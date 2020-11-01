Успеть подготовиться: подробный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2020 года

Ясновидящая Кажетта / Фото: Личный архив ясновидящей

Високосный, 2020 год выдался богатым на разные события. Специально для «Вечерней Москвы» финалистка «Битвы экстрасенсов», шаманка Кажетта составила подробный астрологический прогноз на ноябрь и декабрь для всех знаков зодиака.

Овен

Стандартным правилом для этого знака является старая пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Вам придется сталкиваться с противоположным мнением, мириться с ним и принимать таковое. Недопонимание между вами и начальством, а также коллегами может сильно испортить рабочие отношения. Независимо от того, насколько вы уверены в себе в наши дни, это не повод обижать чьи-то чувства. Помните об этом, когда решаете вопросы с романическим партнером или внутри семьи.

Телец

Упрямство Тельцов приводит многих из них к лени и немотивированности. Тельцы могут обнаружить, что идея слишком близка к реализации, и поэтому отвергнут ее. Для представителей этого знака зодиака важно стараться сохранять непредвзятость. В течение последних недель декабря Тельцы могут потерять рвение к своим целям.

Близнецы

Астрология ноября и декабря настраивает вас на серьезные сдвиги парадигмы. Будьте готовы открыться новым идеям, убеждениям и концепциям, когда наступит вторая неделя ноября. Вы вступаете в период созревания, когда начинаете осознавать, что некоторые из вещей, которые вы раньше считали настолько важными, на самом деле являются лишь дополнением. Придется менять приоритеты, но это не всегда будет получаться с первого раза. Проблемы коснутся в первую очередь делового и романтического аспекта.

Рак

Представители этого знака зодиака могут почувствовать себя уязвимыми и реагировать на происходящее более эмоционально. Звезды советуют сейчас сосредоточиться на своем спокойствии, так как излишнее раздражение может стать причиной для конфликтов с близкими и коллегами. Не бойтесь сказать, что вам нужно время, чтобы побыть в одиночестве.

Лев

В течение периода ваше внимание будет сосредоточено на домашнем хозяйстве и семье. Вернитесь к своим корням, сосредоточив внимание на том, что заставляет вас чувствовать себя как дома. Восстановите отношения со старыми друзьями или семьей, с которыми вы не разговаривали годами. Организуйте свое личное пространство и сделайте косметический ремонт. Все это необходимо, чтобы не упустить из виду важность домашних и близких отношений, ведь серьезные конфликты вполне возможны.

Дева

Согласно гороскопу на декабрь и ноябрь 2020 года, вы можете переживать трудности и недопонимание в отношениях. Для свободных Дев общение с противоположным полом уходит на второй план. Вторая половина ноября и декабря хорошо подходит для заботы о себе. Именно это время является наименее удачным для операций и экспериментов с внешностью. Будьте осторожны со всем, что касается хирургического вмешательства. Деву ожидают недели осознанности, которую необходимо проявить перед началом 2021 года.

Весы

Финансовый аспект стабильный, семейные отношения отличаются пониманием, поэтому вам не нужно вылезать из кожи вон, чтобы почувствовать гармонию. Позаботьтесь о себе, начните пить витамины, урегулируйте вопрос питания и спорта. У вас будут на это силы и время. Единственное, что может принести негатив в оставшиеся месяцы перед Новым годом, — авторитет на рабочем месте. Есть риск постоянных конфликтов, как с коллективом в целом, так и начальством.

Скорпион

Ваша инерция набирает обороты. Может быть, вы уже это чувствуете: ощущение, что в воздухе витают перемены, что вот-вот произойдет нечто, только вы еще не совсем понимаете, что именно это будет. До сих пор осень заставляла вас постоянно гнаться и работать. Зима не сбавляет темпов, но ваше общее состояние не настроено на динамичную работу. Именно поэтому Скорпионы могут не только упустить из виду возможности, но и значительно испортить текущее положение дел.

Стрелец

В этом месяце звезды просят вас меньше сосредотачиваться на себе и больше осознавать то, как ваши действия (или бездействие) влияют на других. Все же каким образом вы можете оказать большее положительное влияние на других своими словами и действиями? Возможно, потребуется несколько жестких, но откровенных разговоров. Правда выйдет наружу в течение этого периода, вам стоит переживать, если есть что скрывать.

Козерог

Опирайтесь на опыт и ошибки других, вспомните о людях, готовых вам помочь. Это важная тема для вас в этом месяце, поскольку вы обнаружите, что не можете (и не должны) делать все самостоятельно. Дружба может выйти на неоднозначный уровень, так как вы будете более откровенны в сообщении о своих потребностях или о том, когда вам нужна поддержка. Конфликты с друзьями могут сильно подкосить состояние Козерогов и даже стать причиной депрессии.

Водолей

Сейчас можно легко погрузиться в мелкие неурядицы и ссоры, но в этом месяце вам необходимо быть более разборчивыми и взрослыми, когда вы решите ответить. Думайте, что и когда говорить, а иногда и вовсе сохраняйте молчание. Соблюдайте осторожность. Вы можете обнаружить, что не так уверены в чем-то или в ком-то, и это будет объективное, обоснованное мнение.

Рыбы

Рыбы — мечтательный знак зодиака, но это не играет им на руку, когда дело касается почасовой оплаты. Осенняя хандра — это лишний повод для переживаний. Эмоциональное состояние может довести вас до полного отчаяния, особенно с приходом серьезных холодов. Этот знак должен сам преодолевать свои эмоциональные затруднения, не набрасываясь на других.

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