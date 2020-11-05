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Заболеваемость пойдет на спад ближе к весне
Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»

Заболеваемость пойдет на спад ближе к весне

Юлия Панова

Здоровье

В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора спрогнозировали, что к весне 2021 года число заболевших коронавирусной инфекцией уменьшится. Пока же показатели постепенно растут: с начала ноября в стране каждый день выявляют около 19 тысяч новых случаев COVID-19.

О прогнозах рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом, — сообщил Александр Горелов журналистам.

Он уточнил, что только соблюдение всех установленных специалистами профилактических мер может стабилизировать ситуацию. Особенно это важно сейчас, в период сезонных респираторных вирусных заболеваний. Стабилизация, по словам Горелова, это долгий процесс, который занимает некоторое время. О нем можно будет говорить, только когда в течение восьми дней суточные показатели будут удерживать стабильность. Кроме того, показатель индекса распространения в городе должен быть не выше 1.

Приблизить стабилизацию поможет соблюдение перчаточно-масочного режима, постоянная дезинфекция общественных мест и соблюдение социальной дистанции. Люди с хроническими заболеваниям и граждане старшего поколения, которые попадают в группу риска, должны внимательнее отнестись к соблюдению самоизоляции и не подвергать себя опасности, выходя из дома.

Кроме того, специалисты из Минздрава России не исключают, что статистические данные по заболевшим демонстрируют приход второго всплеска заражения. Ожидается, что в ближайшие несколько недель количество новых случаев будет только постепенно увеличиваться. А уже к середине декабря в Москве ожидается самое большое количество зараженных. Об этом сообщил глава группы по математическому моделированию ситуации с коронавирусом в России Алексей Боровков.

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