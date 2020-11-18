Руководитель нового социального центра в Ломоносовском рассказал о своей работе

Фото: Из личного архива Александра Горина

Александр Горин — руководитель клубного пространства «Мой социальный центр» в районе Ломоносовский. Ежедневно он и его команда помогают представителям старшего поколения организовывать свой досуг в самоизоляции. О том, что вдохновляет Александра в работе и жизни, он рассказал «Вечерней Москве».

— Как вы стали руководителем «Моего социального центра»?

— В 2010 году я пришел на должность социального работника Юго-Западного округа в территориальный центр социального обслуживания «Коньково». Спустя четыре года решил сменить вид деятельности и ушел из социальной сферы. Потребовалось несколько лет, чтобы понять, насколько сильно мне хочется помогать людям. Тогда я вернулся в соцзащиту и стал сотрудником ТЦСО «Ломоносовский». Так сложилось, что одним из направлений моей работы было взаимодействие и организация досуга представителей старшего поколения. Поэтому, когда зашла речь о строительстве нового городского клубного пространства «Мой социальный центр» в Ломоносовском районе, мне доверили руководство центром. И вы знаете, я был безумно рад. Ведь МСЦ — это совсем новый вид досуга для старшего поколения. Здесь москвичи могут самостоятельно создавать клубы, проводить мероприятия, а значит — это шанс реализовать себя, найти интересное хобби, познакомиться с новыми людьми. Замечательно, что в столице есть такие пространства. И здорово, что я могу принимать активное участие в реализации такого важного проекта.

— Как именно в условиях текущей эпидемиологической ситуации МСЦ «Ломоносовский» работает с представителями старшего поколения?

— Сейчас все занятия проходят в онлайн-формате. Например, у всех клубов есть WhatsApp-чаты, регулярно проходят видеоконференции в ZOOM и Skype. Учитывая, что проработали мы всего месяц, у нас пока не так много клубов. Однако уже можно выделить те самоорганизованные объединения, которые пользуются наибольшей популярностью. Это «Танцуем вместе», клуб по рисованию, а также дыхательная гимнастика. Все онлайн-активности проводят наши замечательные посетители — представители старшего поколения.

— Расскажите подробнее, какой он, «Мой социальный центр» в районе Ломоносовский?

— Сейчас, когда МСЦ временно закрыты для посетителей, у нас есть отличная возможность максимально обустроить наше пространство. Планируем сделать упор на современные технологии. Некоторые из представителей старшего поколения не очень хорошо разбираются в гаджетах, компьютерах и другой технике. Но все это для них интересно. В нашем МСЦ у горожан появится возможность самостоятельно познакомиться с основами работы с компьютерами, гаджетами. Мы даже планируем поставить 3D-принтер, чтобы посетители смогли по-новому взглянуть на такое хобби, как моделирование. Кроме того, мы очень внимательно относимся к тому, чтобы наш центр был безбарьерным и инклюзивным. Именно поэтому в спортивном зале установлен современный многофункциональный тренажер для инвалидов-колясочников.

— Что вдохновляет вас в вашей работе?

— Когда я только начинал работать в социальной сфере, мне сразу было понятно, насколько же это перспективное направление. Тогда начинали появляться интересные и полезные проекты, направленные на улучшение жизни москвичей. Конечно, хотелось принять непосредственное участие в новых инициативах. Поэтому работа руководителя «Моего социального центра» меня очень вдохновляет. Кроме того, любая организация — это прежде всего люди. У нас очень дружная команда. Каждый сотрудник обладает серьезным багажом знаний, которым он хочет поделиться с остальными. И, конечно, вдохновляют наши активные, креативные и веселые москвичи старшего поколения. Общение с ними заряжает хорошим настроением. К тому же работа в социальной сфере подразумевает помощь другим людям. А я очень ценю эту возможность помогать. Мне кажется, что самое важное в жизни — приносить пользу.

— Вы помогаете только на работе? Или желание приносить пользу присутствует всегда?

— На работе все мое внимание сконцентрировано на людях. А в свободное время я стараюсь помогать животным. Сам взял из питомника, выходил и приютил двух собак. К сожалению, одного из хвостатых так и не удалось спасти. Но он ушел, будучи очень любимым домашним псом. Второму пушистому уделяю много внимания и заботы. Первая часть его жизни была очень сложной, поэтому стараюсь сделать его настоящее веселым, сытым и уютным. Кроме того, часто перевожу деньги в различные благотворительные организации и фонды. Я говорю это не для того, чтобы похвастаться, а с надеждой, чтобы каждый человек, прочитавший это, подумал, что помощь другому — больному ребенку, бездомному животному или пожилому человеку — это просто. Главное, оставаться чутким и быть готовым оказать ту поддержку, которая вам по силам.

Напоминаем, что узнать больше о новых городских клубных пространствах «Мой социальный центр» можно на сайте департамента труда и социальной защиты населения. Кроме того, командой МСЦ был подготовлен удобный и полезный дайджест, где все желающие могут познакомиться с теми самоорганизованными клубами, которые ведут свою деятельность в онлайн-формате.

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