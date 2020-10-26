Технологичный магазин будущего открылся в Москве

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В Москве открылся первый в стране магазин без кассиров. Система покупок полностью автоматизирована и управляется с помощью мобильного приложения.

На входе в магазин — датчик: чтобы попасть внутрь, нужно отсканировать QR-код из приложения. После этого дверь откроется и даст возможность покупателю насладиться почти цифровым шоппингом: выбирать товары, сканировать ценники и оплачивать их одним кликом в своем смартфоне — все без спешки и очередей. То, что, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня стало новой реальностью: «Пятерочка» открыла первый в стране магазин с полностью автоматизированной системой покупок в жилом комплексе Новой Москвы.

— Расплатиться в магазине можно двумя способами: через мобильное приложение и с помощью касс самообслуживания, — объясняет Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятерочка». — Первое время в торговом зале будет дежурить ассистент, который поможет покупателям освоиться с новыми технологиями.

И помощь действительно пригодятся — как минимум первое время, чтобы понять, как это работает. Хотя в целом в магазине повсюду есть подсказки.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Как пояснили в компании, магазин работает по принципу «умного дома»: на основе архитектуры интернета вещей действует система датчиков, контролирующих вход, выход, освещение и потребительское поведение покупателей. Видеокамеры и нейросеть отслеживают количество товаров, которые человек взял с полки или положил обратно. Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно. В будущем это поможет разрабатывать индивидуальные предложения для каждого гостя исходя из его предпочтений.

— Аналогичный проект существует в США, но их система не позволяет отказаться от сотрудников полностью: шесть человек так или иначе задействованы в работе магазина, — рассказывает Гончаров.

В российском же проекте пока работает только один человек, а в будущем, когда москвичи привыкнут к такому покупательскому опыту, сервис станет полностью автоматическим.

— Магазин ориентирован на молодых людей — миллениалов и представителей поколения Z, — поясняет генеральный директор. — Это люди, которые с технологиями на ты. Для них важна скорость, поэтому они предпочитают онлайн-покупки обычным, так как это позволяет не тратить время в очередях.

Именно на миллениалов рассчитан и ассортимент магазина, который, кроме товаров повседневного спроса, располагает большим отделом с готовой продукцией и снеками. Молодежь явно оценит и дизайн интерьера в новом магазине: вся навигация выполнена в современно стиле, картинки напоминают иконки смартфона или инфографику, а тон коммуникации с гостями более дружеский.

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

К слову, кофе-зона в магазине тоже не простая, а цифровая. Рядом с кофеваркой расположен кофе-принтер, позволяющий перенести на молочную пенку любое изображение: фото нужно загрузить в систему с помощью QR-кода.

Новая «Пятерочка» расположена в современном жилом комплексе на проходной улице в непосредственной близости от жилых домов и других объектов инфраструктуры, так что у целевой аудитории, на которую и ориентировался новая «Пятерочка #налету», есть все шансы первой оценить идею. А если такой магазин, что называется, «зайдет» покупателям, то вслед за пилотным будут открываться и другие подобные магазины.