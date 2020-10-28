Журналист военной поры

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Мы продолжаем публиковать письма, которые приходят в редакцию с пометкой «Наши герои». В них читатели рассказывают о судьбах своих родных, прошедших дорогами Великой Отечественной войны.

Дочери Наталья и Диана Комардины

Наш папа Григорий Герасимович Комардин прошел всю войну в составе 4-го гвардейского Кантемировского танкового корпуса ответственным редактором газеты «На штурм врага». Первое боевое крещение корпус получил при освобождении села Кантемировка, в честь которого и носил с тех пор свое название. Отец ушел добровольцем служить в Красную армию еще до войны, в 1930 году, и до начала Великой Отечественной служил на Дальнем Востоке, в Уссурийске, там же начал работать в полковой газете 2-го кавалерийского полка 9-й Дальневосточной кавалерийской дивизии.

В 31-м был демобилизован, а в 1939-м по призыву он снова в Дальневосточной армии: старший политрук и был назначен редактором дивизионной газеты «Красный кавалерист». Началась война. С 1942 года Григорий Комардин участвовал в формировании Дальневосточной дивизии, принимая пополнение со всех концов страны, и в подготовке и отправке бойцов на фронт. В дивизии он был недолго: в 4-м танковом корпусе срочно понадобился опытный журналист-редактор для еще не существующей корпусной газеты.

В танковом корпусе, легендарном гвардейском Кантемировском, родилась ежедневная газета с коротким, но грозным названием «На штурм врага». Первый ее номер вышел во время боев на Курской дуге. Накануне наступления, 31 июля 1943 года, кантемировцы праздновали первую годовщину создания корпуса. Соединению вручалось Гвардейское знамя, личный состав принял свою первую гвардейскую клятву. И уже рано утром в части был доставлен первый номер газеты «На штурм врага». Во фронтовых условиях газета становилась основным источником информации и до конца войны делала свое важное дело. От журналистов с передовой ежедневно поступали фотографии, корреспонденции, правдиво и ярко рассказывающие о подвигах танкистов, артиллеристов, мотострелков, саперов, связистов, разведчиков, медиков. Журналисты работали, невзирая на артобстрел, бомбежки, на гибель товарищей — воен-ных корреспондентов.

Набиралась газета вручную, печаталась на машине с ножным приводом. Редакция также выпускала боевые листки и бюллетени. Бойцы, по воспоминаниям фронтовиков, любили газету и ждали выхода каждого номера.

Кантемировский танковый корпус вступал в кровопролитные сражения с вражескими дивизиями «Мертвая голова», «Адольф Гитлер», «Охрана фюрера», «Богемия», «Галичина».

Папа часто вспоминал, как в конце 43-го в районе Житомира корпус в ходе боев часто пополнялся бойцами из местных партизанских отрядов. Там же папа познакомился со своей будущей женой и нашей мамой Татьяной Степановной. Поженились они уже после войны, в 1946-м.

Незабываемы рассказы папы о том, как ликовало население освобожденной Праги: дорога, по которой двигались советские танки, была усыпана цветами, люди ликовали и благодарили своих освободителей.

В 1953 году папа вышел в запас, но вся его жизнь была связана с газетой. В 1958-м он стал бессменным редактором институтской газеты «За науку» Московского физико-технического института, проработав до 1985 года. Папы не стало в 1998 году...

Мы бережно храним боевые награды отца: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги» и «За участие в героическом штурме и освобождении Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Читайте также: Почти 28 граммов серебра. О какой медали мечтают все солдаты