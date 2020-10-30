Столичные психологи раскрыли секрет крепких и долгих отношений

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Для большинства людей семья — главный приоритет, который придает смысл жизни. Однако за последнее время количество разводов резко увеличилось, особенно в больших городах. В современном мире непросто встретить свою вторую половинку, но еще сложнее уберечь и сохранить взаимное доверие, уважение и любовь. О том, как спасти семью, «Вечерней Москве» рассказала психолог и медиатор семейного центра САО Нелли Саркисян.

Причины, которые разрушают отношения:

― бытовая рутина;

― материальные трудности;

― сложные жизненные ситуации;

― измена одного из супругов;

― неуважение к мнению друг друга;

― зависимости (алкоголизм, наркомания, игромания и т. д.).

Как сохранить семью

Чтобы сохранить семейные отношения, нужно постоянно над ними работать. И большое значение имеет профилактика.

Проводите больше времени вместе. Планируйте заранее выходные, устраивайте совместные ужины. Разделяйте обязанности в быту. Это научит вас ответственному взаимодействию. Уважайте интересы друг друга. Каждый человек индивидуален. Важно принимать человека таким, какой он есть, не пытаясь переделать его. Стройте совместные планы. Мечтайте, планируйте и действуйте. Совместные победы и неудачи объединяют.

Возьмите себе за правило не делать партнеру замечания, если до этого не сказали ему пять добрых и позитивных слов, комплиментов.

Начните разбираться с ситуацией до того, как она стала проблемой. Не отмахивайтесь и не прячьтесь от кризисных ситуаций, ведь это всего лишь ступень развития ваших отношений.

Не заполняйте собой все пространство партнера. Каждый нуждается в уединении. Поэтому важно давать свободное время второй половине и самому с пользой проводить его. Занимайтесь саморазвитием. С вами должно быть интересно.

Умейте доверять. Не контролируйте вторую половину, просматривая сообщения в телефоне, переписку в социальных сетях. Поводом для ревности должны быть весомые доказательства. Уважайте родных и друзей вашей второй половины.

Вернуть взаимопонимание и любовь

Супруги Смирновы прожили вместе совсем недолго — всего пять лет. Но и этого срока хватило, чтобы отношения пришли в упадок. Когда жена Марина обратилась в семейный центр САО к психологу, налицо были все признаки кризиса: нежелание обоих партнеров идти на уступки, безразличие, ежедневные ссоры на бытовой почве, долгое отсутствие интимной близости. Женщина призналась, что в таком состоянии брак находится с рождения ребенка — полтора года. И только когда в семье прозвучало страшное слово «развод», Марина решила обратиться к специалисту по семейным отношениям. В глубине души она была уверена, что люди не меняются, и ее муж вряд ли превратится из апатичного и равнодушного к любой совместной деятельности человека в заботливого и любящего мужчину. Но в процессе работы с психологом женщина осознала, что личность человека гибкая, а перемены происходят постоянно. Процесс изменений сильно зависит от мотивации, и мотивировать человека может многое, в том числе и желание сохранить семью, а в отношения вернуть душевную близость и уважение.

Своей работой над отношениями (а точнее, над собой) Марина подала пример супругу Станиславу. Уже сам факт занятий с психологом помог ему понять, что Марине небезразлично будущее семьи, и вдохновил самому обратиться к специалисту.

За полгода работы с психологами супруги осознали, какие из 10 вышеперечисленных шагов были ими благополучно забыты, и смогли восстановить взаимную значимость друг для друга. Марина занялась саморазвитием, чтобы быть интересной своему мужа, а еще нашла удаленную работу и стала больше времени уделять себе. А Станислав принял тот факт, что проблемы замалчивать нельзя, иначе они превращаются в снежный ком.

Недавно Станислав и Марина написали своему психологу семейного центра, который помог им вновь обрести друг друга, что они ждут ребенка. И уже придумали ему имя. Дочку назовут Любовь.

Если вы хотите сберечь отношения, не пускайте проблемы в семейной жизни на самотек. Это большая ошибка. Для сохранения взаимных чувств нужна ежедневная работа всех членов семьи. Если вы чувствуете, что не можете справиться самостоятельно, то психологи столичных семейных центров помогут вам разобраться в проблеме и найти выход из сложной ситуации.

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