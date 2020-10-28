«Стать психологом мне посоветовала мама»: победитель конкурса «Московские мастера» Екатерина Астахова рассказала о своей профессии

Фото: Из личного архива Екатерины Астаховой

Екатерина Астахова стала победителем конкурса «Московские мастера» по профессии «психолог». Она успешно трудится в Московской службе психологической помощи шесть лет. О профессии, сложных случаях и судьбоносном выборе читайте в нашем интервью.

— Екатерина, расскажите, как вы пришли в профессию?

— Еще лет 15 назад психологов остерегались, а в качестве психотерапевтов выбирали подруг. Я сама — старший ребенок в многодетной семье, девочка-подросток, мечтавшая стать врачом, не имевшая понятия о психологии. Идея поступить на психологический факультет принадлежала моей маме, которая сильно беспокоилась за меня, опасаясь, что я не поступлю в медицинский. Поскольку я была послушным ребенком, то согласилась, хотя и без энтузиазма. А дальше произошло чудо: мне повезло влюбиться в науку на первой же лекции по общей психологии. Я сразу с головой погрузилась в предмет, стараясь всех в своем окружении проконсультировать, даже когда меня об этом не сильно просили, была жажда скорее применить полученные теоретические знания «в поле». Нетрудно догадаться, что в процессе обучения, погружения в профессию и работы над собой в какой-то момент я перестала быть послушным ребенком в полной мере.

— С чего начался ваш профессиональный путь?

— Мой профессиональный путь начался с работы психологом в детском саду. Это был отличный опыт, который в последующем очень пригодился. Вместе с детьми дошкольного учреждения росла как специалист и я. О работе в Московской службе психологической помощи я мечтала, когда еще была студенткой. Мало кто знает, но в 2011 году я не прошла собеседование в службу — не хватило опыта. Подучившись и профессионально окрепнув, я наконец исполнила свою мечту, с 2014 года работаю здесь. Ко мне на консультации приходят разные клиенты — от совсем еще малышей до уже глубоко зрелых людей, поэтому без знаний возрастной психологии качественная помощь просто невозможна.

— Какой самый запоминающийся случай в практике?

— За 11 лет работы я слышала огромное количество историй, переживаний: какие-то из них уже забыты, некоторые я легко вспоминаю, когда клиент возвращается через годы, а есть случаи, которые забыть невозможно. Прямо сейчас вспоминаю тяжелую историю 10-летнего мальчика, который уже потерял обоих своих родителей. Мы работали с темой потери. Это была седьмая сессия, задание было — нарисовать самое страшное на свете. Мальчик быстро приступил к работе, рисовал гуашью что-то черное и бесконечно говорил. Он рассказывал о погоде, о природе, об уроках, обо всем на свете. Все это было так второстепенно, не имело отношения ни к теме задания, ни к теме нашей работы, ни к чему. Я решила, что задача сложна, поэтому позволила ему продолжить «ничего не делать». Он сказал, что закончил. Лист, на который он даже не смотрел, когда рисовал, был полностью покрыт толстым слоем черной гуаши. Я спросила: «Ты помнишь, какое было задание?» Без промедления он ответил: «Да, нужно было нарисовать самое страшное на свете, я нарисовал пустоту». Мальчик сразу заплакал. Вот так иногда бывает: нам может казаться, что ничего не происходит, а для нашего клиента это огромная работа. Моя задача — помочь человеку справляться с трудностями, которые возникают у него на пути, скорректировать те нюансы, которые мешают ему быть счастливым.

— Вы стали победителем конкурса «Московские мастера» по профессии «психолог». Сложно ли было участвовать? Какие чувства испытываете?

— Было непросто, некоторые вопросы выбивали из колеи, заставляли глубоко задуматься, прежде чем ответить. Спасибо организаторам за такой интересный формат и огромную работу по подготовке конкурса, за оптимизм, энергию, находчивость и креативность. Один в поле не воин, участие в подобном конкурсе — это заслуга не только моя, это помощь коллег в подготовке к конкурсу, очень значимая для меня поддержка руководства службы, армия болельщиков по ту сторону экрана и, конечно же, семейные наставления.

— Насколько важна психологическая помощь в сегодняшних реалиях?

— Сегодня как никогда востребована доступная психологическая помощь для каждого нуждающегося в ней, для каждого, кто хочет измениться, для каждого, кто переживает сложные этапы в своей жизни. Увеличение количества клиентов, обратившихся в службу, говорит о том, что мы выполняем нужное и важное дело. В работе психолога нет предела профессиональному росту, а это значит, что у нас впереди еще новые открытия и вершины!

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