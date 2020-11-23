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Идти вперед вопреки всем сложностям
Министр просвещения России Сергей Кравцов, первый зампредседателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин, бронзовый призер IX Международного чемпионата «Абилимпикс» Денис Евдокимов и руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Идти вперед вопреки всем сложностям

Юлия Панова

Общество

В понедельник, 23 ноября, в Москве дали старт VI Национальному чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Церемония открытия прошла в формате прямого эфира. Ее ведущим стал певец и композитор Марк Тишман.

За пять лет количество участников выросло в 40 раз. В этом году две тысячи участников покажут свое мастерство в 77 компетенциях. Самыми популярными стали три из них: «Швея», «Поварское дело» и «Обработка текста».

Последняя стала лидером этого года по количеству поданных заявок: 104 человека решили побороться за звание лучшего. Из них 58 студентов, 23 школьника и 23 работающих специалиста. Компетенция относится к деятельности IT-технологии и включает в себя процесс ввода, редактирования и форматирования текстовых документов.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов поздравил всех с началом финального этапа соревнований.

— Здесь участвуют удивительно талантливые люди, с которых мы берем пример мастерства и стремления к развитию в профессии. Несмотря на различные трудности со здоровьем, вы создаете уникальные вещи и выполняете необыкновенные по сложности работы. Уровень вашего профессионального мастерства можно включать как образец в учебники и пособия современных программ обучения, — отметил Сергей Кравцов.

Из-за дистанционного формата проведения участники не смогли встретиться и познакомиться лично. Зато у каждой команды появилась возможность поделиться своими эмоциями и энергией с другими сборными и поблагодарить педагогов и экспертов с помощью видеоэстафеты.

Изменился и формат взаимодействия между командами и экспертами. Теперь члены жюри будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований с помощью онлайн-трансляции. Выставленные ими оценки за работу будут попадать в единый центр автоматического подсчета голосов.

— Сегодня технологии позволяют нам обеспечить каждое рабочее место необходимым оборудованием, чтобы следить за процессом с разных ракурсов. Это позволяет дать объективную оценку. Кроме того, на всех площадках вместе с участниками находятся свои эксперты, — рассказал первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

Школьники, студенты и специалисты смогут также принять участие в работе деловой и выставочной программ. Их ждут пленарные заседания, дискуссии и круглые столы по самым животрепещущим темам: проблемы трудоустройства, повышение качества образования, архитектурная доступность городов и другие.

— Сегодня удаленная работа уравняла всех людей с теми, кто вынужден постоянно работать из дома. Поэтому таким успехом пользуются ITком петенции, — отметил Дмитрий Глушко.

Он добавил, что за пять лет проведения чемпионата работодатели приняли в свой штат более четырех тысяч конкурсантов.

— Сейчас предприятия имеют возможность компенсировать часть расходов, связанных с обустройством рабочего места для людей с инвалидностью. В колледжах мы создали большое количество учебных мест. Те люди, которые имеют различные заболевания и из-за этого сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, приходили в наши колледжи и получали новые компетенции.

Большую роль в организации чемпионата сыграли и волонтеры. Они помогают организаторам и участникам.

— Я в добровольческом движении уже четвертый год.

Очень важно знать, что ты можешь проявить себя и помочь тем, кто в этом нуждается, — сказала Валерия Тумасова. — Каждый год мы проходим обучение. Это действительно помогает освежить знания и узнать что-то новое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Стружак, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— Чемпионат «Абилимпикс» за все десятилетия своего существования завоевал абсолютный авторитет. Когда наша страна присоединилась к движению, она сразу же начала делать все на одни пятерки. Мы очень этому рады. 2020 год стал годом испытаний для всех, у нас было много вопросов и сомнений, проводить чемпионат или не проводить, в каком формате... Но, слава богу, нам все удалось. Мы провели в регионах свои чемпионаты, и сейчас открываем национальный этап. Желаю всем силы духа и побед.

СПРАВКА

Движение «Абилимпикс» появилось в Японии в 1971 году. Задача проекта — привлечь внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья и показать вклад, который они могут привнести в общество. Россия вступила в движение«Абилимпикс» в 2014 году. В мае 2022 го да Москва должна стать организатором X Международного чемпионата по профессиональному мастерству.

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