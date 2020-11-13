Моделирование в деталях: студент московского колледжа рассказал, как стать чемпионом WorldSkills

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На онлайн-встрече 13 ноября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей и призеров национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Он отметил, что Москва — один из лидеров движения World Skills в России. Как стать первым, рассказал «Вечерней Москве» один из чемпионов — Дмитрий Фролов, студент Московского колледжа архитектуры и градостроительства и победитель финала VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) направления WorldSkills Junior в компетенции «Инженерный дизайн CAD».

— Мне всегда было интересно подробно узнавать о конструкциях разных изделий, из чего они состоят. А потом стало интересно, как получают разные устройства, с чего все начинается, — рассказал Дмитрий Фролов.

Затем он стал увлекаться моделированием в различных системах, понравился сам процесс.

— Когда ты смотришь на чертеж и уже понимаешь, как должна выглядеть та или иная деталь. А когда моделируешь ее на компьютере — можешь показать другим людям, как это будет смотреться вживую, продемонстрировать работу изделия или устройства и при этом не тратить больших ресурсов на изготовление, — отметил он.

По словам чемпиона, самым сложным для него было на начальном этапе привыкнуть к новой программе для моделирования (Autodesk Inventor), ведь до этого он работал в других программах и топология построения деталей отличалась.

— Еще нужно было привыкнуть к новому расположению горячих клавиш, чтобы моделировать быстрее и качественнее. Так как я еще был школьником, а не студентом колледжа, сложности возникали и с правильностью построения чертежей. Приходилось подолгу сидеть с тренерами и экспертами, разбираться в ГОСТах и нормативной документации для чертежей. Когда стал студентом колледжа, мне было уже проще, — поделился Фролов.

Дмитрий также отметил, что в дистанционном формате тренировок для его компетенции практически ничего не поменялось, потому что нужен по большому счету только мощный компьютер.

— В организации рабочего места очень сильно помог мой колледж, предоставив на период дистанционного режима технику, которая была необходима. Мы организовывали конференции по тренировкам. Тренеры и эксперты могли видеть мой монитор: что и как именно я делаю в период отработки того или иного модуля. Мой успех в чемпионате — это и успех администрации колледжа, тренеров и экспертов, — рассказал москвич.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Куколев, начальник управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования:

— Триумф сборной Москвы на прошедшем финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» наглядно показал качество и масштабность столичной системы профессионального образования и на практике доказал преимущества нового чемпионатного формата, которым теперь мы рады поделиться с другими странами. Мы создали в столице профессиональный навигатор, охватывающий все категории москвичей — начиная с дошкольников и заканчивая гражданами старше 50 лет, — чтобы каждый получил возможность развивать свои навыки и профессионализм и выстраивать свою профессиональную траекторию с учетом изменяющихся внешних факторов.

СПРАВКА

Финал VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел в период с 6 по 21 сентября 2020 года в очно-дистанционном формате. Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills состоялись среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров (участников направления WorldSkills Junior) от 10 до 16 лет. Сборная Москвы стала абсолютным чемпионом соревнований, завоевав 123 золотые медали, 47 серебряных и 13 бронзовых наград. Общая результативность выступления команды Москвы составила 85 процентов. Золотых медалей, завоеванных представителями Москвы (123), оказалось больше, чем у всех остальных регионов (116). Всего на чемпионате разыгрывалась 661 медаль всех номиналов, Москва завоевала каждую третью медаль чемпионата (183 награды).

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