Идеально для веганов: три простых рецепта блюд без мяса

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1 ноября отмечается Всемирный день веганства. Однако не все знают, чем веган отличается от вегетарианца.

Оказывается, сегодня на планете уже более одного миллиарда людей исповедуют вегетарианский образ жизни. Эти люди не едят мясо, не пьют молоко, не употребляют в пищу яйца. В общем, продукты животного происхождения — не для них.

А вот веганы пошли еще дальше. Они ко всему прочему не используют одежду и бытовые предметы из продуктов животного происхождения. Например, из кожи, шерсти, шелка, а также отказываются от бытовой химии и косметики, протестированной на животных. Веганы категорически не поддерживают цирки с животными, зоопарки, дельфинарии и другие развлечения, предполагающие использование животных.

Кстати, хоть слово «веган» и английского происхождения, но основателем этого движения можно считать нашего российского писателя Льва Толстого!

КНИГА РЕЦЕПТОВ

Репка не пареная, а фаршированная

Ингредиенты:

репа —3 шт.,

лук — 1/2 шт.,

морковь — 1 шт.,

томаты — 1 шт.,

перец болгарский — 1 шт.,

рис — 50 г,

масло растительное,

специи.

Первым делом надо хорошо помыть овощи. Затем срежьте верхушку репки, замотайте каждый клубень в фольгу и положите в духовку на 20 минут. Пока же отварим рис, нарежем все овощи как можно мельче и потушим их на самом слабом огне. Первым, как всегда, идет лук, затем морковь, потом уже все остальные. Не забудьте посолить. Теперь смешаем овощи и рис. Пришло время вытащить репку. Вытаскиваем сердцевину ложкой, фаршируем овощной смесью и вновь отправляем в духовку на 15 минут. Готово!

Душа русского народа

Ингредиенты:

капуста квашеная — 300 г,

свекла — 3 шт.,

картофель — 4 шт.,

зеленый горошек — 1/2 банки,

огурцы соленые — 3 шт.,

лук — 1 шт.,

уксус и масло по вкусу.

Уж сколько вариантов этого блюда существует. Даже с грибами кто-то придумал. А вот классический вариант подзабылся. Картофель и свеклу отвариваем и нарезаем мелкими кубиками. Лук мелко шинкуем. Все ингредиенты смешиваем и... ни в коем случае не солим! Сначала готовим заправку: в отдельной емкости смешайте немного уксуса, растительного масла, перец и соль. Перемешайте и заправьте салат. Так будет правильно и вкусно!

Икра заморская

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг,

морковь — 2–3 шт.,

лук — 2 шт.,

томаты — 3–4 шт.,

петрушка и укроп по вкусу,

сахар — 1,5 ч. л.,

соль и перец, уксус — 30 мл.

Обычно кабачковая икра по консистенции напоминает паштет, но многие любят ее кусочками, а вот как приготовить такую — не знают. Рецепт прост: кабачки очищаем от кожуры и семян и режем кубиками. Помидоры тоже очищаем от кожуры и нарезаем. Теперь ставим на огонь сковороду и обжариваем лук до прозрачности. Добавляем морковь (все кубиками!). Минут через пять добавляем томаты и кабачки, затем зелень, специи, сахар и уксус. Тушим минут 30.

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