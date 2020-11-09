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Какую посуду уместно дарить на праздники
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Какую посуду уместно дарить на праздники

Полина Французова

Общество

Выбор подарка на любой праздник является важным и ответственным делом. Для того, чтобы порадовать своего друга, близкого человека или коллегу необходимо учесть большое количество факторов. Речь идет о возрасте, роде занятий, увлечениях и социальном положении человека, которому будут дарить подарок. Пожалуй, универсальным презентом практически для любого человека считается посуда. Однако и в этом случае следует обратить внимание на некоторые вещи.

На какие праздники уместно дарить посуду

Свадьба. Набор посуды станет хорошим подарком для молодоженов, которые только начинают совместный быт. В частности, на такое торжество принято дарить обеденные сервизы. В них обычно входят набор суповых, обеденных и других видов тарелок, круглое блюдо, супница, несколько салатников, соусник, а также солонка и перечница. Еще одним, более оптимальным, вариантом станет подарок в виде набора кастрюль или сковородок. Однако лучше обговорить этот презент с другими гостями свадьбы, которые возможно задумали подарить то же самое. Если же нет уверенности в том, какая именно посуда нужна молодоженам, можно преподнести им подарочную карту в один из магазинов, где они сами выберут все необходимое.

Новый год. Этот праздник идеален для вручения посуды в качестве подарка. В новогодние каникулы люди обычно собираются семьями и друзьями на многочисленные застолья и чаепития. Именно поэтому можно смело дарить чайные наборы, тематические сервизы, а также формы для запекания. Стоит отметить, что формы для запекания бывают для сладкой и несладкой выпечки, для приготовления мясных блюд, птицы и овощей. Например, силиконовые формы идеально подходят для выпечки небольших размеров — кексов, печенья и пирожных. В свою очередь, в керамической посуде хорошо запекать слоями: речь идет о картофельных и мясных запеканках, лазаньях, суфле и других блюдах. Еще одним плюсом является то, что в керамике приготовленные блюда можно сразу подавать к столу. А вот мясо и птицу лучше запекать в чугунных формах из-за большого времени приготовления. Посмотреть варианты форм для запекания можно в интернет-магазине посуды Vismarket.

Новоселье. Друзьям и близким, которые переехали в новое жилье, рекомендуется дарить наборы тарелок, чашек и столовые приборы. Это позволит человеку побыстрее обустроиться на новом месте. Кроме того, часто при перевозе вещей из одной квартиры в другую посуда бьется и становится непригодна для использования.

День рождения. В этом случае подарок зависит от возраста и предпочтений именинника. Девушкам и женщинам можно преподнести набор горшочков для приготовления вторых блюд, жаровни для запекания, а также различные формы для приготовления десертов. Кроме того, хорошим вариантом для подарка станут фарфоровые чайные или кофейные наборы. В свою очередь мужчинам можно презентовать набор из графина и рюмок (бокалов) для разного вида алкоголя. Для представителей сильного пола, которые предпочитают активный отдых, прекрасно подойдут термосы и различные термокружки.

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