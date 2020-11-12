Как повысить свою эффективность, работая на удаленке: советы от столичного психолога

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При работе на удаленке нет надобности рано вставать по будильнику, девушки могут позволить себе забыть про макияж, и, конечно, не нужно тратить время на дорогу до работы. Как правильно организовать работу на удаленке, рассказывает психолог семейного центра «Зеленоград» Елена Шохина.

Новые возможности для роста и саморазвития

Сотрудники, которые привыкли работать на удаленке, высоко ценят автономию и креативность, личную эффективность. Для многих москвичей удаленка в 2020-м — новый формат работы. Из-за пандемии работа из дома стала более приемлемой и распространенной.

В наших руках — найти ресурсы и раскрыть возможности для роста во время работы из дома. Первое и главное, что требует особого внимания на удаленке, — вопросы самоорганизации. Здесь важно, насколько человек способен контролировать, регулировать и организовывать себя сам. На работе за него это сделано посредством правил, норм и распорядка. Более того, дисциплинирует и присутствие коллег рядом. В случае с удаленкой контроль — в руках самого сотрудника.

— В семейный центр обратилась Мария. Ее, как и многих москвичей, перевели на удаленный режим работы. Ситуация непривычная, как справиться с волнением и эффективно организовать свое рабочее пространство в условиях дома — вот вопросы, которые волновали ее. В процессе беседы мы с Марией постарались взглянуть шире на организацию удаленной работы и на те возможности, которые в ней имеются. Уверена, что они помогут многим избежать эмоционального выгорания и сохранить свои силы для полноценной жизни, — говорит психолог семейного центра.

Баланс между работой и домашними делами

Удаленная работа несет в себе большие возможности. Главное — уметь ими грамотно воспользоваться. Вот некоторые из них.

У людей, работающих удаленно, появляется право корректировать свое рабочее время. Для Марии это было всегда актуально, так как она «сова» и ранние подъемы по будильнику были для нее пыткой. Теперь ее рабочий день начинается с 11:00 и заканчивается в 20:00. Согласитесь, приятно работать, когда ты бодра и активна.

На удаленке гибкий обеденный перерыв. Во многих организациях перерывы для сотрудников четко регламентированы. И они не учитывают индивидуальные биологические потребности каждого. А дома есть возможность придерживаться правильного питания и в удобное время.

Так как уменьшается непосредственный контроль со стороны руководителя, важно не идти на поводу у лени. Если требуется — составьте себе план работы и повесьте его перед глазами. В этом вопросе важна привычка: если вы подберете для себя комфортный темп работы, при котором сможете эффективно выполнять свои трудовые обязанности, то эмоциональное выгорание вам не грозит.

Не планируйте звонки по конференц-связи впритык друг к другу. Делайте между ними паузы. Это избавит вас от ощущения перегрузки.

Никогда не приносите еду за рабочий стол — только напитки! Тарелка еды на рабочем столе — это скользкий путь. Для эффективной деятельности должно быть четкое разграничение между рабочим и обеденным столами.

Договоритесь со всеми домашними, чтобы они помогали вам и без крайней необходимости не отвлекали от работы, не звали «попить чайку».

Когда у вас маленькие дети — если есть близкие, которые могут взять заботу о малыше на себя в ваше рабочее время, не стоит стесняться просить их о помощи. Если дети младшего школьного возраста — с ними можно придумать игры, в которых каждый играет «в работу», а за обедом и вечером делитесь успехами. Маленькому «боссу» можно организовать свой рабочий стол с печатями и папкой «на подпись».

— Самое главное, помните: залог успеха любого дела — это баланс. Не стремитесь объять необъятное. Рационально используйте свое время. И оно станет для вас временем новых возможностей, — рекомендует Елена Шохина.

На заметку

В случае если вы чувствуете, что приближаетесь к состоянию эмоционального выгорания, отношения с домочадцами не клеятся и появляется ощущение, что все валится из рук, обращайтесь за помощью к специалистам столичных семейных центров.

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