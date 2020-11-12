Пятница, 13-е: стоит ли ее бояться

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Пятница, 13 ноября. Сочетание, от которого у многих стынет кровь. Суеверие гласит, что в этот день человека повсюду преследуют неудачи. «Вечерка» разбиралась, стоит ли всерьез обращать внимание на дурные приметы.

Боязнь числа 13 во многом преувеличена, успокаивает шаманка Кажетта.

— Как обезопасить себя от неудач в этот день? Так же, как и в любой другой! Носите маски, перчатки, будьте осторожны на дороге и избегайте необдуманных поступков, — говорит шаманка. — Если вы суеверны, то не лишним будет иметь при себе какой-нибудь талисман, который будет защищать вас от всякого рода негатива. Но на самом деле опасаться ничего не стоит, потому что пятница, 13-е, — ничем не выдающийся день со своими успехами и неудачами. Подобные суеверия были придуманы во времена, когда сведений об окружающем мире у человека было недостаточно и верования придавали хотя бы иллюзорное ощущение контроля и стабильности.

По словам Кажетты, число 13 в действительности отвечает за сосредоточенность и прагматизм.

— Чтобы найти значение числа 13, мы должны начать с сокращения его до корневого числа: 1 + 3 = 4.

Числа 4 и 13 в нумерологии связаны с достижением ощутимых результатов в материальном мире. Следовательно, энергия этих чисел будет внушать независимость и способности заложить прочный фундамент для будущей деятельности. Так что настраивайтесь на позитив и творчество, — резюмирует шаманка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Пономаренко, психолог:

— Мы сейчас живем в состоянии социально стрессового расстройства: никто не знает, когда закончится кризис. И, соответственно, растут мистические настроения в обществе. Поэтому если вы верите в магические действия, в приметы — соблюдайте их, поскольку сейчас важна любая защита. Очень важно сохранить душевное здоровье, и ресурсом может быть все что угодно, даже суеверия.

Тамплиеры виноваты

13 апреля 1307 года были арестованы, а потом сожжены на кострах инквизиции члены ордена тамплиеров.

— А ровно через семь лет был казнен великий магистр ордена Храма Жак де Моле, — рассказывает культуролог, нумеролог Ольга Розовская. — Писатели-историки — от Мориса Дрюона до Дэна Брауна — продвигали версию, будто именно из-за тамплиеров и закрепилась дурная слава за злополучной датой. На деле «13» имело сомнительную репутацию и ранее.

В Древнем Египте было 13 ступеней, по которым поднималась душа умершего. А Иуда, предавший Христа, был 13-м участником Тайной вечери.

Избегайте самолетов

Напуганное плохой репутацией пятницы, 13, человечество склонно запоминать трагедии, которые произошли именно в этот день — губительные пожары, ураганы, катастрофы.

Но больше всего мир потрясло одно совпадение.

13 октября 1972 года в Андах потерпел крушение самолет с уругвайской командой по регби (причем 16 пассажирам чудом удалось выжить). И ровно в тот же день под Москвой упал авиалайнер Ил-62. Погибли все 174 человека, которые находились на борту воздушного судна.

Можно устроить уборку

Люди, которые стараются жить в гармонии с собой и с природой, легко переживут «чертову пятницу», считают наши эксперты.

— В этот день нельзя есть мясо и нельзя загрязнять окружающую среду, — считает нумеролог Ольга Розовская. — В такой день хорошо устроить генеральную уборку, а также сделать что-нибудь приятное для своих родных, близких и друзей.

Также важно поблагодарить высшие силы за покровительство, которое они нам оказывают.

При этом Ольга Розовская не рекомендует начинать в такой день новое дело или отправляться в путешествие. Также нежелательно искать работу или ходить на собеседование.

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