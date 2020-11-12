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Кубок дружбы получил Дагестан
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Кубок дружбы получил Дагестан

Мария Газарян

Общество

На фестивале «Кубок дружбы» молодые юмористы разных национальностей выяснили, легко ли понять друг друга дагестанцам, белорусам, вьетнамцам, башкирам, русским и жителям Конго.

На сцене Концертного зала гостиницы «Космос» зрители смогли увидеть стендап-комедию, выступление юмористических дуэтов и командную игру. В каждом из жанров жюри определяло победителя.

Стендап-комик Мурат Эркенов из Карачаево-Черкесии на примере разных ситуаций из жизни объяснил, что в дружбе и любви национальность становится лишь поводом для добрых шуток друг над другом.

— Мой отец — карачаевец, а мама — черкешенка, и родственники зовут меня «карачеенок», — рассказал Мурат.

Конкуренцию ему составили Гарик Петросян из Армении, Иса Рагимов из Азербайджана и Идрис Газимагамадов из Чечни: на шутки про образ коренного москвича, про борьбу со стереотипами в школьной и институтской среде зал откликался аплодисментами. Победу в это жанре одержал Иса Рагимов.

Среди дуэтов изРСО – Алании, Москвы и Дагестана победил дагестанский «Владимир Ильич».

В командном соревновании жюри выбор победителя дался сложнее всего: с очень взрослым подтекстом и высоким уровнем артистизма выступила команда из Махачкалы «Не по-детски Денеб», завоевавшая Гранпри фестиваля и главный денежный приз.

Сборная из Нижнего Новгорода «Вологодские росы» получила приз в номинации «За лучший номер».

Главным украшением фестиваля стала «Женская сборная РУДН», завоевавшая награду за «Лучший музыкальный номер». Однако жюри и публику девушки из Вьетнама и Конго покорили не только мелодичными голосами, но и шутками. Например, про то, как европейские мужчины подкатывают к «принцессам Конго» и как это может для них закончиться погоней с копьем.

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