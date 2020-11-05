Как проходят рейды ОАТИ в Москве

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Мухортов проверяет один из столичных торговых центров / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Москве начал работу мобильный контроль пункт Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Корреспонденты «Вечерней Москвы» проверили, как работает специальный автомобиль службы.

Главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Камнев признает: с появлением мобильного контрольного пункта работать стало легче.

Специалисты получили в свое распоряжение автомобиль во вторник. За несколько дней до этого в этом микроавтобусе установили компьютерную технику, принтер, провели интернет. Еще несколько дней заняло тестирование аппаратуры.

Когда все было готово, инспекторы на спецтранспорте отправились в свой первый рейд.

Теперь у специалистов все под рукой, и «на коленке» выписывать штрафы не приходится. Инспекторы с утра объезжают небольшие торговые точки: магазинчики в жилых кварталах, локальные рынки. Процедура обследования проходит так. Они заходят в помещение, осматривают его, если есть нарушение, его фиксируют на камеры мобильных телефонов, и затем оформляется протокол о правонарушении. На все это в среднем уходит менее получаса.

— Раньше было неудобно составлять протоколы, — говорит Антон Камнев. — Нужно было найти удобное место, чтобы выписать постановление. Теперь у нас есть свой автомобиль, где все предусмотрено для составления протоколов на нарушителей перчаточно-масочного режима в малых торговых точках и на предприятиях, оказывающих населению самые разнообразные услуги.

Вчера спецавтомобиль расположился на Головинском шоссе. С утра в этой части столицы уже проводились проверки небольших магазинов. Кстати, один инспектор в течение рабочего дня может проверить до двадцати торговых точек.

— Новый мобильный пункт позволяет инспекторам Объединения административно-технических инспекций составлять протоколы на месте на физических и юридических лиц, — отметил он. — С помощью этого передвижного пункта инспекторы теперь могут проверить большее количество объектов, так как протоколы об административных правонарушениях составляются на месте.

После того как предприятия торговли проверены, инспекторы обследуют дворы.

— Задания получаем каждый день, — говорит он. — Число проверок зависит от ежедневных поручений.

Теперь специально оборудованная машина ОАТИ будет курсировать в разных районах столицы в течение всего рабочего дня. В течение дня бригады инспекторов будут сменять друг друга. Мобильный контрольный пункт выдается для каждой группы специалистов на три часа.

Как рассказал вчера начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, за прошедшие два месяца в Москве к административной ответственности за нарушение масочного режима привлечено свыше 66 тысяч человек.

Напомним, что ношение масок и перчаток является обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли. Кроме того, обязательно ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.

— Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток, — добавили в Роспотребнадзоре. — Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

КСТАТИ

Всего с 16 октября по 2 ноября в Москве выписали более 14,5 тысячи протоколов за нарушение масочно-перчаточного режима. Из них более 10,5 тысячи протоколов составили представители полиции, свыше четырех тысяч — сотрудники «Организатора перевозок».

Штраф на транспорте для нарушителей масочно-перчаточного режима — пять тысяч рублей.