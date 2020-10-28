Как правильно подготовить дачу к осени

Фото: Анастасия Кочеткова, «Вечерняя Москва»

Огородные заботы по осени бесконечны. Только кажется, что сезон завершен и можно взять паузу, но ничего подобного! Сейчас мы работаем на будущий урожай и обеспечиваем красоту весеннего сада.

О насущных заботах сезона рассказывает кандидат биологических наук, генеральный директор студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев.

ДУМАЕМ О ВЕСНЕ

Наступило время посадки лука-севка и чеснока. Сажайте их в глубину не больше чем на ладонь, чтобы следующим летом можно было немного отгрести землю от луковиц, дав им возможность хорошенько прогреться под солнцем, зарядиться силой.

Активно сажают сейчас и луковичные: тюльпаны, нарциссы, первоцветы. Голландцы растят их в сетках, пришла эта мода и к нам. Есть только одно «но»: если вы соберетесь так делать, объединяйте в каждой сетке луковицы одного размера, иначе посадка пойдет не по правилам. Цветочные луковицы сажают на глубину примерно пяти высот луковичек, если рядом окажутся разноразмерные, вы просто не сможете соблюсти это правило. Как мы помним, нарциссы, в отличие от тюльпанов и гиацинтов, каждый год не выкапывают. Посадить луковичные лучше всего в компанию к хостам или другим более крупным растениям: они, поднимаясь по весне, прикроют своими листьями отцветшие первоцветы, посадка будет выглядеть аккуратнее. Выкопайте и гладиолусы, хотя в этом году они побивают какие-то уникальные рекорды по позднему цветению.

ВВЕРХ «НОГАМИ»

Пару слов скажу о георгинах. Многие жалуются на то, что не могут сохранить их клубни: они выпревают даже в торфе. Возможно ,вам поможетодин простой секрет, который, собственно, и не секрет вовсе: после того как вы их выкопаете, подержите их какое-то время стеблями вниз. Так из них, полых, от- течет лишняя вода, после чего клубни нужно засыпать в ящиках или иных емкостях для хранения песком и убрать в подвал или другое прохладное место. Все! За зиму они, конечно, чуть сдуются, какие-то, может быть, отомрут, но оставшиеся отлично «заколосятся» на следующий год.

ПРОВЕРКА НА ТВЕРДОСТЬ

Это — к вопросу о розах. Невозможно назвать числа, хотя это часто и делают в интернете, когда розам пора на покой. У нас в Московской области климат отличается радикально в разных ее частях. Поэтому ориентируемся на один показатель: твердость промерзшей почвы. Вот когда она у вас «встанет» абсолютно, тогда и режьте их — под укрытие.

ЛЕКАРСТВО БЕЗ РЕЦЕПТА

Что очень важно: продолжаем уход за деревьями. Напоминаю, белим деревья на высоту вытянутой руки, обрезкой сейчас не занимаемся, но зато активно используем химические препараты, инсектициды и фунгициды. Почему сейчас? А просто приглядитесь: самки тли продолжают летать как заводные, их и первый морозец не взял!А летают они не для удовольствия, а по делу — откладывают зимовальные яйца, чтобы в следующем году вы опять столкнулись с той же проблемой, что и в этом, — огромным количеством тли и, соответственно, муравьев. Спасительными препаратами от болезнейи грибковых заболеваний нужно обязательно обработать и штамбы деревьев, прямо по коре и не боясь нанести им вред, даже если концентрация препаратов слегка превышена. Они так страдают, что нуждаются в спасении! Кстати, в этом году мы начали обработку кустарников еще в июле, после сбора урожаев, и удивительно наглядным получился этот «урок»: на отраставших на смородине и крыжовнике листьях не было ни пятен, ни каких-то образований , они и сейчас держатся на кустах, сохраняя свежесть и здоровый зеленый цвет. А листья больные каковы, посмотрите! Коричневые, сморщенные. Не справляются кусты с антракнозами, другими болезнями, как и груши наши, например, со ржавчиной — повсеместной бедой. Поэтому и сигналят вам: «SOS»!

ПОХОД ЗА ЛИСТЬЯМИ КЛЕНА И ДУБА

Впрочем, когда мне жалуются на болезни деревьев, я задаю неприятные вопросы: как давно вы их обрабатывали, белили, кронировали, занимались приствольными кругами? Про них — разговор отдельный. Сейчаспри ствольные круги уже фактически никто не копает. Да и я этого не делаю. Но делаю другое: листья яблонь и других садовых растений уничтожаю, а вместо них кладу на зиму листья дуба или кленов — их в лесу полно. В дубе уйма дубильных веществ, это отличная профилактика от вредителей и панацея для малоснежной зимы. Кстати, такими листьями можно укрывать на зиму и те посадки, которые остаются на зимовку, те же луковичные — чтобы по весне от возвратных морозов не пострадали их тронувшиеся в рост цветочные почки. В прошлом году, например, я провел эксперименти прикрыл такими листьями часть газона. Оказалось, очень вовремя: зима-то была средиземноморская. Тот газон, что прикрыт не был, пострадал, под листьями — сохранился идеально. То же самое было и с первоцветами: прикрытые сохранились отлично, цвели роскошно. Другие — подмерзли и высохли без снега...

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

У ГОРТЕНЗИЙ НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ

Много споров и о гортензиях. То, что на кустах до будущего года надо оставлять отцветшие шапки соцветий, — конечно же, миф. Гортензию макрофилу — с крупными листьями — на зиму стоит связать, чтобы их не повредило снегом, особенно если его будет с избытком, и лучше бы накрыть. Их можно и не обрезать: весной вы просто подрежете обмерзшие ветви, оставив на каждой не более семи почек, вот и будет вам шикарноецветение. Гортензии метельчатые зимуют отлично, уберите ветвислабые, кривые. На кусте должно оставаться несколько скелетных ветвей — самых сильных, излишнее загущение нужно убрать, важно не оставлять на зиму листьев на кусте, куст тоже свяжите и оставьте зимовать с «непокрытой головой» — ничего им не будет. Есть, правда, любители обрезать метельчатые гортензии, причем низко, не выше трех почек. Споры о плюсах и минусах этих способов ведутся постоянно. Выбирайте сами, но как бы вам не пришлось обрезать их дважды — до и после зимы.

КСТАТИ

Сейчас, по осени, вы можете оценить дивную красоту сумаха — растения, о котором мы обязательно как-нибудь расскажем. Увидели настоящий «костер» — золотые с красным, обжигающе яркие листья — это он!

В ТЕМУ

Скоро придет время «убирать» на зиму и компост. Часто спорят — надо его оставлять открытым или все же закрывать, давая возможность снегу и дождям периодически его смачивать. Уверяю вас: в нем достаточно влаги и так. Напротив, закройте его сверху полиэтиленом: так под ним создастся особая атмосфера, еще долго будут работать естественные биологические процессы, а главное — выживут земляные черви, основные переработчики компоста.

Читайте также: Эксперты рассказали о полезных свойствах тыквы