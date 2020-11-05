Московский антикварный маркет собрал тысячи гостей

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Очередной, 45-й по счету, антикварный маркет в столице завершился, собрав тысячи гостей. Чем так привлекательны творения мастеров прошлого? И почему год от года они растут в цене? Об этом рассказала «Вечерке» искусствовед Вера Бушуева.

Далеко не каждую старую вещь можно назвать антикварной — ей должно быть минимум 50 лет. Что только люди не коллекционируют... Начиная от спичечных этикеток и заканчивая кружевным фарфором стоимостью 300 тысяч рублей, а то и больше. На блошином рынке можно приобрести игрушечного солдатика для ребенка или салфеточку за 500 рублей для любимой бабушки. Все интересуются антиквариатом по-разному.

Есть охотники за раритетами, постоянно ищущие что-то для пополнения своей коллекции. Бывают просто любопытствующие, которые не ставят цели что-то купить. Им бы только что-нибудь потрогать. Встречаются и те, кто ищет подарок для любителей старины — что-то необычное, чего в магазине уже не найдешь. Кто-то пытается заработать на таких предметах. Но для этого нужно быть настоящим профессионалом — понимать их культурную и историческую ценность, уметь выгодно продавать.

Как понять, насколько вещь уникальна? Вопрос непростой. Так что неспециалистам посоветую самый простой способ: посмотрите на предмет и, если у вас душа к нему лежит, считайте, что приобрели себе домашнего питомца. Будете его холить и лелеять. Многие буквально заражаются коллекционированием. Покупая одну фарфоровую фигурку, узнают, что таких целая серия, и ударяются в бесконечные поиски остальных экземпляров... Это удивительно увлекательное путешествие в прошлое.

Альбом для марок

Весьма интересной покупкой может оказаться выпущенная ограниченным тиражом марка, стоимость которой доходит порой до 2,5 тысячи долларов и выше. Конечно же, такие экземпляры не продаются сплошь и рядом, но найти их можно, и тем они дороже. Одними из самых ценных и уникальных в своем роде марок считаются те, в которых допущены ошибки.

Монетка к монетке

На цену монет влияет давность, а также количество выпущенных экземпляров. Соответственно, если их мало, тогда и спрос значительно увеличивается. На обычном базаре нумизматы отыскивают древние и очень редкие монеты по неплохой цене. Особенно это касается иностранных блошиных рынков, где деньги, вышедшие из обращения, предлагают практически даром. Но можно найти артефакты и за пару сотен рублей.

В стиле ретро

Могут ли драгоценности затеряться среди бижутерии? Такие случаи происходят.

Определить реальную стоимость могут только эксперты. Даже продавец может не знать, что отдает действительно ценную вещь. Так случилось с британкой, которая купила «безделушку» за 13 долларов, а через пару лет продала ее за 850 тысяч. Оказалось, что украшение было сделано в XIX веке.

Фарфор для эстетов

Самым популярным товаром у покупателей всегда был и остается фарфор. Антикварный, винтажный — он фаворит спроса. Причем приобретают его не только для пополнения коллекции, но и для «любования». Довольно много фарфора покупают на блошиных рынках для использования в повседневной жизни. Сервизы, чайные пары, тарелки становятся украшением стола. Их возраст с точностью до десяти-пятнадцати лет помогут определить специальные метки. Большим спросом пользуются и статуэтки. Цена на них может достигать 30–80 тысяч рублей.

Часики тикают

На барахолке можно найти неплохие экземпляры часов. Так, советские часы пользуются невероятным спросом по всему миру. На аукционах они стоят выше тысячи долларов за штуку. Бывает, что неприметные вещи обладают богатой историей, отчего растут в стоимости. Один британец случайно наткнулся на часы со съемок фильма о Джеймсе Бонде. На аукционе этот трофей ушел за 160 тысяч долларов.

Фото на память

А еще в тренде старые фотографии, и не обязательно отснятые в XIX или начале XX века. Они вполне могут относиться даже к середине 1970-х. Ценители считают, что в этих снимках много драматургии. Стартовая цена на них — от 200 рублей.

Впасть в детство

Товары для детей, в частности куклы, раньше мало кого интересовали. Если, конечно, не считать произведения, которые создавали, например, из фарфора. Очень популярными стали творения Льва Сморгона, разъехавшиеся по всему миру и стоящие тысячи рублей. Заполучить их в свои собрания стремятся как рядовые коллекционеры, так и известные музеи.

12 стульев и комод

28 300 000 долларов. За такую сумму был приобретен стул, изготовленный дизайнером Эйлин Грэй. Когда-то он входил в коллекцию Ива Сен-Лорана, и его оценивали в три-четыре миллиона долларов. Когда лот выставили на аукцион, его приобрели за 28,3 миллиона. Мебель, относящаяся к сталинскому ампиру, намного дороже, чем та, что имеет отношение к XIX веку. В период СССР ее производили небольшими партиями.

Не скупись, покупай живопись!

Внимательно изучайте подписи к картинам, оставленные художниками. Именно на барахолках люди, сами не подозревая, часто покупали полотна известных художников за скромные деньги. Во времена СССР в журнале «Огонек» публиковали репродукции работ русских художников. Люди со всех уголков страны пытались делать с них копии. Такие рисунки появляются на блошином рынке. Могут стоить и 10 тысяч рублей, и миллион.

Кухонные штучки

Немало людей в нашей стране занимаются коллекционированием подстаканников. Самые простые — из алюминия, мельхиора и нержавейки — могут стоить 400–800 рублей. Подороже — бронза и латунь, наиболее дорогие — серебро 30-х. Особенно ценятся экземпляры с авторскими клеймами художников, позолотой и художественной резьбой. Подобные комплекты в хорошем состоянии стоят 20–50 тысяч рублей.

Серебро к столу

Пристрастие к таким изделиям появилось даже не вчера.

Столетия назад посуда из благородных металлов считалась признаком достатка и благополучия. Лучше прикинуть их реальную стоимость вместе с оценщиком. Он определит пробу металла, из которого изготовлено изделие. И уже на этом этапе станет известен его возраст. Стоит обратить внимание на состояние металла, наличие клейма, гравировки и дарственных надписей... По ним определяют культурную и историческую ценность серебряного антиквариата. Ложка, например, может быть оценена в 2500 рублей.

НАХОДКИ ДЛЯ СЧАСТЛИВЦЕВ

Один из самых дорогих антикварных предметов, который когда-либо продавался, был выставлен на торги в Великобритании. Ваза, принадлежавшая династии Цин, ушла за рекордную сумму — 53 миллиона долларов!

За 100 тысяч долларов в октябре 2007 года на аукционе Грега Мартина в Сан-Франциско был продан глобус, когда-то принадлежавший Адольфу Гитлеру.

Этот сувенир в 1945 году из дома фюрера выкрал американский солдат. Коллекционер, которому удалось раздобыть настоящее зеркало, сделанное венецианскими мастерами, может чувствовать себя счастливчиком. Ведь его стоимость приравнивается к цене яхты или дома знатного аристократа.

ВЫРВИ ЗУБ

Первым русским системным коллекционером по праву можно назвать Петра I. Он «заразился» собирательством во время первой заграничной поездки, где сделал ценные приобретения: птицы, насекомые, анатомические предметы и микроскопы.

Также царь прошел курс по хранению экспонатов у анатома Фредерика Рюйша. По возвращении в Россию Петр издал указ, по которому коменданты городов должны были собирать анатомические диковинки у жителей за большую по тем временам плату: пять рублей за животных, три — за птиц. Царь копил даже зубы своих подданных, которые сам же и вырывал. Коллекция насчитывает 64 зуба.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Ума Магомедова, коллекционер:

— Я давно собираю хрусталь: стаканы, бокалы, блюда. В 90-х увлекалась чешским, потом перешла на немецкий. Влюбилась в него во время отпуска в Германии. Эти изделия показались мне более качественными и с интересной историей.

Для них у меня уже три стеклянные витрины в отдельной комнате. Чешские люстры из белого хрусталя висят по всей квартире. А мой сын Мурад коллекционирует комиксы, которые полюбил с детства. Раньше их покупала я, сейчас он сам находит их на рынках или выигрывает на аукционах.

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