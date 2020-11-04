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Как приготовить суп из тыквы
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Как приготовить суп из тыквы

Валентин Звегинцев

Общество

Суп из тыквы до сих пор считается экзотикой. И тем не менее приготовить его и съесть–стоит! А как приготовить его и съесть–расскажем в нашей постоянной рубрике.

Вначале былимайя. И были тыквы. И было это около пяти тысяч лет назад. Первые увидели вторых и решили: это ж прекрасная посуда. Из нее и пить можно, и есть. И только потом поняли, что и ее саму можно есть. Суп-пюре они, конечно, готовить не могли. Зато можем мы! Почему такая разница? А потом расскажу. Начинаем!

Берем три тыквы

Предлагаю пойти самым сложным путем из всех возможных, чтобы полностью насладиться вкусом и ароматом супа из тыквы. А потому — берем три тыквы. Одну приготовим, две другие, а-ля индейцы, используем как тарелки. Да, кстати, хотите похудеть? Ешьте тыквенный суп. Тыква — она такая. Даже в этом деле поможет. Для самого супа берите тыкву любую. А вот для посуды — поменьше. Ну оно эстетичнее будет, поверьте.

Варим, парим

Вы, конечно, думаете, что я сейчас начну излагать граммами... Дескать, возьмите столько-то граммов тыквы и прочих продуктов. Оно вам надо? Давайте готовить на глазок. Итак, взяли тыкву, помыли ее, и теперь надо ее почистить. Тут — осторожнее. Тыква, зараза, коварна, и можно из-за нее пораниться, поскольку кожура у нее очень толстая. Соскочит нож — вот и порез. А потому не надо чистить ее от кожуры целиком. Не ленитесь, расчлените ее на небольшие куски и только после этого очищайте от кожуры. Как старую добрую и привычную картошку.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ. Чистить тыкву надо, предварительно изрубив ее на небольшие кусочки.

Ну а теперь можно подготовить и другие ингредиенты: лук, морковь, картофель. Все-таки тыквенный суп — это суп в первую очередь, так что необходимо много продуктов.

А вообще, запомните, любое блюдо готовится гораздо быстрее, если вы заранее приготовили все ингредиенты.

Масла не жалко

И лучше всего — сливочного. Нет, можно и растительное. Но будет не так вкусно. Растопили граммов 50 сливочного в кастрюле с толстым дном и кинули туда лук, измельченный. Как? А не важно. Главное — не целой луковицей. Как только лук стал отдавать аромат, забрасывайте морковь. Только натрите ее предварительно на крупной терке. И вот теперь не ленимся: перемешиваем это все, чтобы не пригорело. Обжариваем, пока лук и морковь не станут мягкими.

А теперь... можно, конечно, налить и воды, но лучше — мясного бульончика. А вот как приготовить бульон, я вам уже рассказывал. Льем не от души, но и не жадничаем: литра полтора, а то и два. И наконец добавляем... а вот и не тыкву. Вы будете удивлены, но она, при всей свой твердости, варится очень быстро.

Нет. Закиньте пару-тройку картофелин. Для сытости и вкуса. И только потом, минут через 10, — тыкву, которую вы уже, конечно, нарезали небольшими кубиками. Варим обязательно на небольшом огне, чтобы суп не кипел слишком сильно. Чтобы было вкусно, надо, чтобы суп томился в кастрюле.

Жаркая пауза

Пусть пока все варится, а мы озаботимся украшением и необходимым дополнением нашего супа. Да! Если вы собираетесь худеть, то этот шаг — пропускаем. Пока овощи варятся, ставим на самый сильный огонь сковороду, вооружаемся острым ножом и режем на мелкие кубики белый хлеб.

Сейчас вы скажете, что умеете готовить гренки и без меня. Не умеете! Вы как это делали? Резали, лили масло на сковороду и... Нет! Уже все не так! Сначала обрезаем все корочки. Теперь нарезаем на кубики хлеб, кладем его в емкость а-ля пиала и поливаем маслом. В идеале можно выдавить туда же зубчик-другой чесночка. И — перемешиваем! Каждый кусочек должен заранее пропитаться маслом! И вот только теперь кидаем хлеб в сковородку. И перемешиваем, не давая подгореть.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ. Гренки тоже надо уметь приготовить.

Пюре на славу

Возвращаемся к нашему супу. Все уже сварилось. Так что солим и перчим по вкусу и от души измельчаем блендером. Вот чего не было у майя! Они и представить не могли, что так можно. Очень тщательно. Теперь добавим сливок. Ну, маленькой пачки будет достаточно.

Жирность — на ваше усмотрение. Чем жирнее — тем сытнее. И вновь ставим на огонь. Кипятнем — и готово!

Горячая тарелка

Увлеклись готовкой, а о посуде забыли. Маленькие тыковки моем и срезаем с них верхушки. Убираем сердцевину ложкой. Ровняем края ножом. Почти готово. Теперь включаем духовку и буквально на 10 минут убираем наши тыквы туда. Тарелки готовы! Разливаем суп, чуть-чуть украшаем сливками, добавляем гренки. Можно немного перчика. А вот зелень тыква не одобряет. Она и так самодостаточна. Готово!

Читайте также: Тыквенный суп-пюре: как правильно приготовить блюдо дома

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