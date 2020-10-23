Психолог рассказал, что может заставить россиян носить маски

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Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, что заставит россиян носить маски. Эксперт прокомментировал инициативу Госдумы о бесплатной раздаче масок гражданам.

— Инициатива не заставит носить макси тех, кто противится масочному режиму. Единственный способ — вводить штрафы, как в Европе. Во Франции, например, могут оштрафовать на 600 евро за неношение маски, — сказал Хорс в беседе с Nation News.

Эксперт также уточнил, что предложение депутатов Госдумы будет способствовать увеличению количества граждан, которые воспользуются масками. Речь идет о тех людях, которые самостоятельно маски не покупают, но смогут ее взять в любой момент.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что на станции МЦД-2 Нахабино маски гражданам раздавал двойник Филиппа Киркорова. Пародист Сергей Силантьев провел необычную акцию, так как сам переболел коронавирусом и решил на собственном примере показать людям, как важно соблюдать меры профилактики.

Правительство Германии решило не открывать в этом году самую популярную рождественскую ярмарку в Берлине в связи с большим числом заразившихся COVID-19. По заявлению сенатора по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи, власти не знают, какие карантинные меры можно предпринять, сообщает Newinform со ссылкой на The Times.

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