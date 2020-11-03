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Экономим и готовимся к Новому году
Фото: Depositphotos

Экономим и готовимся к Новому году

Никита Миронов  

Общество

У москвичей появился еще один шанс оптимизировать свои расходы на продукты и товары повседневного спроса. А заодно — подготовиться к Новому году. Торговая сеть «Пятерочка» и маркетплейс AliExpress продолжают сотрудничество и запускают новую совместную акцию. В ее рамках все участники программы лояльности «Выручай-карта» смогут сделать покупки на маркетплейсе на определенную сумму, а также получить дополнительные баллы на свою карту лояльности, если заказ будет доставлен в пункт выдачи 5post.

— Менее чем через два месяца наступит Новый год, и готовиться к нему многие начинают уже сейчас: выбирают праздничные украшения и подарки для близких. Мы даем нашим гостям отличную возможность приобрести то, что им понравится, по более выгодной цене. Уверен, что это сделает выбор еще приятнее и все товары будут доставлены как раз к нужному времени, чтобы радовать и создавать праздничную атмосферу. А с бесконтактным получением долгожданной посылки через нашу сеть постаматов это еще и более безопасно, — комментирует директор по маркетингу «Пятерочки» Михаил Ярцев.

Акция проходит во всех регионах присутствия торговой сети с 3 по 9 ноября 2020 года. Активировать промокоды на AliExpress, чтобы сделать покупку более выгодной, можно с 3 по 16 ноября 2020 года. Все подробности можно узнать на сайте торговой сети.

— Подобные мероприятия, я считаю, — достойный ответ коронакризису, — комментирует кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Дело в том, что, согласно данным Росстата, во втором квартале этого года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8 процентов. А в третьем квартале — еще на 4,8 процента. Между тем потребительская инфляция — с начала года уже выше четырех процентов. То есть доходы снижаются, а цены, увы, нет. Разумеется, люди не хотят снижать уровень жизни и менять свои потребительские привычки. Подобного рода акции позволяют им приобретать покупки дешевле и, существенно на них экономя, не снижать привычный уровень жизни. Я рад, что крупнейшие игроки рынка понимают, что многие их клиенты сейчас очень хотели бы сэкономить, и дают им такую возможность. Подобные акции нужны, их можно назвать в некотором смысле социальными.

Психолог Евгения Рябинина считает, что ноябрь — самое время себя порадовать.

— В Москве, например, последний месяц осени — традиционно наиболее темный в году. Солнца не видно, снега еще нет, и у многих далеко не праздничное настроение. Во всяком случае многие мои клиенты жалуются на хандру. Шоппинг и покупка товаров к Новому году однозначно помогают настроение поднять, ведь вы можете себя любимого побаловать, — пояснила психолог. — Не зря именно в ноябре проходит так называемая черная пятница, позволяющая устроить шопинг со скидкой. Но «черная пятница» — в конце месяца, а эта акция даже раньше, что, наверное, многих покупателей устроит. Кстати, как показывает практика, дарят радость покупки не только для себя, но и для любимых людей. Радуя их, мы тоже получаем удовольствие, потому что любые эмоции легко передаются друг другу благодаря эмпатии — способности сопереживать. Плюс подарки автоматически «включают» новогоднее настроение, которое сейчас уже можно начинать создавать. Но тут стоит помнить — важен не только подарок, но и внимание к любимому человеку!

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