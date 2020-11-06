Продюсер дал семь советов, как стать успешным человеком

Фото: Из личного архива Алексея Пеганова

Некоторые люди, в том числе психологи, считают, что с помощью самовнушения можно добиться чего угодно, например, придать уверенности в себе и собственных силах. К сожалению, практического подтверждения того, что кому-то помогли аффирмации, нет. Убеждая себя в том, что вы успешны, вы не станете богаче. Внушая себе, что вы похудели, продвинулись по служебное лестнице или покорили чье-то сердце, вы не увидите эти результаты. Другими словами, самовнушение работает далеко не всегда. Чтобы стать уверенным в себе и идти по жизни победителем, существуют вполне реальные способы. О них рассказывает продюсер Алексей Пеганов.

Что такое уверенность в себе? Самоуверенный человек знает, что то, чем он владеет, в будущем поможет ему стать тем, кем он хочет, добиться успеха и быть счастливым. Иначе говоря, уверенность в себе превращает идею в действие. Уверенность не гарантирует вам стопроцентный результат, зато дает возможность мыслить нестандартно, не бояться покинуть зону комфорта и двигаться вперед. По статистике, успешность гораздо больше связана с уверенностью в себе, чем с компетенциями, которыми обладает человек.

Поверьте в себя

Без этого пункта добиться успеха в жизни не получится! Верить в себя, в успех своего дела — это необходимая составляющая любого начинания, которое должно благополучно завершиться, принести прибыль, славу или еще какие-то блага. Мы все совершаем ошибки, нас подстерегают неудачи, случаются проблемы, но именно вера в себя не дает нам опускать руки при встрече с неожиданностями, помогает подняться, если мы упали. Что же нужно предпринять, чтобы обрести уверенность в себе? Это может показаться странным, но в начале своего пути самоуверенность можно «имитировать». Даже дикие животные в своей естественной среде иногда вынуждены притворяться и делать вид, что не боятся противника. Человек тоже может сыграть, что уверен в себе, и со временем это чувство из наигранного перерастет в настоящее. Ваша задача послать мозгу правильный сигнал, чтобы он «поверил», что вы действительно не волнуетесь и не переживаете. Внешняя ситуация соответствует положительному настрою, и вы уверены в себе.

Ставьте перед собой четкие цели

Целеустремленность — одно из важных качеств успешного человека. Она не дает нам свернуть с намеченного пути, помогает переживать неудачи. И, что самое важное, благодаря целеустремленности мы способны доводить начатое до конца. Целеустремленность — личное качество характера. Но если у вас в наличии есть такая база, как родители, семья, которые пододвигают вас к вашей цели, вам очень повезло. Справедливости ради отмечу, что в истории много примеров, когда, наоборот, все обстоятельства складывались против личности, а она (или он) добилась прекрасных результатов, и все поставленные цели были покорены. Иметь базу, чтобы двигаться вперед, комфортно и очень упрощает жизнь. Но, если у вас ее нет, в кризисных условиях ярче получается результат именно у тех людей, у кого не было за спиной помощи со стороны близких, а был только свой собственный заряд на успех. Во многом сферах жизни, науки, техники именно эта категория людей является первооткрывателями.

Не бойтесь ошибиться

Ошибок и разочарований на пути к успеху не избежать — примите это как факт. Поэтому никогда не опускайте рук и не сдавайтесь. Что бы ни произошло, верьте в то, что у вас все получится. Даже те из нас, кто не страдает «синдромом отличника», боятся ошибиться. Важно понять, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает! Не каждая ошибка — это провал! Перфекционизм — это прекрасно, но иногда надо давать себе возможность расслабиться и, да, ошибиться. Ведь наши ошибки — это не что иное, как ценный жизненный опыт! Откуда возьмется уверенность в себе, если вы никогда не ошибались? Нельзя научиться чему-то, не набив «шишек». Не бойтесь оступиться, допустить ошибку. После нескольких таких «провалов» вы поймете, что не испытываете уныния и негативных эмоций. Подобный опыт помогает вам преодолеть страхи и в конечном итоге добиться своих целей!

Думайте о своем здоровье, о том, как вы выглядите

Банально, но это действительно так: от состояния вашего здоровья зависит и ваш успех. Посмотрите на состоятельных людей — в большинстве своем они следят за своим питанием, занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. Поэтому никакого фастфуда, больше физической активности и достаточное количество сна. Вы должны быть лучшей версией себя! Самое частое оправдание, которое мы даем своей лени, — это отсутствие времени. Но это лишь отговорки. Чтобы быть в хорошей форме, не обязательно проводить в спортзале по 8 часов в неделю. Достаточно пройтись после работы пешком минут 30, подняться на свой условно 7-й этаж без лифта, а утром встать на 2–3 минуты в планку. Начните менять свою жизнь постепенно, и результат не заставит себя ждать.

Занимайтесь саморазвитием

Среди качеств, которые отличают успешного человека от неуспешного, на первом месте всегда будут интеллект и харизма. И если первое качество развить в себе можно, если приложить усилия, то харизма — это то, что чаще всего дается человеку от природы. Отсутствие харизматичности можно компенсировать тем, что вы интересная личность, богатая духовно, глубокая и многогранная. Отсюда первый совет: читайте, развивайтесь, растите над собой. Успешный человек многое знает, еще больше хочет узнать. Он многое видел и многое умеет.

Расширяйте круг знакомств и ищите новые возможности

Успешному человеку необходимы связи. Поэтому одно из важных качеств такого человека — нетворкинг: умение знакомиться, активно нарабатывать контакты с нужными, интересными людьми, за счет которых можно двигаться дальше. Не менее важно для успешного человека — уметь правильно общаться. Освоить навыки делового общения, а также узнать об инструментах, которые помогают добиваться различных целей (например, НЛП), можно самостоятельно или на специальных тренингах. Кроме того, успешному человеку необходимо быть в курсе всего нового как в плане коммуникаций, так и технологий, например, инструментов продвижения своего товара или бренда. На эту тему тоже проводятся курсы и тренинги.

Откажитесь от стереотипов

Успешный человек — это не тот, кто работает с утра до ночи. А тот, кто построил свою работу так, что может позволить себе работать мало. Он настолько хорошо отрегулировал все рабочие моменты, что может себе это позволить. Поэтому учитесь делегировать часть своих обязанностей кому-то другому. У вас должен быть штат сотрудников, которые будут выполнять работу за вас. Успешный человек — это тот, кто много отдыхает. У него много времени, чтобы развиваться, путешествовать, узнавать новое. При этом он хороший специалист и много зарабатывает. А возможно это потому, что у него правильно выстроены все рабочие моменты. Успешный человек должен быть коммуникабельным, организованным, обязательным и эмоционально уравновешенным человеком. Кроме того, проявлять стрессоустойчивость, быть предприимчивым, целеустремленным, предъявлять повышенные требования не только к другим, но и в первую очередь к себе. Быть профессионалом своего дела и иметь огромный опыт работы в той сфере, которую выбрал.

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