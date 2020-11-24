Костюмчик из будущего: откуда взялись киноляпы в советских фильмах

кадр из кинофильма «Кавказская пленница» / 1966

Ценители кинематографа давно заметили, что во многих картинах присутствуют неточности или даже ошибки в одежде героев. «Вечерка» выяснила, почему киноляпы появлялись в советском кино.

За внешний вид персонажей отвечает художник по костюмам. Он определяет, во что одеть артиста — от носков до шляпки. Однако в советское время вещи было непросто достать. Артисты часто снимались в своем.

— Одна актриса забыла шарфик у бывшего ухажера и отказывалась возвращаться. Пришлось продолжить съемки без него, — сказала художник по костюмам фильмов «12 стульев» и «Дуэнья» Марина Салдаева.

Еще одна причина — график съемок. Одну сцену могут снимать в разные дни. И если ассистент не записал, какой галстук или пиджак был на артисте, то появление киноляпа неизбежно.

Служебный роман 1977

Галстук актера Олега Басилашвили в одной и той же сцене всегда завязан по-разному. Это отчетливо видно из-за сложного полосатого узора.

Покровские ворота 1983

Константин Ромин в исполнении актера Олега Меньшикова приходит на свидание к девушке Рите, которую играет Валентина Виолкова. Сначала на юноше черный пиджак и белый шарф. Похоже, девушке такой костюм не понравился. Поэтому за кадром главный герой, Костик, переоделся в коричневый пиджак с галстуком.

Любовь и голуби 1984

Актеру Сергею Юрскому повезло найти рубашку-хамелеон. В фильме он играет дядю Митю.

В сцене, где все женщины плачут, рубашка на нем сначала цвета хаки. Затем становится клетчатой, а после возвращается в прежнее состояние.

ТАК ЗАДУМАНО

Знатоки истории часто ругают костюмы в кино за неточности. Художникам приходится идти на хитрости для упрощения процесса. В кино актрисы не носят платья с корсетами, в отличие от дам из светского общества прошлого. Поэтому современные копии костюмов шьются по-особому.

НАДО ЖЕ

Актер Евгений Евстигнеев отказался надевать послевоенный костюм для съемок в «Место встречи изменить нельзя». На нем одежда 1970-х годов, хотя сюжет рассказывает о 1940-х.

Читайте также: Правительство выделит более четырех миллиардов рублей на поддержку киноиндустрии в России