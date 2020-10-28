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Луч света в темноте
Проектор / Фото: pixabay.com

Луч света в темноте

Екатерина Рощина

История

Сколько предметов способны, подобно машине времени, вернуть нас в юность и детство! Это и виниловые пластинки, и проигрыватель, старенький радиоприемник, пленочные фотоаппараты, чешская хрустальная люстра «с висюльками»… И, конечно же, диафильмы. Волшебные, уютные и очень добрые.

Одно из самых радостных детских воспоминаний: просмотр диафильмов. У меня эта маленькая сказка связана с домом бабушки и с долгими зимними каникулами. Январский день короткий, темнеет рано. И вот она, радость! Синие сумерки сгустились до ночной темноты. Достаем диапроектор и диафильмы. Их, диафильмов, целая коробка. Мы с сестрой знаем все наизусть. И «Старика Хоттабыча», и «Путешествие Нильса с дикими гусями», и, конечно, смешного «Пифа». Но каждый такой семейный сеанс — чудесен. Мы все рядом, вместе. Бабушка, дед, дядя, я с Юлей. Диафильм проецируется на белую дверь комнаты. Читает текст всегда дед, такова традиция… А мы смотрим, затаив дыхание. За каждым кадром целая сцена. А сколько еще не нарисовано, но додумывается!.. Все детство я была уверена, что и дед, и бабушка, и даже мой флегматичный дядя смотрели наши детские диафильмы с таким же неподдельным интересом, как и мы с сестрой. И только много позже стало понятно, что для них, взрослых, была важна эта объединяющая три поколения темнота, пронзенная лучом диапроектора, родное дыхание рядом, минуты, проведенные вместе.

Почти в каждой советской семье смотрели диафильмы — разновидность слайд-шоу, сопровождаемого титрами. Диапроектор, на котором смотрели слайды, был дешевой альтернативой узкопленочного кинопроектора. «Управлять» диапроектором мог даже ребенок.

Диафильм — рулон позитивной 35-миллиметровой кинопленки, состоящий из 25–50 диапозитивов размером 18х24 мм. Кадры «фильма» выстроены сюжетно и сопровождаются короткими подписями-титрами . Каждыйдиафильм — это законченное повествование. Для того чтобы его посмотреть, нужен белый экран или даже просто белая стена, на которую будет проецироваться пленка. Диафильм — это «простая версия» немого кино. Помимо развлекательной цели, диафильмы широко применялись в качестве учебных пособий. Интересно, что за рубежом диафильмы в основном показывали именно как вспомогательный учебный материал. К тому же зарубежные диафильмы часто сопровождались аудиоверсией, записанной на виниловом диске или кассете. А в СССР диафильмы в первую очередь считались детским развлечением — почти в каждой семье знакомство с чтением начиналось именно с них. Звуковое сопровождение сильно удорожило бы диафильм, поэтому каждый кадр сопровождался субтитром, который можно было просто прочитать вслух. Целые коллекции сказок и литературных произведений в виде заветных круглых коробочек, хранящих скрученные в рулон пленки, были маленьким сокровищем советской детворы. Их передавали младшим братьям и сестрам как что-то очень личное и любимое.

Стоили диафильмы недорого: 30 копеек — цветная пленка, 20 копеек — черно-белая. Да и сами фильмоскопы были в разных ценовых категориях. Дешевые от 5 рублей, «средние» около 30 руб лей. Дорогие диапроекторы («Пеленг», «ЛЭТИ») стоили 187–260 рублей и обычно применялись в лекторской работе.

Массовое производство диафильмов осуществлялось посредством контактной печати на позитивной (с цветами «как есть» — в отличие от негативной, где цвета «наоборот») кинопленке. Выпускалась специальная аппаратура контактной и оптической печати диапозитивов, разработанная на основе серийных кинокопировальных аппаратов. В Советском Союзе для этих целей был сконструирован аппарат «КД-35». Оригинальный негатив получался путем репродукции картин или фотографий, смонтированных с текстом на общей поверхности. После этого он склеивался в кольцо и с него печатался тираж диафильмов на рулоне позитивной пленки длиной 300 м. После проявления кинопленка разрезалась на отдельные диафильмы и упаковывалась в индивидуальные круглые коробки. На экран диафильм проецировался с помощью фильмоскопа, иначе называемого диапроектором.

«Дедушкой» диапроектора можно назвать «Волшебный фонарь». Laterna magica, «волшебный фонарь», появился в Европе в XVII веке и быстро стал популярным развлечением. Благодаря свету сначала масляному, потом керосиновому и, наконец, электрическому, пропущенному через вручную разрисованное стекло, «оживали» волшебные картинки. Их любили показывать на ярмарках, выставках, в варьете. Сеанс сопровождался музыкой, рассказами, чтением и длился до двух часов! Тематика показов «Волшебного фонаря» была самой разнообразной, от развлекательной до политической.

К концу XIX века диафильм стал уже привычнымразвлечением о всем мире. До немого кино оставался один шаг. Диапозитивы выпускались уже не только на стекле, но и на пленке. Пленочные были значительно удобнее — хотя бы потому, что стекло много весило и требовало особых условий хранения. В России диафильмы назывались «туманными картинами» и были очень любимы в народе. В основном они носили просветительский характер, рассказывали об истории Государства российского («Святые Кирилл и Мефодий», «25-летие царствования императора Александра Второго»); часто инсценировались литературные произведения. Были и «социально-просветительские» диафильмы: например, знакомили с правилами личной гигиены.

Советский агитпроп не мог обойти вниманием такой современный в те времена и популярный вид искусства. Диапроекторы были дешевы и просты в эксплуатации: одно удовольствие использовать их в агитационной и просветительской деятельности!

П. Мершин, сотрудник Главполитпросвета, сконструировал прибор под названием «ИЗБАЧ». Этот удивительный диапроектор с встроенной динамо-машиной и реостатом давал возможность «показывать диафильмы» даже там, где не было электричества…

В 1930 году в Москве была основана студия «Диафильм». На протяжении более чем полувека его логотип — сказочная яркая птица из пленки — дарила миллионам детишек хорошее настроение и радость. В Советском Союзе диафильмы также производили студии в Ленинграде, Киеве и Ташкенте.

За рубежом они создавались компаниями CBS, The New York Times Company, Coronet Films и другими медиахолдингами.

С «Диафильмом» сотрудничали лучшие мультипликационные и книжные художники СССР. Х. Аврутис, П. Репкин, Е. Мигунов, В. Сутеев, В. Шевченко, А. Савченко, К. Ротов, Кукрыниксы, В. Радлов, Г. Мазурин. Сейчас эскизы многих диафильмов хранятся в фондах Музея кино.

А в качестве авторов и консультантов в студии «Диафильм» работали самые известные и любимые детские писатели эпохи СССР: В. Бианки, Л. Кассиль, К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков и многие другие. Самые «старые» диафильмы коллекции Музея кино — «Сказка о царе Салтане» и «Конек-горбунок».

Последние ленты на студии «Диафильм» были выпущены в 1993 году. Именно тогда старые добрые диапроекторы окончательно и бесповоротно вытеснили видеомагнитофоны (их позже сменят DVD-плееры). Казалось, что новые технологии убили интерес к диафильмам навсегда. Но в новейшем времени неожиданно опять появились диафильмы и диапроекторы — уже современные. Сейчас в Китае выпускаются диапроекторы «Реджио», а в Белоруссии продолжается выпуск модели «Пеленг-500». В России создана студия «Новый диафильм». Энтузиасты создают в ней новые диафильмы. Ведь диафильм, в отличие от самого динамичного и яркого мультфильма, позволяет включить собственное воображение, дарит незабываемые минуты общения поколений. Кадр диафильма словно говорит — «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно».

Сегодня можно достать с антресолей старенький диапроектор и, как прежде, задернуть шторы и направить свет проектора на белый экран… Но многие любители диафильмов просто смотрят на компьютере оцифрованные диафильмы. В интернете их великое множество — есть даже целые сообщества любителей этого особенного вида искусства…

Самый большой архив оцифрованных диафильмов находится на сайте Российской государственной детской библиотеки https:// rgdb.ru/Здесь можно найти не только любимые с детства сказки, но и даже обучающие ленты по архитектуре, астрономии, истории и многое другое.

Луч света в темнотеКадр из из фильма «Старик Хоттабыч» / 1956, «Ruscico»

ТОП 5

Любимые диафильмы

1. Приключения Пифа. 1960 г. Художник В. Сутеев

2. Старик Хоттабыч. 1970 г. Художник Г. Мазурин

3. Али-Баба и сорок разбойников. 1967 г. Художник Р. Столяров

4. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. 1989 г. Художник В. Кульков

5. Крошка-Енот и тот, кто сидит в пруду. 1977 г. Художник Т. Зеброва

МНЕНИЕ

Екатерина Казанцева, автор и координатор проекта «Новый диафильм»:

— Идея этого проекта возникла у меня задолго до его реализации. Пожалуй, еще в детстве, когда от любимых картинок замирал дух и хотелось разгадать тайну диафильма… В 2016 году мы с друзьями-художниками просмотрели через старый диапроектор «Зарница» новые диапозитивы с современными картинками, напечатанными на на киностудии, но эффект был тот же. Со временем мы собрали несколько законченных иллюстрированных историй и превратили их в пленки, которые продемонстрировали на выставках. Опыт показал, что такие показы — один из лучших способов привлечь детей к чтению и разглядыванию иллюстраций. Диафильм, несмотря на засилье гаджетов и наш бешеный ритм жизни, может существовать и сегодня — ведь в нем есть живое дыхание, что-то схожее с домашним спектаклем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Герман Мазурин, заслуженный художник РСФСР:

— В промышленном масштабе производство диафильмов началось именно в СССР. Я работал на студии диафильмов с 50-х годов. Тогда она была настоящим культурным центром, в ней работали грамотные редакторы, которые приглашали самых популярных детских писателей и талантливых художников для создания диафильмов. И это очень доступное по цене развлечение, которое можно было купить практически везде, к тому же было прекрасно сделано! Диафильм сильно отличается от современных мультфильмов. Первый можно и нужно было рассматривать, а современные мультфильмы — быстрые, шумные, там уже не до деталей. Но сейчас, насколько я знаю, традиция смотреть диафильмы возрождается.

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