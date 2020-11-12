Для чего компаниям нужен VDS

Клавиатура / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день многие магазины и другие виды бизнеса имеют свой сайт в интернете. В первую очередь это удобно для потенциального клиента, который может заранее ознакомиться с перечнем услуг, стоимостью и условиями их предоставления. Важно это и для самих предпринимателей, которые таким образом расширяют свою клиентскую базу и получают больше лояльности.

Однако не все предприниматели следят за тем, чтобы их сайты работали быстро и загружали нужную клиенту информацию. Если не обращать на это должного внимания, то неизбежно снизится число заказов и к конкурентам уйдут даже самые преданные покупатели. В этом случае необходимо задуматься о переходе на VDS сервер.

Что такое VDS сервер и каким образом он функционирует?

VDS с английского языка — «Virtual Dedicated Server» — переводится как «виртуальный выделенный сервер». Это услуга хостинга, при которой пользователь имеет доступ к виртуальному серверу с полными административными правами. Иногда вместо VDS используется другая аббревиатура. Речь идет о VPS (Virtual Private Server), что дословно переводится как «виртуальный частный сервер». По своей сути это идентичные технологии, которые работают по одному принципу.

Обычно если на сайте увеличивается количество позиций, страниц или посещаемость, то рекомендуется переходить на VPS. Если же его мощностей уже не хватает, то необходимо начать использовать VDS, который создан на основе физического сервера. При этом на одном таком сервере может быть сразу несколько десятков VDS, а каждый виртуальный сервер независим от другого и имеет свою часть мощности.

Кому необходимо иметь VDS сервер?

В первую очередь, о таком сервере следует задуматься владельцам сайтов с большим количеством ежедневных посещений. Это, как правило, сетевые или обычные интернет-магазины, сайты с большим количеством фотографий и других изображений. Также VDS сервер нужен разработчикам программных обеспечений и приложений и онлайн-платформам для игр. Кроме того, виртуальный сервер нужен организациям с серьезными требованиями к безопасности.

Для чего именно нужен VPS/VDS сервер?

Стабильная работа сайта без зависания или выдачи ошибок. Безопасное интернет-соединение для исключения ситуация с утечкой данных Организация удаленных рабочих мест для сотрудников компании.

Как правильно выбрать VDS сервер?

Во время выбора провайдера следует обратить внимание на несколько факторов. В частности, это операционная система, на которой функционирует физический сервер — VDS Windows или VDS Linux. Например, последний не поддерживает ряд приложений, которые хорошо работают на Windows.

Кроме того, необходимо решить, кто будет управлять сервером — провайдер или заказчик. Если виртуальный сервер полностью в распоряжении организации, то следует назначить сотрудника, который будет следить за сервером и контролировать его производительность.

Также лучше заранее выяснить, где именно находится сервер. Причина в том, что распределенная сеть снижает риски клиентов, поскольку позволяет им арендовать мощности, не слишком удаленные от офиса. Скорость соединения напрямую зависит от расстояния до сервера. Например, компания RUVDS является хостинг-провайдером, работающим в десяти дата-центрах. Два из них находятся в Москве, а по одному – Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Лондоне, Франкфурте и Амстердаме.

Не лишним будет узнать у поставщика услуг о функциональности сервиса. В ряде случаев на виртуальный сервер можно установить DDoS защиту от сетевых атак, антивирус или видеокарту.

Помимо этого, необходимо обращать внимание на стоимость услуг провайдера. Цены хостинга VPS значительно варьируются и зависят от многих факторов.

Наконец, серьезным показателем является надежность поставщика. Можно заранее почитать отзывы других клиентов и выяснить у самого провайдера, есть ли у него резервный сервер и техническая поддержка. Это является обязательным условием для непрерывной работы сайта и исключает большие финансовые потери заказчика.

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