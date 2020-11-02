Столичные психологи рассказали, как принять верное решение

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Каждый новый день ставит нас перед огромным количеством выборов. Начиная от самых незначительных (что поесть на завтрак) и заканчивая вопросами воспитания собственных детей и взаимоотношений между родными и близкими. Когда мы оказываемся перед выбором, то испытываем в разной степени психологический стресс. Как не стать заложником собственных эмоций и принять правильное решение, рассказала столичный психолог Татьяна Лисицина.

В семейный центр «Родник» за психологической помощью обратился многодетный отец Николай. Мужчина не мог определиться и сделать выбор — остаться ему на прежней работе и комфортно жить с семьей или принять предложение своей мечты, переехав в другую страну, и заниматься делом, о котором мечтал с детства. После проведенных трех сессий-консультаций с психологом мужчина отчетливо осознал, в чем нуждается и какой выбор следует сделать, чтобы он и его семья были счастливы. Николай принял решение не подвергать в столь непростое время себя и свою семью дополнительным рискам и остался на прежней работе.

Если вы оказались перед непростым выбором и не знаете, какое решение следует принять, предлагаем пройти четыре шага, которые помогут вам определиться.

Не сообщайте сразу своему окружению

Если вы поделитесь трудностями выбора с близкими, они также окажутся в ситуации эмоциональной нагрузки, что в итоге может негативно отразиться на вашем решении.

Для того чтобы приступить к размышлениям, необходимо успокоиться, войти в комфортное эмоциональное состояние. В этом поможет то, что приводит вас в ресурсное состояние: прогулка по парку или в лесу, тренировка в спортзале, арт-терапия. Это может быть любая деятельность, от которой вы будете ощущать расслабление. Таким образом, эмоциональное волнение снизится, и это позволит принять оптимальное решение.

Признайте, что любой выбор будет для вас благоприятным

Жизненная стабильность — это временный период, необходимый для восстановления сил и проектирования будущего. Неизведанное новое, тот самый выход из зоны комфорта — возможность, которая расширяет ваши жизненные горизонты.

Думать, что вы находитесь перед сложным выбором, ошибочно. Подсознательно вы уже были готовы к такому раскладу событий. Ситуация выбора — это всего лишь ответ на ваш более ранний запрос.

Решение идти в новое зависит только от ваших сил, накопленных в период стабильности, которых должно хватить на новые свершения и изменения.

Четыре ключевых вопроса

Что я получу, если выберу мечту? Что я потеряю, если выберу мечту? Что я получу, если выберу остаться? Что я потеряю, если выберу остаться?

Отвечая в письменной форме на эти четыре вопроса, вы подключаете свое сознание и подсознание для поиска наиболее предпочтительного для вас решения. Часто уже в процессе анализа приходит понимание, какой вариант стоит выбрать. В итоге выбор получается понятным и взвешенным.

Семья — наше будущее!

Признайтесь себе: от вашего счастья зависит благополучие всей семьи, так же как ваши достижения зависят от спокойствия и защищенности семьи.

Сообщите родным и близким о возможных изменениях и ваших размышлениях по этому поводу. Бережно отнеситесь к переживаниям каждого члена семьи. При необходимости вернитесь со своей второй половинкой к вопросам, указанным в шаге № 3, или обратитесь к психологу за помощью, чтобы совместно осознать и принять решение.

Если вы оказались в трудной жизненной ситуации, не знаете, как поступить, а взаимоотношения с домочадцами оставляют желать лучшего, не затягивайте с решением проблемы. Своевременное обращение к специалистам столичных семейных центров позволит предотвратить назревающие конфликты и сохранить мир в доме.

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