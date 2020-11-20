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Правительство выделит более четырех миллиардов рублей на поддержку киноиндустрии в России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Правительство выделит более четырех миллиардов рублей на поддержку киноиндустрии в России

Вероника Кузьминова

Общество

Правительство России выделит 4,2 миллиарда рублей на поддержку киноиндустрии. Об этом сообщили в Министерстве культуры страны в пятницу, 20 ноября.

Помощь получат более 500 организаций — от кинотеатров до кинопроизводителей. Поддержка будет оказана через Фонд кино.

— Предлагаемые меры позволят компенсировать часть долговых обязательств, накопленных в связи с приостановкой деятельности организаций, а также часть недополученных доходов на фоне падения объема национального рынка кинопроката и снижения посещаемости кинотеатров в связи с введенными ограничениями, — говорится на сайте Минкульта.

Уточняется, что распоряжение кабмина появится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что с 16 ноября максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах, филармониях и концертных залах столицы ограничивается до 25 процентов.

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