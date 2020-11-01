Край садоводов и художников: уникальность Тамбовщины кроется в ее жителях

Художник по росписи игрушки - неваляшки на заводе в городе Котовск Тамбовской области / Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Второй тур программы кешбэка на путешествия по стране стартовал. Жители столицы и других регионов чаще стали обращать внимание на отечественные достопримечательности. Такие популярные маршруты, как Золотое кольцо, известны каждому. А вот живописные места Воронинского заповедника видели не все. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал в Тамбовской области и удивился тому, насколько насыщенная здесь культурная жизнь.

Ныне Тамбовская область — центральный регион России. А в начале XVII века она была окраиной Московского государства. В 1635 году было решено построить крепость Козлов (ныне Мичуринск) для защиты Рязани и Московского государства от набегов крымских и ногайских татар. Это был первый населенный пункт нынешней Тамбовской области. Для постройки крепости специально выбрали холм высотой 28 метров. И на самой высокой точке — нынешней площади Мичурина — построили самое высокое здание в городе — Ильинскую церковь, вместе с крестом она уходит ввысь на 71 метр.

Даже сейчас храм виден за много километров от города. А вот областной центр Тамбов был основан годом позже — в 1636 году. Он многие десятилетия конкурировал по развитию с Козловом, второй вскоре стал крупным сельскохозяйственным центром. В 1769 году академик Иоганн Петер Фальк, посетивший Тамбовщину, отметил, что Козлов намного обширнее и многолюднее, чем Тамбов, но выстроен хуже. Местные жители в основном занимались сельским хозяйством, хотя к концу XVIII века здесь насчитывалось более тысячи купцов. Город хорошо сохранился: если пройтись по центральной улице — Советской, чувствуется отпечаток купеческого прошлого.

Мичурин и его дом-музей

На самом деле Козлов, впоследствии переименованный в Мичуринск, родиной известного селекционера не является, хотя так думают многие. Биолог родился в соседней Рязанской губернии. Лишь в середине 1870-х годов он приобрел большой участок на окраине Козлова и занялся здесь научной деятельностью: выводил новые сорта яблок, груш, вишни, сливы, винограда. Все трудно перечислить. Он даже никуда не выбирался из своей усадьбы, не терял драгоценного времени, уделяя каждую свободную минуту опытам, отказавшись от переезда в Америку. Благодаря этому во многом он и стал любим советской властью. К селекционеру в Козлов дважды приезжал всенародный староста Михаил Иванович Калинин, изучал опыт работы. Специально под садовода была создана Центральная генетическая лаборатория, Мичурина сделали директором. Но, несмотря на должность, он целыми днями трудился как простой рабочий. Уникально то, что имя селекционера Мичуринск получил еще при его жизни в 1932 году. Раньше такой чести удостаивались только политики.

Сейчас на территории селекционного участка Мичурина работает музей. Здесь можно увидеть личные вещи, книги, с которыми работал Иван Владимирович, приборы, которые он сделал своими руками. На берегу реки, с трех сторон омывающей участок, стоит любимая беседка селекционера. Место это популярное, у молодоженов многие десятилетия существует традиция в день свадьбы приезжать в питомник Мичурина и вешать на забор замки. Недалеко от мичуринского домика расположился особняк его ученика — академика Яковлева. Несколько лет назад он тоже стал домом-музеем.

Фестивальный край

В этой же местности родился и вырос Александр Михайлович Герасимов, первый президент Академии художеств СССР. Его отец был прасолом — скупщиком мяса, рыбы и других припасов для последующей перепродажи. Он с раннего детства приучал сына к своей профессии и ожидал, что Саша продолжит семейное дело. Но мальчишку тянуло к мольберту. В 1903 году Саша поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где учился у знаменитых мастеров кисти Коровина и Серова. После окончания училища и службы в армии вернулся в свой город. В этот период он единственный раз в жизни выступил в качестве архитектора, спроектировав Мичуринский драматический театр. А также в первый и единственный раз попробовав себя в роли скульптора, создал бюст Карлу Марксу. Его установили в сквере на пересечении улиц Марата и Украинской. Однако при налете на город мамонтовцев бюст, к сожалению, был уничтожен.

Сейчас в городе работает музей Герасимова. Он стал популярной площадкой среди поклонников искусства благодаря выставочному залу, построенному в том самом дворе, где Герасимов написал «Мокрую террасу». Эта иллюстрация многие десятилетия красовалась в учебниках русского языка и хорошо знакома советским школьникам. Сохранилась и та самая беседка, где писалась картина. Сюда приезжал Клим Ворошилов, и Александр Михайлович писал его портреты.

— Усадьба притягивает к себе не только мичуринцев и жителей Тамбовской области, но и любителей живописи из многих регионов страны, — рассказывает член Творческого союза художников России Александр Ярославцев. — Многие мои коллеги-художники, в том числе из Москвы, мечтают устроить здесь свою выставку.

Еще одной культурной жемчужиной Тамбовщины можно назвать Литературно-музыкальный музей имени князей Голицыных. В старинном особняке когда-то проживал композитор Юрий Голицын. Также в областном центре жил и работал известный дирижер и композитор Илья Шатров, автор вальса «На сопках Маньчжурии». К слову сказать, в Тамбове им установили памятники и в их честь ежегодно проводят фестивали духовых оркестров.

— Мы готовим к открытию музей имени народного артиста СССР Владимира Зельдина, — рассказывает директор литературно-музыкального музея Елена Полякова. — Уже сейчас у нас работает постоянная экспозиция из личных вещей актера. Он родился в нашем городе и провел здесь детские годы. В 2019 году мы открыли и памятник Зельдину.

Неподалеку от города есть еще один дом-музей композитора — Сергея Рахманинова. Он расположен в селе Ивановка Уваровского района. До революции здесь находилось имение Сатиных — родственников Рахманинова, поэтому композитор каждое лето с 1890 года вплоть до 1917 года приезжал сюда и трудился над своими произведениями. «Мне нигде не работалось так хорошо, как в Ивановке», — вспоминал Сергей Васильевич.

К сожалению, в годы Гражданской войны многие постройки были уничтожены, и только в конце 1960-х годов по решению обкома КПСС началось восстановление усадьбы. А с 1982 года в деревне проходят ежегодные международные музыкальные фестивали. В 1995 году усадьба, в которой жил композитор, а также гараж и кладовая были полностью воссозданы. А в 2008 году по инициативе местных властей провели первый конкурс пианистов имени С. В. Рахманинова. Теперь Ивановка считается музыкальной столицей Тамбовщины.

Знаковая роль

Музеями культурная жизнь области не ограничивается. Широко известен Мичуринский драматический театр. В 1981 году труппа получила государственную премию имени Станиславского за постановку «Белый пожар» — до сих пор это единственный городской театр в России, получивший столь высокую награду.

Три театра работают и в областном центре, Тамбове: кукольный, драматический и молодежный. Последний был образован только десять лет назад. А вот Тамбовский академический драматический театр — старейший не только в регионе, но и в России. Ему уже 230 лет. И артисты гордятся, что здесь работал и сыграл последнюю роль Николай Рыбаков, блиставший когда-то на сцене Малого театра. Именно для него драматург Островский писал роль Несчастливцева в пьесе «Лес».

— Я очень рад, что мне посчастливилось сыграть эту роль на сцене этого же театра, — делится руководитель Тамбовского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Левандовский. — И у меня возникла мысль организовать Рыбаковский фестиваль. Идею одобрил художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

В конечном счете актеру посвятили не один, а целых два театральных фестиваля: Малый Рыбаковский и крупный межрегиональный. В первом случае тамбовские театры гастролируют по глубинкам области в народных костюмах и показывают свои работы, а по итогам выбирают лучшие постановки и награждают актеров. А во втором — Тамбовщина встречает артистов из многих близлежащий областей. Этот праздник пользуется популярностью.

— А в Мичуринске с успехом прошел Театральный фестиваль имени Зельдина, почетным гостем был Центральный академический театр Российской армии, в котором служил актердолгожитель, — рассказывает Сергей Левандовский. — Теперь решено сделать праздник регулярным. Традиции надо сохранять!

Поближе к природе

Из-за того, что Тамбовская область считается аграрным регионом, большое внимание здесь уделяется развитию локального туризма.

Туристический комплекс «Русская деревня», расположенный в селе Карандеевка Инжавинского района, вошел в сборник проектов «Лучшие региональные практики развития сельского туризма», изданный в 2016 году. В 1994 году был открыт природный Воронинский заповедник в Кирсановском и Инжавинском районах. Туристам здесь будет интересно наблюдать за животными на подкормочных площадках и за цветением редких растений.

— Я работал над книгой «Литератор на земле Тамбовской», — рассказывает кандидат филологических наук Владимир Андреев. — Много работы было проведено по исследованию родословной и творчества поэта Евгения Боратынского. Не раз бывал в Маре Уметского района, а с 1984 года организовал там ежегодные Боратынские праздники. В Маре сохранились могилы Боратынских, и многие туристы приезжают туда, чтобы соприкоснуться с историей. В село Изосимово Мичуринского района ежегодно в сентябре приезжают много людей на фестиваль «Русский сарафан», где самодеятельные артисты демонстрируют старинные костюмы и выступают с фольклорными номерами.

А село Атманов Угол знаменито тем, что осенью там устраивают кулачные бои. А Мучкап может гордиться тем, что там проводятся праздники в честь Бориса Пастернака. Нобелевский лауреат не раз бывал в поселке и посвятил ему несколько стихотворений. В селе Осиновый Гай организован музей в честь Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. Именно в этом селе они родились и провели детские годы. Несомненно, во всех этих местах интересно побывать.

РЕПЛИКА

Каждый гость найдет отдых по вкусу

Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области:

— Уникальные историко-культурные ценности и природные достопримечательности области позволяют развивать различные виды въездного и внутреннего туризма. О растущем интересе к региону со стороны туристов из России и зарубежных стран свидетельствует рост общего туристического потока (включая экскурсантов и участников событийных мероприятий) в среднем на 4 процента в год.

Культурное наследие Тамбовской области богато и разнообразно: памятники археологии, истории и монументального искусства, архитектуры и градостроительства, города и поселения с многовековой историей, культурные ландшафты, фонды музеев, библиотек и др. На Тамбовщине сохраняется и восстанавливается нематериальное культурное наследие: традиции, обычаи, обряды, исполнительское искусство и народные праздники.

В Национальном рейтинге событийного туризма область находится в золотой лиге. В регионе круглогодично проводятся события международного, общероссийского и областного уровня. Каждый гость Тамбовщины сможет найти здесь отдых по душе: фестивали, концерты, праздники, музейные мероприятия и театральные постановки. Одним из основных и перспективных является сельский туризм — сектор, использующий природные, культурно-исторические и иные ресурсы сельской местности для создания комплексного туристского продукта. Сельский туризм в нашем регионе — это спокойствие и размеренность сельской жизни, чистый воздух и натуральные экологически чистые продукты, домашняя атмосфера, единение с природой и новые впечатления.

ИСТОРИЯ

Первоначально на Тамбовщине существовали Тамбовский и Козловский уезды. В ходе административных реформ Петра I они вошли в состав Азовской (Воронежской) губернии. В 1779 году возникает Тамбовское наместничество, а с 1796 года — Тамбовская губерния. Почти без изменений она сохранилась до 1928 года. 16 июля 1928 года вошла в состав Центрально-Черноземной области.

В нынешнем составе Тамбовская область образована 27 сентября 1937 года и граничит с Саратовской, Пензенской, Рязанской, Липецкой и Воронежской областями. В 1967 году в честь 30-летия образования области и за большие достижения в области сельского хозяйства награждена орденом Ленина. В 1985 году город Мичуринск награжден орденом «Знак Почета», а в 1986 году Тамбов — орденом Трудового Красного Знамени.

ЦИФРА

41 мероприятие Тамбовщины, проходящее в 2020 году, вошло в «Национальный календарь событий.

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