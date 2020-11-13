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Решений полон дом. Проводить общие собрания соседей теперь гораздо проще
Дом № 24 в Большом Головином переулке, где живет москвич Андрей Круглов, уже включили в проект «Электронный дом» / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Решений полон дом. Проводить общие собрания соседей теперь гораздо проще

Алексеей Хорошилов

Общество

В четверг, 12 ноября, в столице заработала обновленная версия проекта «Электронный дом». Это подарило собственникам квартир новые возможности в управлении своим домом.

Пилотный проект «Электронный дом» стартовал еще в январе 2018 года. Это дало возможность москвичам голосовать онлайн по вопросам управления своим домом: например, надо ли ставить шлагбаум, в какой цвет покрасить подъезды, что нужно отремонтировать и так далее.

А еще у горожан появилась возможность проводить общие собрания собственников в «Электронном доме», правда, для этого нужно было сначала провести общее собрание. Но сделать это в таком мегаполисе, как Москва, бывает очень сложно: дома чаще всего высотные, жильцов очень много, вовремя оповестить и собрать всех физически не получается.

Проект набирал популярность: всего за два года к нему присоединились жильцы порядка 10 процентов домов города. А в период пандемии электронная форма самоуправления, конечно же, стала как никогда актуальна. В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что «непреодолимый барьер» в виде очного собрания удалось устранить только в мае этого года, когда Госдума приняла поправки в Жилищный кодекс и москвичи получили право принять решение о проведении собраний собственников в «Электронном доме» без предварительного одобрения на очном собрании. Теперь собственники квартир, чьи дома включены в план проведения капитального ремонта на 2022 год, могут провести общее собрание в «Электронном доме». В 2021 году проведение онлайн-собраний будет доступно всем горожанам.

Проект москвичам понравился. Например, председатель дома № 24 в Большом Головином переулке Андрей Круглов рассказал, что около месяца назад в управе Мещанского района жителей проинформировали, что дом включили в проект «Электронный дом».

— В нашем доме много возрастных жителей, которые с некоторым недоверием относятся к современным технологиям. Специалисты управы проделали колоссальную работу, вместе с нами они проводили поквартирные обходы, объясняли, убеждали, старались заинтересовать людей, — поделился москвич.

Да и в целом проводить собрания и принимать важные решения горожанам станет гораздо легче.

— Онлайн-формат наконец-то решит извечную проблему общего собрания собственников: отсутствие кворума и незаинтересованность жителей. Теперь из любой точки мира в любое время можно будет проголосовать за разные вопросы, касающиеся судьбы дома. И главное, никто не сможет подделать подписи — блокчейн-система этого просто не позволит, — отметил Александр Козлов, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике.

КСТАТИ

Меняются и правила проведения электронных собраний. Если раньше длительность голосования составляла фиксированные 5 дней, то теперь жители домов могут сами определить комфортный для принятия решения срок. Таким образом, он может составлять от 7 до 60 дней.

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