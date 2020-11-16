Макияж глаз и бровей: советы в условиях 2020 года

Фото: Ирина Сапрыкина, «Вечерняя Москва»

Многие привычные для людей в мире вещи кардинально изменились в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса практически во всех странах начали вводить временные ограничения. Также обязательными стали некоторые меры, которые позволили замедлить распространение вируса. В частности, при посещении большинства общественных мест люди теперь обязаны носить маски.

Конечно, последнее изменение в жизни значительным образом отразилось на макияже. По последним данным, в России вырос спрос на косметику для глаз и бровей, при этом продажи помад для губ остались на уровне прошлого года. Это означает, что россиянки стремятся подчеркнуть выразительность взгляда, который медицинская маска никак не закрывает.

Выделить красоту глаз и бровей можно с помощью профессиональной косметики и нескольких советов по макияжу.

Основные правила нанесения макияжа бровей

Для того, чтобы подчеркнуть естественную форму лица с помощью макияжа бровей, необходимо следовать нескольким рекомендациям.

Многие специалисты рекомендуют оформлять брови уже после макияжа глаз. Для того, чтобы откорректировать места на бровях с редкими волосками, необходимо использовать специальную щеточку и карандаш для бровей. Например, для этого подойдут карандаши марок NYX Professional Makeup, Maybelline, Vivienne Sabo, L'Oréal Paris или Rimmel. Для идеального эффекта нужно правильно растушевать карандаш в определенные точках. Тогда мейк-ап будет выглядеть естественно, а карандаш не будет так выделяться.Помимо этого, следует помнить, что в повседневном макияже брови не должны слишком сильно выделяться, поэтому не стоит злоупотреблять черными и коричневыми оттенками. В этом случае лучше сделать акцент на глаза.

Несколько секретов идеального макияжа глаз

Перед началом нанесения теней или подводки стоит «подготовить» веки. В частности, сначала необходимо нанести праймер. Он позволит продлить стойкость косметики на глазах и сделает ее ярче. Если же в косметичке нет праймера, то можно воспользоваться консилером. Однако его нужно тщательно растушевать. Затем наносятся тени — если используется несколько оттенков, то это делается постепенно и снова аккуратно растушевывается на границах каждого слоя.

При выборе оттенка теней нужно исходить из цвета глаз. Девушкам с серыми глазами подходит почти вся холодная гамма, а голубоглазым — серебристые, розовые, фиолетовые и серо-коричневые палетки оттенки. В свою очередь обладательницам зеленых глаз подойдут пастельные оттенки зеленого, изумрудные, фиолетовые, золотые и коричневые оттенки теней. Девушкам же с карими глазами повезло, они могут поэкспериментировать практически со всеми оттенками в палетке.

Наконец, стоит помнить, что главным секретом красивого макияжа бровей и глаз является не только умение и хорошая косметика, но и правильные кисти и щеточки. Лучше иметь сразу несколько штук различной формы и размера, чтобы понимать, какие из них лучше подходят для того или иного этапа макияжа.

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