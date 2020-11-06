Счастье личное и общественное: как к нему относятся руководители

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На Камчатке решили создать министерство счастья. Однако только ли в создании какого-то ведомства можно обрести то самое счастье? С этим философским вопросом «ВМ» обратилась к руководителям столичных структур и организаций.

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города:

— Счастье — это умение быть полезным обществу, людям. А еще это способность принимать взвешенные решения, которые пойдут на благо развития такого большого города, как Москва. А в личном плане счастье у каждого свое. Для меня — это здоровье близких, улыбки сыновей и возможность проводить время с семьей.

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы:

— Если кто-то спросит, счастлив ли я, тут же отвечу утвердительно, без тени сомнения. Для меня счастье — это баланс. Нельзя зацикливаться на чем-то одном: быте, спорте, работе или каких-то высоких достижениях. Счастье — это умение гармонично сочетать все эти стороны жизни. Убежден, что у человека должно быть занятие для себя, для души, он с радостью должен идти на работу и с улыбкой встречать новый день. Только при хорошем настрое все дела будут по плечу, а близкие оценят позитив и обязательно подарят в ответ свою радость.

Антон Ищенко, председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов:

— Счастье может быть и в открытиях. Вспомним великих ученых, которые смогли совершить прорыв в науке, облегчить труд других людей, предложить новаторскую идею или усовершенствовать готовый механизм. Сколько потом счастливых людей мы получаем? Правильно, очень много! Каждый день в домах говорят спасибо за бытовую технику, на производстве — за машины, которые сумели взять на себя часть труда. Все это когда-то было частью технического прогресса, чьих-то изысканий, желания сделать мир лучше. В этом, на мой взгляд, и заключается секрет счастья — сделать другим людям хорошо.

Дмитрий Протасовский, генеральный директор ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества»:

— В личном плане это, конечно, здоровье и благополучие моей семьи и близких мне людей. Путешествия и личные открытия. Это делает меня более счастливым. В профессиональном — успешная реализация намеченных планов и проектов. Если более глобально — наверное, почувствую себя счастливее, если в нашей стране будет более высокий уровень жизни, люди получат уверенность в завтрашнем дне, у них будет доступное жилье и все необходимое для создания больших и крепких семей. В стране будут бесплатные образование и медицина, социальный пакет. Хотя бы на уровне того, что было у нас в советском прошлом.

Люди будут более счастливыми, когда перестанут бороться каждый день за выживание. И конечно, все мы ждем, когда наша страна станет процветающей, в ней будут жить счастливые люди. Уверен, что это возможно только при переходе на технологические рельсы, когда мы сможем развивать экономику за счет технологичного производства, в том числе экспорта высокотехнологичной продукции. У нас все для этого есть — талантливые люди, великие научные и инженерные школы и традиции, амбиции и опыт международного присутствия в большей части мира. Единственное, чего нам не хватает, — уверенности, глобальных целей и ответственности при их исполнении.

Константин Воронин, генеральный директор столичного археологического бюро:

— Счастье — это умение находить время на все задумки, умение воплощать идеи, реализовывать свой творческий потенциал. Жизнь не должна складываться только из походов из дома на работу и устройства быта. В ней должно присутствовать максимально возможное разнообразие занятий и желаний испытать себя. Кто-то поможет другим, став добровольцем, а другие совершат открытие или напишут полезную научную статью. Во всем этом должны сочетаться труд и счастье.

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