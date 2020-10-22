Больше всего туристов в российской столице привлекают Красная площадь, парк «Зарядье» и ВДНХ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ограничения, связанные с пандемией, ранее заметно сократили число приезжих в российской столице. Однако стоило городским властям ослабить запреты, как тут же возросло в Москве количество гостей из других регионов страны. Это заметно по данным МТС, раскрывающим активность гостевых абонентов в Московском регионе в летний сезон 2020 года.

Особенно больше стало приезжих в столице в период отпусков — с июня по сентябрь текущего года. Связано было это с ослаблением ограничительных мер. В городе тогда зарегистрировали более 4,5 миллиона гостевых абонентов МТС. 96 процентов из них приехали в Москву из регионов России. В целом столицу этим летом посетило гостей на 26 процентов меньше, чем в прошлом году.

Чаще всех приезжали в Москву жители Санкт-Петербурга, Краснодара, Калуги, Рязани и Нижнего Новгорода. В среднем они проводили в столице неделю. Этого было достаточно для совершения экскурсий по основным достопримечательностям города. Дольше всех в Москве оставались в летний период абоненты компании, приехавшие из Грозного, Махачкалы и Нальчика. Они проводили в столице в среднем две недели.

Немало туристов приезжало в столицу также из ближнего и дальнего зарубежья. Они оставались в Москве на несколько дней. Это были преимущественно гости из Армении и Китая.

Гости мегаполиса активно пользовались голосовой связью и цифровыми сервисами. Они отправляли родным и близким красивые виды центральных улиц, бульваров и проспектов российской столицы, свои фотографии и видеоролики, снятые на фоне популярных у туристов достопримечательностей — Красной площади, парка «Зарядье», ВДНХ, Александровского сада и других. Несмотря на то, что в июне–сентябре более трети жителей Москвы выехало на отдых за пределы региона, а гостей приехало меньше, пользователи мобильного интернета были активнее: за это время они скачали трафика 30 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего для связи с родными и близкими они пользовались мессенджерами и социальными сетями. Реже обращались гости столицы к банковским сервисам, услугам доставки еды, интернет-магазинам, такси, каршерингу, а также к сайтам знакомств.

Всего с июня по сентябрь приезжие абоненты, зарегистрировавшиеся в московской сети МТС, совершили 89 миллионов звонков и отправили 8,6 миллиона SMS-сообщений. Наиболее популярными местами для посещения туристов стали Красная площадь, Никольская улица, парк «Зарядье», ВДНХ, Третьяковская галерея, а также центральные магазины и торговые центры.