бермудском треугольнике. «Вечерка» разбиралась, чего в этом мифе больше, домыслов или фактов.

В заметке мельбурнской газеты The Argus от 24 октября 1944 года говорится, что после обнаружения судно отбуксировали в Майами. Последняя запись в вахтенном журнале датируется 26 сентября, когда «Рубикон» вошел в порт Гаваны. По одной из версий, судно могло сорвать штормом с якоря и унести в море, пока команда находилась на берегу. Еще один вариант: экипаж покинул терпящий бедствие «Рубикон» на шлюпках (их на судне не было) и пропал в океане.

Бермудский треугольник, вершинами которого выступают Майами, Бермудские острова и город Сан-Хуан в Пуэрто-Рико, занимает площадь около 500 тысяч квадратных километров. Считается, что «треугольник» — очень сложное для навигации место. Многие утверждают, что это результат природных условий — штормов, циклонов, блуждающих мелей. С этим соглашается геолог Александр Соленый.

— Есть и разные теории, объясняющие феномен Бермудского треугольника. Например, выбросы метана, блуждающие волны или инфразвук, издаваемый планетой, которые мешают средствам передвижения в навигации. Но, к сожалению, это все всего лишь теории. Надеюсь, что полностью объяснить загадку смогут в будущем, — говорит Соленый.

Правда, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США считают, что уже нашли разгадку гибели кораблей. Это — «волны-убийцы», или «стоячие волны», высотой до 30 метров, которые могут внезапно возникать при совпадении ряда факторов. Эксперты управления смоделировали движение ветров и течений в Бермудском треугольнике, доказав реальность таких волн и их способность очень быстро потопить даже современный корабль.

Впрочем, феномен «кораблей-призраков» с исчезнувшими экипажами эта гипотеза не объясняет. Пока же, по различным данным, на этом участке океана пропало около 1000 человек.

Уфолог Владимир Кукольников считает, что любое предположение необходимо полноценно анализировать, чтобы понять, в чем же заключается проблема.

— Все версии происходящего имеют право на существование. Каждую нужно разбирать, ведь только так есть шанс найти причину происходящего. Феномен до сих пор не поддается рациональному объяснению событий, которые отмечаются в одном месте. Это говорит о наличии паранормальной активности в Бермудском треугольнике, — уверен Кукольников.

Вернулся век спустя

В начале 2020 года в районе американского порта Сент-Огастин обнаружили сухогруз SS Cotopaxi, который 29 ноября 1925 года отправился из Южной Каролины в Гавану. По данным вахтенного журнала известно, что корабль начал подавать сигналы бедствия уже спустя два дня после отплытия. Экипаж сообщал о том, что судно легло на борт и набрало воды во время шторма. Затем сухогруз перестал выходить на связь, а 31 декабря 1925 года его объявили утерянным. По словам океанографа Саймона Боксала, участвовавшего в поисках Cotopaxi, повредить его могли высокие волны, которые зарождаются в районе Бермудского треугольника и появляются там, где происходит несколько штормов одновременно.

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