Как правильно и компактно убрать летние вещи до следующего сезона

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За окном все холоднее. А это значит, что пришло время попрощаться с летними вещами до следующего теплого сезона. Но отправлять одежду «зимовать» тоже нужно правильно, иначе весной вы достанете из шкафа потерявшие форму платья и футболки. «Вечерка» разбиралась в правилах хранения вещей со старшим менеджером клининговой службы Таисией Распопиной.

Многие хозяйки думают, что с окончанием сезона вещи можно просто сложить в пакеты, закинуть куда-нибудь на верхнюю полку шкафа и забыть об их существовании на несколько месяцев. Однако это заблуждение.

Летняя одежда не меньше зимней нуждается в правильном хранении. Причем перед упаковкой ее нужно подготовить. Ведь несколько месяцев в темном шкафу могут негативно сказаться на состоянии вещи, что, конечно же, расстроит ее владельца с приходом тепла. Придется в срочном порядке отправляться в магазины и искать замену любимому пиджаку, босоножкам или сумке.

В любой квартире можно организовать дополнительные места для хранения вещей. Например, если вы точно знаете, что в отпуск зимой не поедете, используйте свободное место в чемодане. Кроме того, можно купить несколько коробок и поставить их на шкаф, если между ним и потолком есть место. Сейчас в продаже контейнеры почти любой высоты и размера. Главное — подпишите их, чтобы не вытряхивать все содержимое, если захотите одолжить летнюю сумку подруге.

Повяжите платки

Если вы любительница летних шарфиков, но не знаете, куда их убрать, этот совет для вас. Возьмите кольца для штор в ванную (набор из 12 штук стоит не более ста рублей), повесьте их на обыкновенную вешалку, и самодельный органайзер готов! Повяжите шарфики на кольца. Так все ваши шейные платки будут аккуратно храниться, и их не придется искать по полкам.

Место тоже важно

Не важно, как вы упаковали одежду, если в итоге она хранится в неправильном месте. Ни в коем случае не выносите вещи на балкон или в неотапливаемый гараж. Из-за перепадов температуры и сырости они испортятся. Кроме того, не оставляйте вещи под прямыми солнечными лучами. В крайнем случае храните одежду в плотных чехлах, чтобы деликатная ткань не выгорела.

Сначала стираем

Возьмите за правило, что все вещи, которые отправляются на хранение, должны быть чистыми. Иначе в складках несвежей одежды будут размножаться бактерии, которые потом вызовут неприятный запах. Кроме того, если на вещах останутся какие-то пятна, их будет сложнее вывести, так как они плотно засядут в ткани. Так что выделите время и перестирайте всю одежду, которую собираетесь убирать. Только не забудьте проветрить вещи, чтобы избавиться от сильного запаха стирального порошка.

Босоножки-перевертыши

Высокие кеды, босоножки и ботинки лучше всего хранить в перевернутом положении, чтобы избежать их деформации. Либо вставьте в них картонные или поролоновые колодки. Ни в коем случае не оставляйте обувь в полиэтиленовых пакетах, она должна «дышать», иначе может появиться плесень. Лучше обернуть каждую пару в бумагу. А от недорогих шлепок или тапочек, которые вы покупали на один сезон, желательно избавиться, чтобы не занимать место в шкафу.

Используем вешалки с умом

Не все вещи можно держать на вешалках. Если оставить на плечиках трикотаж, он потеряет свою форму и растянется. Тем более не стоит делать «матрешку» из вещей и пытаться уместить все на одной вешалке. Воспользуйтесь простым советом — на вешалку можно повесить цепочку, и уже на нее — все остальное. Главное, чтобы на нижних плечиках хранились короткие вещи, а не длинные платья, которые будут мяться и мешаться в шкафу.

Сворачиваем трубочками

Летние вещи чаще всего делают из непритязательных тканей.Однако за зиму они могут приобрести кучу складок, которые будет сложно прогладить. Воспользуйтесь таким советом: выверните вещь наизнанку, положите сверху бумажную салфетку и скрутите ее в плотную трубочку. Весной, вынув такие свертки, достаточно будет только быстро пройтись по ним утюгом. А если ткань не сильно мнущаяся, то и этого не потребуется.

Вытащите лишнее

Летним сумкам тоже нужно уделить немного внимания. Для начала как следует почистите их: протрите от пыли, отмойте пятна. Вытащите из кармашков сумок все бальзамы для губ, жвачку и другие мелкие вещи, которые там лежат. Выкиньте все чеки и ненужные бумажки.

Сумки и без них великолепно перезимуют. Главное — набейте их газетами или бумагой, чтобы избежать деформации. Если места очень мало, то можно сложить маленькие клатчи в большие сумки. Но при этом не стоит набивать одну большую сумку кучей маленьких, иначе заломы гарантированы.

Настенные шляпы

Еще одна проблема, которая возникает у модниц, — куда на зиму убрать шляпы. Этот аксессуар лучше всего хранить в коробках. Однако если в шкафу места совсем нет, то можно попробовать вписать головные уборы в интерьер квартиры.

Например, развесить на крючки на стену или сделать большую вешалку и зацепить прищепками на веревку.

Капризные шелк и шифон

Эти привередливые ткани можно хранить двумя способами. Первый — сложить все вещи стопкой в темный пакет, который защитит от пыли и выгорания. Второй вариант подойдет тем, у которых полок в шкафу меньше, чем места для вешалок. Выверните вещи наизнанку и поместите на плечики, подобрав правильный размер. Подол длинных платьев перебросьте через вешалку.

Используем разделители

Легкую одежду, если ее не много, можно хранить в подвесном органайзере. Так не придется искать ей место на полках, которые зимой займут объемные свитера. И не забывайте про разделители для полок — они помогают сохранить порядок. Особенно они полезны для аксессуаров.

Вакуумные пакеты выручают

Хозяйки вздохнули с облегчением, когда появились вакуумные пакеты. Положил туда вещи, выдул воздух, и радуешься, как мало места они занимают. Однако не все вещи переживут такую упаковку. Например, ваш любимый пиджак вряд ли обрадуется подобному обращению. В пакетах нельзя хранить плиссированные юбки, вещи с большим количеством фурнитуры и тонкие шифоновые блузы. А футболки, джинсы, шорты и одежду из немнущихся тканей можно спокойно сложить таким образом.

ТРИ ОБУВНЫХ ПРАВИЛА

Уделите время подготовке осенней и зимней обуви к испытанию улицей и погодой. В магазине есть специальные средства на любой кошелек. Чтобы покупка не оказалась бесполезной, следуйте трем простым правилам.

Очищение. Перед нанесением средства на обувь тщательно почистите и помойте ее. Так кремы и пропитки лучше схватятся с материалом.

Питание. Дольше сохранить опрятный вид поможет крем или бальзам. Обратите внимание на наличие в составе водоотталкивающих компонентов, а также уточните, для какого типа обуви подходит это средство.

Пропитка. Этот шаг защитит обувь от влаги и подтеков, которые могут образоваться после сушки. Для велюра и замши возьмите нанопропитку, а для кожи подойдет и обычная.

ДАЙТЕ ПОДЫШАТЬ

После долгого хранения в шкафу теплые вещи необходимо привести в порядок. Для начала проветрите всю верхнюю одежду. Пальто, куртки, пуховики и даже свитеры нуждаются в свежем воздухе. Пусть они повисят немного на балконе. Так из них исчезнет «залежавшийся» запах. После проверьте вещи на сохранность. Возможно, на них есть катышки или небольшие дырки, на которые вы раньше не обращали внимания. Можно купить гаджеты, помогающие бережно удалить катышки. Они помогут обновить и продлить срок службы одежды, это выгоднее и экологичнее, чем ее выкидывать и покупать новую.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Виноградова, стилист-имиджмейкер:

— Не всем летним вещам следует отправляться в дальний угол шкафа. Многое может понадобиться и в холодное время года. Например, платья вместе с тяжелыми ботинками и теплым свитером сверху могут стать отличным вариантом для прогулок с друзьями или второй половинкой.

А базовые футболки и рубашки можно сочетать с кардиганами. Так вы не замерзнете, а в помещении просто снимете кофту, оставшись при этом стильной.

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