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Ранняя пташка
Мария Андрианова, директор школы № 338 имени Героя Советского Союза Александра Авдеева / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Ранняя пташка

Игорь Барышев

Общество

«Вечерке» о себе начистоту рассказала Мария Андрианова, директор школы № 338 имени Героя Советского Союза Александра Авдеева.

1. Смеяться от души полезно. Я делаю это каждый вечер, когда дурачимся с дочками. Такая вот разрядка и подпитка детскими флюидами.

2. Последний раз плакала, когда смотрела онлайн-концерт наших учеников ко Дню учителя. Много душевных струн задели, растрогали. Воспользуюсь случаем и еще раз поблагодарю: спасибо, ребята! 3 У нас в семье у всех свои обязанности, так сказать, своя работа.

4. Кем мои дочки станут в будущем, говорить рано. Одной — три года, второй — скоро год. Сейчас моя задача — наблюдать и всесторонне развивать. Сейчас столько возможностей! Вот старшая начала заниматься балетом в два года, а теперь перешла в фигурное катание.

5. Не люблю говорить о страхах. Есть хорошая поговорка: «Если боишься, спрячься». Вообще, управление ими — это часть моей работы, которая включает в себя постоянное принятие ответственных решений, исключение внештатных ситуаций. Примерно так я и в жизни подхожу к рискам. Ну, например, чтобы не болеть, я делаю профилактические прививки, укрепляю иммунитет.

6. Салоны красоты — это тоже забота о здоровье, так же как, например, занятия в тренажерном зале и бассейне.

7. Если бы была возможность вернуться на 10 лет назад, ничего бы не изменила. Я ценю весь опыт, который получила. Благодарна каждому, кто меня чему-то учит. Жить в Москве, работать для развития города, для детей — именно такой образ жизни мне импонирует.

8. Пошла работать в школу на первом курсе университета, потому что хотела работать учителем. Начала с должности вожатой. Проблемой выбора не мучилась.

9. Если ребенок задал вопрос, на который я не могу дать ответа, то скажу: «Давай узнаем ответ вместе».

10. Если все против меня, то... нужно задуматься о причинах и либо принять ситуацию, либо менять ее. На все есть причина.

11. Было бы здорово уметь перемещаться в пространстве. Время это очень экономит, успевала бы больше.

12. Если бы могла стать невидимой… Нет, не хочу быть невидимкой! Получается как-то нечестно, как будто подглядываешь. Очень важно быть там, куда ты шел, и делать открыто то, что считаешь нужным.

13. Никогда не навязываю свои вкусы. Думаю, что нужно много читать, смотреть, чтобы сформировать собственные предпочтения.

Ранняя пташкаМария Андрианова, директор школы № 338 имени Героя Советского Союза Александра Авдеева / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

14. Классическая литература и музыка, театр, на мой взгляд, формируют хороший вкус. Периодически возвращаюсь к Достоевскому и Булгакову. С интересом отношусь к авторскому кино. Музыку слушаю разную, но есть музыка для души — это песни Муслима Магомаева.

15. На днях обязательно пойду посмотреть выставку Уорхолла в Новой Третьяковке. Мне в университете педагоги привили любовь к изобразительному искусству.

16. Мои слабые места — прямолинейность и упрямство. Про положительные качества говорить легче. Обычно отмечают, что я открытый, справедливый и позитивный человек. А еще — прагматик.

17. Я, как все жаворонки, люблю утро, часиков шесть. Можно спокойно настроиться на новый день, выпить кофе.

18. Идеальный день — когда успеваешь после работы забрать старшую дочь из детского сада.

19. Любимых городов несколько: во-первых, Москва — это Третий Рим, люблю и сам Рим, и Стамбул (именно его называют вторым). А еще Великий Новгород, Киев, Санкт-Петербург — места, в которых особенно сильно ощущается исторический дух.

20. Думаю, счастье — это гармония с собой и окружающим миром. Могу точно сказать — я счастлива.

ДОСЬЕ

Мария Петровна Андрианова родилась 13 сентября 1988 года в Москве. Выпускница исторического факультета Московского городского педагогического университета, а также Московского института открытого образования по программе «Эффективный руководитель столичной системы образования». С 2006 года работала педагогом-организатором экспериментальной деятельности и старшим вожатым, с сентября 2008 года — учителем истории и обществознания.

В ноябре 2009 года назначена заместителем директора, с 2014 года работала директором в нескольких столичных школах. В 2019 году назначена директором ГБОУ «Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева». Финалистка конкурса «Педагог года Москвы — 2012», победительница городского конкурса профсоюзных уроков (2013), победительница и обладательница гранта Приоритетного национального проекта «Образование» (2013).

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