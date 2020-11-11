Оформляем содержание

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Договор ренты считается довольно слабой правовой конструкцией, и часто зависит от добросовестности его участников, но только в его рамках можно оформить отношения «помощь в обмен на недвижимость». Эксперт объясняет, на что обратить внимание, заключая договор.

Валентина, 78 лет:

—Здравствуйте. Я старый одинокий человек, и все думала о договоре ренты, и семья есть подходящая на примете. Но история с семьей Баталовых настораживает. Хотелось спросить у специалистов, можно ли договор ренты заключить безопасно для себя или лучше с этим не связываться?

К сожалению, в последние месяцы юридическая составляющая договора ренты в погоне за сенсациями утонула в потоке зачастую недостоверной информации. Наиболее часто встречающаяся ситуация при обращении к нотариусу — как «перевести» или «переписать» квартиру (долю квартиры) на родственников или других людей, которые обещают помогать в старости. Для этого существуют несколько способов: завещание, дарение, договор ренты. И человек должен сам решить, что ему больше подходит.

Для тех, кто хочет до конца жизни оставаться собственником своего имущества, — это наследование по закону или по завещанию. Преимуществом такого способа является то, что завещание можно легко отменить, если, к примеру, отношения с тем, в пользу кого оно оставлено, испортились. Но завещанием нельзя обязать ту же соседку осуществлять за вами уход, в этом случае отношения сугубо добровольные.

Договор дарения недвижимого имущества — это безвозмездная передача недвижимости в собственность одаряемого, без каких-либо условий. Вопрос дальнейшего проживания человека в подаренной квартире или его постоянная регистрация по месту жительства в этом случае остается на усмотрение одаряемого, и на словах он может обещать одно, а поступить совершенно по-другому. Но у дарителя есть право отменить дарение, если он переживет одаряемого. Нотариус всегда предложит включить такой пункт в договор, а вот в простой письменной форме такое условие практически никогда не оговаривается.

Договоры ренты, к числу которых относятся договор пожизненной ренты и договор пожизненного содержания с иждивением, призваны как раз для случаев урегулирования отношений «помощь в обмен на недвижимость». Они подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Нотариус устанавливает личности сторон, проверяет истинность их волеизъявления и способность понимать смысл своих действий, разъясняет правовые последствия принимаемых решений.

В последнее время «рента» не очень популярна, так как объем содержания по ней в месяц, в зависимости от вида договора, должен составлять не менее одного или не менее двух величин прожиточного минимума (ВПМ), установленных в регионе. В Москве на сегодняшний день ВПМ составляет 17 841 рубль. И потенциальному плательщику ренты бывает проще решить свой вопрос с жильем через ипотеку.

Рассмотрим договор пожизненного содержания с иждивением как наиболее часто встречающийся. По нему получатель ренты передает в собственность плательщику ренты принадлежащее ему недвижимое имущество. А вторая сторона договора либо выплачивает периодические платежи в деньгах, не ниже двух ВПМ, либо осуществляет уход непосредственно, обеспечивая питание, лечение, одежду в объеме, установленном в договоре на период жизни гражданина.

Важно понимать, что право собственности на передаваемую недвижимость сразу же переходит к плательщику ренты, и одновременно с этим объект недвижимости обременяется залогом. Это значит, что без согласия получателя ренты отчуждение недвижимости, переданной под ренту, обременение и залог невозможны. В случае, если с недвижимостью что-то случится — пожар, например, — плательщик ренты продолжает обеспечение получателя ренты на условиях, установленных договором.

Договор ренты, по оценке юристов, довольно слабая правовая конструкция, поскольку требуются добросовестное выполнение обязательств и хорошие межличностные отношения в течение неопределенно длительного времени. Выдержать этот марафон сложно, поэтому рента часто расторгается. Но для этого не надо идти в полицию или прокуратуру.

Если, к примеру, как в случае с семьей актера Баталова, у сторон возникли друг к другу претензии по исполнению обязательств, они вправе расторгнуть договор по взаимному согласию у нотариуса, а если одна из сторон против расторжения — то в судебном порядке. При этом гарантии закона в большей степени на стороне получателя ренты. Плательщик не вправе требовать возмещения расходов, понесенных на содержание получателя ренты, а получатель вправе требовать возвращения имущества.

В любом случае, прежде чем принимать решения, связанные с недвижимостью, нужно предварительно прийти к нотариусу за консультацией, потому что каждая ситуация индивидуальна и общих рецептов тут быть не может.

НОТАРИУС

Алла Цымбаренко, нотариус города Москвы с 30-летним стажем:

— Оказывает нотариальные услуги физическим и юридическим лицам. Кандидат юридических наук, преподаватель Российской академии адвокатуры и нотариата. Занимается общественной работой в комиссиях Московской городской нотариальной палаты.

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