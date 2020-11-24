Обращения граждан были оперативно отработаны

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 24 ноября, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в рамках координационного совета подвела итоги работы общественных органов, которые отстаивали права людей во время пандемии.

Федеральный омбудсмен отметила, что уполномоченные своевременно решали все проблемы граждан, связанные с защитой прав.

— Практически во всех регионах страны еще весной заработали горячие линии уполномоченных по правам человека. Ежедневно и круглосуточно мы принимали обращения граждан и решали их проблемы, многие из которых требовали молниеносных действий, ведь от них зависело здоровье людей, — рассказала Москалькова. — Например, вопросы лечения коронавирусной инфекции, возвращение российских граждан на родину, а также помощь малому и среднему бизнесу. За все время только в Москве рассмотрено более трех тысяч обращений.

— Доклад называется «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», ознакомиться с ним может каждый, — добавила омбудсмен.

На координационном совете также были обозначены задачи на ближайшее будущее, которые касаются защиты прав человека.

— Нам нужен закон, который будет регулировать правовой статус человека, работающего в дистанционном режиме. Сейчас проект разрабатывается в Госдуме. Он будет принят в этом году, — отметила Татьяна Москалькова.

Следующая задача, которую нужно решить уполномоченным, — это доступность вакцинации и лечения COVID-19 в отдаленных регионах России. Еще одной темой для обсуждения стала адаптация образовательной системы в условиях самоизоляции под детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь все они имеют особые потребности в обучении.

Участники координационного совета — уполномоченные по правам человека из разных субъектов страны — в рамках этого собрания смогли рассказать о требующих внимания проблемах, которые остались в их регионах нерешенными.

— Уверена, что ваши выступления дадут возможность сформировать рекомендации для органов власти и повысить гарантии соблюдения прав наших граждан в условиях пандемии, — сказала Татьяна Москалькова, обращаясь к участникам мероприятия.

СПРАВКА

Координационный совет российских уполномоченных по правам человека проходит два раза в год.

В мероприятии приняли очное участие 57 омбудсменов и их представителей. Еще 25 уполномоченных присоединились к обсуждению по видеосвязи.

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