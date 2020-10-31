Тыквенный суп-пюре: как правильно приготовить блюдо дома

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Тыквенный суп-пюре — вкусное и питательное блюдо — можно легко приготовить в домашних условиях. Как это сделать, рассказала бренд-шеф Юлия Калинина.

Для приготовления примерно восьми порций понадобится трехлитровая кастрюля.

— Возьмем пару картофелин среднего размера, очистим их от кожуры и сварим. Разомнем готовые клубни прямо в горячей воде. Затем поместим в эту же кастрюлю нарезанную небольшими кубиками тыкву, чуть менее килограмма. Продолжаем варить на среднем огне до готовности, — рассказала повар.

По мере приближения мякоти тыквы к готовности на сковороде в растительном масле пассируем до золотистого цвета мелко нарезанную луковицу среднего размера и рубленый зубчик чеснока. Туда же можно добавить морковь и тимьян.

Обжаренную заправку, по словам кулинара, необходимо поместить в кастрюлю, посолить по вкусу. После того как варево немного остынет, надо размешать все с помощью блендера до пюреобразного состояния.

Специалист посоветовала подавать тыквенный суп-пюре со сливками, ломтиками обжаренного бекона и сухариками.

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