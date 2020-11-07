Женщины Михаила Жванецкого: слезы, измены, внебрачные дети

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Михаил Жванецкий любил жизнь во всех ее проявлениях. Он дарил людям эмоции и сам жадно впитывал то, что происходило вокруг. Может быть, именно эта безудержная жажда впечатлений наделила сатирика любвеобильностью. Рыцарь юмора оставил после себя множество официальных и неофициальных жен, детей, а также женщин, которым было суждено стать всего лишь кратковременными эпизодами в жизни мудрого шутника.

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С первой своей супругой, девушкой-одесситкой Ларисой Кулик Жванецкий встретился, когда ему едва было 20 лет. Вскоре пара поженилась. Молодая семья еле сводила концы с концами. Брак продлился 10 лет. Причиной развода стала вовсе не любвеобильность Жванецкого, а все та же бедность. Молодой артист познакомился с Аркадием Райкиным и отправился на заработки в Ленинград. Увы, получал он копейки и помогать оставшейся в Одессе Ларисе не мог. Через два года она по настоянию мамы подала на развод. Это, по словам знакомых, разбило сердце Михаилу Жванецкому. Известно, что Лариса Кулик позже иммигрировала во Францию, вышла снова замуж и родила сына. Второй брак Кулик также был недолговечен, она снова развелась. Уже после того, как Жванецкий стал звездой, первая жена приехала в Москву и хотела увидеться со знаменитым сатириком. Он отказал во встрече.

Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

В начале семидесятых Михаил Жванецкий встретил во время посещения Одессы Надежду Гайдук. Роман был страстным, влюбленные периодически жили в Москве, в Ленинграде, в Одессе. В этот период у Жванецкого родился ребенок вне брака, в 1976 году, после «курортного» романа. Отец не знал о дочери, которую ему подарила случайная знакомая, уехав в Новосибирск. Девочку зовут Ольга, она носит другую фамилию — ее удочерил мужчина, который женился позже на ее матери. Первый раз Ольга приехала в столицу и разыскала Жванецкого в девяностых. Со временем юморист признал родную кровь, они стали общаться.

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В 1978 году гражданская жена Гайдук родила ему дочь, которую назвали Елизаветой. Вместе Жванецкий и Гайдук прожили 10 лет, но в итоге мать девочки узнала об изменах и покинула артиста.

В конце семидесятых Жванецкий уже жил в Москве и был ведущим в одной из телепрограмм. Устроила его на телевидение любовница по имени Татьяна — руководитель программы «Вокруг смеха». Друзья шутили об этом эпизоде жизни юмориста, что это «брак по расчету».

Очередной ребенок родился у Жванецкого в 1983 году от женщины по имени Регина Рывкина, которая была нанята сиделкой для его мамы. Регина была старше. Соблазнив молодого мужчину, она поставила телеведущего перед фактом: «Я беременна!» Она родила мальчика, которого назвала Андреем. Узнав об измене, Татьяна покинула Жванецкого. Регина Рывкина подала на героя своего кратковременного романа и по совместительству работодателя в суд. Жванецкий выплачивал сыну алименты. Позже мать с ребенком уехали в США.

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Одновременно со всеми этими историями талантливый юморист и философ вел «сеанс одновременной игры» с Венерой Умаровой, химиком по профессии. Женщина родила Жванецкому сына, которого родители назвали Максимом. Несмотря на то, что Жванецкий и на этот раз сумел избежать регистрации брака, фамилию ребенку он все-таки дал. Жванецкий и Умарова вели разговоры о том, чтобы уехать на постоянное место жительства в США. Умарова сильно ревновала любимого, но, несмотря на это, женщина отправилась в Америку первой. Планы Жванецкого изменились, и он не стал покидать родину. Совместное проживание сатирика с гражданской женой на этот раз составило 10 лет. Максим Жванецкий и его мать Венера Умарова остались в США.

Михаил Жванецкий и его супруга Наталья Сурова / Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Вскоре после отъезда Умаровой на другой континент Михаил Жванецкий снова встретил любовь. И это опять произошло в Одессе. Девушку звали Наталья Сурова, встреча случилась осенью 1990 года на открытии Всемирного клуба одесситов. Жванецкому исполнилось 56, она была на 32 года младше, работала костюмером и по совместительству официанткой в одесском театре пантомимы. На этот раз брак был заключен официально. В 1995 году Наталья Жванецкая (в прошлом — Сурова) родила любимому супругу сына, Дмитрия. Дмитрий отучился на психолога и продюсера. Он носит фамилию отца. Вместе с Натальей Михаил прожил 29 лет, они были вместе до его кончины.

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Точное количество детей, которое оставил на этом свете почивший весельчак, неизвестно. Татьяна Ильченко, хорошо знавшая Михаила Жванецкого, как-то заявила репортерам, что у Жванецкого есть еще один внебрачный ребенок. По ее словам, некая домработница Инна родила ему еще одного сына.

Об ухаживаниях обаятельного сатирика рассказывали многие женщины, среди которых — народная артистка РФ Любовь Полищук. Кавалер был слишком настойчив и стремителен, красавица с гневом отвергла притязания мэтра, с которым у нее намечался творческий тандем. Партнерство не состоялось.

Михаил Жванецкий спешил жить, и того, что он успел постигнуть, наверное, хватило бы на несколько обычных человеческих жизней. Увы, слезы, обиды и измены помнятся слишком долго. Остается надеяться, что и любви, которую этот гениальный человек дарил объектам своей страсти, тоже было много. Он был искренним мужчиной и творил добро, как умел.

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