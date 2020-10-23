Психолог рассказала, как избавиться от вредных привычек

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Психолог Наталья Наумова прокомментировала заявление американских ученых о том, что резкое изменение образа жизни помогает отказаться от вредных привычек, в беседе с Nation News.

— Когда меняется образ жизни, мы мобилизуемся. Действительно, в состоянии шока можно временно все пересмотреть. Но, во-первых, это очень высокий стресс, а во-вторых, если мы не мотивированы, через три месяца, когда шок пройдет, мы вернемся к старому образу жизни, — считает Наумова.

По мнению специалиста человек самостоятельно должен прийти к решению измениться, поставить себе цель и стремиться к ней.

Ранее Наумова дала советы Newinform, как реагировать взрослым на курение детей.

— Ничего страшного, если родители скажут, что и у них был какой-то этап в подростковом возрасте, когда им тоже хотелось попробовать. И в этот момент они чувствовали, что взрослеют за счет этого. В целом важно, чтобы родители сказали, что это нормально, что многие иногда пробуют курить сигареты. Надо поддержать ребенка и дать ему понять, что с ним ничего страшного не происходит и это временно, — рекомендует эксперт.

Психолог рекомендует провести беседу с ребенком в спокойном тоне и рассказать о том, как это вредит здоровью.

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