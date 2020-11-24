Благодаря городской поддержке приемных семей с каждым годом все больше детей-сирот находят новый дом

Семья Машковых-Салтеевых воспитывает четырех приемных детей. На фото (слева направо): супруги Диана и Денис, сын Даниил и дочка Дарья в своем доме в Новой Москве. Еще двое детей уже выросли и живут отдельно / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 24 ноября, открылся Всероссийский форум приемных семей — 2020. В этом году он проходит в онлайн-формате, а его главной темой стала жизнь таких семей в условиях пандемии коронавируса.

Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Причем новая Конституция страны закрепляет приоритет именно семейного воспитания.

— По данным за 2019 год, почти 90 процентов сирот в Российской Федерации воспитываются в семьях, и с каждым годом эта цифра увеличивается, — отметила Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. — Это значит, что у еще большего числа детей появляются мама и папа, любовь и забота, тепло домашнего очага.

В Москве ситуация с устройством детей-сирот в семьи обстоит еще лучше: на сегодняшний день 93 процента детей воспитываются в семьях и только 7 процентов — в организациях для сирот. А ведь еще несколько лет назад количество детей, живущих в детских домах, было больше в три раза. Таких результатов, по словам генерального директора Центра развития социальных проектов, организатора форума Армена Попова, удалось добиться благодаря большой поддержке приемных семей со стороны столичного правительства. Важно, что эта работа не приостанавливалась даже во время пандемии.

— Конечно, в сравнении с другими регионами Москва в этом смысле сильно выделяется, — сказал он.

Например, с каждой семьей по желанию заключается договор о социальном сопровождении, составляется совместный план оказания услуг. Дополнительно оказываются материальная и адресная помощь, предоставляются различные льготы. Для стимулирования семейного устройства в течение последних лет на десять процентов увеличены выплаты на содержание детей в замещающей семье. Их размеры в зависимости от возраста детей, их количества и наличия инвалидности составляют на каждого ребенка от 17,4 тысячи до 29 тысяч рублей.

— Также в Москве большое внимание уделяется вопросу обеспечения детей-сирот жильем. Этот процесс сейчас очень хорошо налажен. Ребята в течение нескольких месяцев после своего совершеннолетия получают квартиры, — добавил Попов. Безусловно, огромная заслуга в том, что дети-сироты становятся счастливее, конечно, приемных родителей. Семья Машковых-Салтеевых воспитывает четверых детей, оставшихся без попечения родителей: 7-летнюю Дарью, 17-летнего Даниила, 21-летнего Георгия, 18-летнюю Дарью. Есть у супругов и кровная дочь Нелла, ей сейчас 21 год. Многодетная мама Диана рассказала, что к решению взять приемного ребенка они с мужем Денисом подошли ответственно.

— Сначала изучали литературу, смотрели фильмы, несколько лет были волонтерами в детском доме, — поделилась она.

Диана отметила, что с каждым подростком было по-своему непросто. Даже с Даниилом, которого они забрали в начале этого года, уже имея немалый опыт.

— Началась пандемия, и адаптационный период, который есть у всех детей-сирот, проходил сложно, — сказала она. — Конечно, ребенку было тяжело постоянно находиться в четырех стенах в новом доме без общения со сверстниками. Но мы справились и с этим.

Диана добавила, что в Москве хорошо налажено информационное сопровождение приемных родителей.

— Доступны качественные услуги, включая консультации психологов, тренинги, курсы от благотворительных фондов, — отметила она. — Город делает все, чтобы каждый ребенок мог найти семью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Каждый ребенок должен жить в семье. Отмечу, что именно по такому принципу построена жизнь и работа во всех московских центрах содействия семейному воспитанию. Это значит, во-первых, что в каждом из центров оказывается помощь семьям, взявшим на воспитание приемного ребенка. Во-вторых, ведется большая серьезная работа по устройству детей в замещающие семьи, а те ребята, которые пока не нашли свою семью, живут в максимально комфортных для них условиях, где предусмотрены личное пространство и все необходимое для игр и учебы.

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