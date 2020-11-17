Пальма–де–Анапа. Как провести новогодние каникулы в России

Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Москвичи активно покупают туры на новогодние каникулы. Большой популярностью пользуются города России. Куда можно отправиться и во сколько обойдется отдых в пределах страны, «Вечерке» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Сочи, Красная Поляна и Крым лидируют в списке бронирований. Во-первых, москвичи в холодное время года хотят тепла — а там на Новый год плюсовая температура. Во-вторых, горожан, безусловно, привлекает море. А в-третьих — распространенность коронавируса в этих местах в десятки раз меньше, чем в Москве. К тому же там очень много хороших гостиниц.

В Сочи и Красную Поляну едут в основном кататься на лыжах или сноубордах. В Крым — гулять и осматривать многочисленные достопримечательности — благо их очень много: можно и месяц путешествовать, постоянно находя для себя что-то новое и интересное.

Традиционно очень популярен Санкт-Петербург с его музеями и архитектурными красотами. Те, кто хотят настоящей русской зимы, как правило, едут в Великий Устюг, в гости к Деду Морозу, а также в Карелию или на алтайский курорт Белокуриха, где к тому же можно еще и подлечиться в одном из местных санаториев.

Популярны у москвичей Кавказские Минеральные Воды и города Золотого кольца. В последние обычно отправляются на автомобилях: выделяют по день-два на каждый город.

Предупреждаю: куда бы вы ни ехали, номера в отелях на 31 декабря и 1–2 января обычно стоят в два раза дороже, чем в остальные дни. В некоторых гостиницах также дорожают номера с 1 по 10 января. Но ничего не поделаешь — это высокий сезон.

Великий Устюг

Авиабилеты «туда и обратно» — в среднем 15 тысяч рублей на человека — с пересадкой в Череповце. Номер с завтраком — от 2500 рублей. Без питания — от 2000 рублей. Главное развлечение — посещение усадьбы Деда Мороза, местных музеев, катание на санях.

Плюсы: Яркие впечатления, детям понравится.

Минусы: Многолюдно и довольно высокие цены.

Суздаль

Билеты на автобус «туда-обратно» — от 1800 рублей. Номер в гостинице можно снять по цене от 1300 до 4200 за ночь. На Новый год можно посетить памятники истории, коих в городе более 200, продегустировать знаменитую суздальскую медовуху. Главные достопримечательности: Кремль, Спасо-Евфимиев монастырь, Спасо-Преображенский собор, где находится могила князя Дмитрия Пожарского.

Плюсы: Любителям культуры и истории будет очень интересно.

Минусы: В это время в городе будет очень многолюдно.

Суздаль / Фото: ТАСС / Алексей Павлишак

Ростов-на-Дону

Цены на перелет «туда-обратно» начинаются с 7000 рублей. Стоимость номера в гостинице составит от 800 до 5000 рублей за одну ночь, кроме того, много дешевых хостелов. В центре донской столицы, парке имени Максима Горького, можно посетить праздничные гулянья. В городе очень много красивых памятников и церквей.

Плюсы: адует глаз природа, и достопримечательностей достаточно.

Минусы: В городе есть проблемы с дорогами.

Сочи

Авиабилеты «туда и обратно» — 12–15 тысяч рублей на человека. Номер в отеле — от 2–3 тысячи рублей за ночь, с завтраком. Без питания — от 2200 рублей. На новогодние каникулы в Сочи можно гулять по паркам и вдоль моря, плавать в крытых бассейнах, а также кататься на лыжах в горах.

Плюсы: Обычно в это время стоит хорошая погода. Температура воздуха от +9 градусов днем.

Минусы: Многолюдно.

Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Казань

Авиабилеты «туда и обратно» — 5,3–5,7 тысячи рублей на человека. Проживание в отеле с завтраком — в среднем 3–3,5 тысячи рублей. Без питания — от 1700 рублей. На Новый год в Казани можно гулять по городу, посещая достопримечательности (Казанский кремль, парк Тысячелетия, остров-град Свияжск и другие) и рестораны татарской кухни.

Плюсы: Близко от Москвы, город очень уютный и благоустроенный.

Минусы: После 3–4 дней может стать скучно.

Камчатка

Авиабилеты «туда и обратно» — 26–30 тысяч рублей на человека. Номер — в среднем 3–4 тысячи тысячи рублей. На Новый год на Камчатке можно путешествовать, посетив невероятной красоты природные достопримечательности.

Плюсы: Много экзотики и завораживающих видов.

Минусы: Долгий и дорогой перелет и непредсказуемая погода.

Карелия

Авиабилет до Петрозаводска (там находится единственный аэропорт Карелии) «туда и обратно» — от 7 до 10,5 тысячи рублей. Номер с завтраком — от 2700 рублей. Без питания — от 1800 рублей. Главное развлечение — походы по горам, катания на санях и лыжах, зимняя рыбалка.

Плюсы: Очень красивые виды.

Минусы: Хорошая погода не гарантирована, возможны морозы.

Санкт-Петербург

Авиабилеты «туда и обратно» — 4–5 тысяч рублей на человека. Номер с завтраком — от 3000 рублей. Без питания — от 2000 рублей. Главное развлечение — прогулки по городу и пригородам, посещение музеев.

Плюсы: Недалеко от Москвы, можно поехать всего на пару дней.

Минусы: На новогодние каникулы обычно холодная и сырая погода.

Кисловодск

Авиабилеты «туда и обратно» — 7–10 тысяч рублей на человека. Номер в отеле — от 2500 рублей с завтраком. Без питания — от 2000 рублей. В новогодние каникулы в Кисловодске можно полюбоваться живописными склонами, Кольцо-горой и Лермонтовской скалой с водопадом, посетить Курортный парк с деревьями со всего мира или отправиться в один из лечебных санаториев.

Плюсы: Теплая погода, красивые виды, минеральные воды.

Минусы: Молодым людям будет довольно скучно, потому что отдыхают там в основном пенсионеры.

Подмосковье

Номер с питанием — в среднем 4–5 тысяч рублей. С завтраком — от 2500 рублей. На Новый год в Подмосковье можно гулять по лесу, кататься на санках и лыжах, посещать огромное количество достопримечательностей или отправиться в дом отдыха.

Плюсы: Никуда не нужно лететь.

Минусы: Довольно высокие цены и непредсказуемая погода. Например, может не быть снега.

Белокуриха

Авиабилеты «туда и обратно» — 16– 18 тысяч рублей на человека. Проживание в отеле с трехразовым питанием — в среднем 4–5 тысяч рублей за ночь. С завтраком — от 2500 рублей. Зимой в Белокурихе можно подняться по канатной дороге на гору Церковка, посетить заповедник с лебедями, осмотреть древние храмы, покататься на горных лыжах или отправиться в лечебный санатории.

Плюсы: Великолепная природа Горного Алтая.

Минусы: Непредсказуемая погода: могут быть морозы.

ВЕРНИТЕ ЧАСТЬ ДЕНЕГ

Программу кешбэка, по которой туристы могут вернуть часть потраченных на отпуск денег, продлили до 10 января 2021 года. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Теперь можно вернуть до 20 процентов от суммы поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Но оплатить поездку можно только картой «Мир». Кешбэк должен прийти на карту в течение пяти рабочих дней. К тому же можно получить компенсацию за поездку на выходные: минимальный срок тура или брони отеля — всего две ночи. А минимальная стоимость тура не ограничена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Майя Ломидзе, исполнительный директор ассоциации туроператоров России:

— Средняя стоимость отдыха в этом году сопоставима с прошлым годом. Это касается и внутренних, и зарубежных направлений. Самые дешевые направления — это Крым и Подмосковье. Сочи — на уровне прошлого года. Прогнозы по туризму на новогодние праздники оптимистичны, но все еще может измениться. Массового бронирования туров не происходит, так как россияне ждут прояснения ситуации с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

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