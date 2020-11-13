Скоростная связь для скоростной магистрали

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Качественная связь нужна всем, но особенно тем, кто находится в пути. Без возможности позвонить и воспользоваться мобильным интернетом трудно обойтись автомобилистам: нужно проложить маршрут в навигаторе, посмотреть, где ближайшая заправка, включить уставшему в дороге ребенку мультфильм. Плохи дела без надежной связи у тех, кто застрял в дороге из-за поломки машины и срочно нуждается в эвакуаторе или услугах мобильной технической бригады. Кстати, проблем с доступом к Сети не предвидится у водителей, которые будут пользоваться самым длинным участком Центральной кольцевой автомобильной дороги ЦКАД-3 протяженностью 105 километров, открытым 11 ноября 2020 года. МТС провела модернизацию мобильной сети и запустила здесь новые базовые станции LTE.

Участок ЦКАД-3 пролегает через Солнечногорский, Дмитровский, Пушкинский, Щелковский и Ногинский городские округа и Черноголовку. Водители, проезжающие по нему, а также дорожно-транспортные службы, обслуживающие его, смогут комфортно пользоваться здесь мобильной связью.

Всего на участках Центральной кольцевой автомобильной дороги построено более 100 базовых станций LTE. Они позволят автомобилистам и пассажирам оплатить проезд по платному участку дороги через мобильное приложение, проложить маршрут, послушать подкаст или посмотреть сериал. К весне следующего года на автомагистрали запустят еще более 30 базовых станций. Они обеспечат бесшовное покрытие на открытых для движения участках ЦКАД.

ЦКАД — самый масштабный дорожный проект в Московском регионе. Его протяженность —более 300 километров. По прогнозам, интенсивность движения на автодороге составит около 40 тысяч автомобилей в сутки. Их водителям и пассажирам, а также службам, обеспечивающим безопасность и порядок на дороге, нужны голосовая связь и доступ к мобильному интернету. МТС создает инфраструктуру связи по мере строительства ЦКАД.

— Мы развиваем сеть на опережение с учетом потребностей клиентов, а также проектов и программ, которые реализуются в регионе. Наша задача — обеспечить население связью везде, где она может понадобиться. Строительство телекоммуникационной инфраструктуры на ЦКАД является частью этой большой работы в Московском регионе. И мы делаем все возможное, чтобы на новой дороге сразу же, с момента ее запуска, была доступна качественная связь, потому что она означает не только комфорт и спокойствие, но и безопасность, — рассказал технический директор Московского региона МТС Владислав Медведев.