Школа поможет выявить неблагополучные семьи

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Тему помощи детям в трудной жизненной ситуации и роль в решении этой проблемы школы обсудили на круглом столе, организованном комиссией по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты города Москвы.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская озвучила статистику: за первое полугодие 2020 года было выявлено и поставлено на учет 1550 неблагополучных семей, более 1000 обращений поступило от полиции и лишь 3,8 процента обращений — от школ.

— Это говорит о том, что уже поздно, уже все случилось. К сожалению, мы выявляем ситуации уже после того, как что-то произошло, — отметила Ольга Ярославская.

В советское время практика, когда классный руководитель приходил в неблагополучные семьи, брал их на жесткий контроль, была нормальной. Полностью скопировать такую систему в современные реалии невозможно. Ярославская отметила, что именно школа должна стать первостепенным звеном в отслеживании потенциально неблагополучных семей.

— Прежде всего это классный руководитель, он является омбудсменом своего класса. Нужно создать такую систему взаимодействия, помощи семье, которая проходила бы через классного руководителя, но не заставляла бы его работать 24 на 7, чтобы она была прозрачная, автоматизированная и безопасная для семьи и ребенка, — подчеркнула Ярославская.

Проект такой системы, направленной на раннее выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предложил Департамент образования и науки Москвы. Называется она «Классный помощник», и реализовать ее предлагается на базе электронного журнала и дневника.

— Мы предлагаем дополнить его новыми функциями, которые помогут классному руководителю быстро дать сигнал в систему, что ребенку нужна помощь. Этот сигнал будет маркироваться цветом по степени приоритетного реагирования, в зависимости от ситуации, и сразу будет передаваться в «Мой семейный центр» и всем ведомствам, которые смогут его отработать, — рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки Марина Смирницкая.

Для выявления детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в распоряжении классного руководителя будут 14 критериев, к примеру, особенности внешнего вида, поведения, общения со сверстниками и учителями. Если классный руководитель замечает один из таких индикаторов, он сможет отметить его в системе.

Таким образом, у школы появится некая «кнопка быстрого реагирования», а семьи смогут рассчитывать на квалифицированную помощь до того, как решатся о ней попросить, или до того, как кризис пройдет точку невозврата.

Участники круглого стола предложили опробовать систему в школах Северо-Восточного округа, а также дополнить ее: например, продумать возможность перепроверки полученной от классного руководителя информации для максимальной объективности ее оценки.

СПРАВКА

Из 1550 поставленных на учет неблагополучных семей 10 выявили благодаря учреждениям соцзащиты, 72 — благодаря учреждениям опеки и попечительства. Информация о 20 семьях поступила от соседей, о 63 семьях — от учреждений образования. В отношении родителей, не исполняющих обязанности, за первое полугодие 2020 года возбудили 52 уголовных дела, составили 4734 административных протокола.

КСТАТИ

В столице работают 29 центров социальной помощи семье и детям «Семья», подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения. Они оказывают помощь семьям в трудной жизненной ситуации, многодетным, малообеспеченным семьям, одиноким родителям. Специалисты центра помогают найти работу, проводят правовые консультации, оказывают психологическую помощь.

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