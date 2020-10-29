Налетай, торопись, покупай живопись. Насколько выгодно инвестировать в искусство

Фото: instagram.com/banksy

Полотно британского художника Бэнкси «Покажи мне Моне» недавно продали на аукционе почти за 10 миллионов долларов.

— В условиях экономическогокризиса вкладыватьденьги в искусство очень выгодно, — считает искусствовед Андрей Ковалев. — Самой дорогой картиной, когда-либо проданной в ходе открытых торгов, стала работа Эдварда Мунка «Крик». Она была куплена почти за 120 миллионов долларов.

А по итогам торгов закрытых лидируют «Игроки в карты» Поля Сезанна — 250 миллионов долларов. Вложение в предметы искусства, отмечают эксперты, инвестиция долгосрочная, ведь стоимость шедевров растет не быстро.

Кстати, Бэнкси — это псевдоним. Уличный гений всей своей жизнью доказывает миру, что граффити — не мазня, а искусство, достойное внимания. Британец не чужд эпатажа. Например, репродукция его картины «Девочка с воздушным шаром» с личной подписью художник а, проданная в 2018 году на аукционе за 1,04 миллиона фунтов стерлингов, самоуничтожилась на глазах публики сразу после закрытия торгов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Пушкина, коллекционер:

— Правил по доходности вложений в искусство не существует. Например, Пикассо знаменит. Но даже в этом случае имя не становится определяющим фактором цены: у любой работы есть дата, история, качество, уникальность. Так что искусство — очень своеобразная сфера для инвестиций. Ведь вместе с картиной покупается и радость от ее созерцания.

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