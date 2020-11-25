Покупаем свежее по сезону

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Крупный исследовательский холдинг выяснил, сколько тратят москвичи на покупку свежих овощей и фруктов.

В связи с пандемией траты на закупку свежих и богатых витаминами продуктов резко выросли. Так, во втором квартале 2019 года среднее домохозяйство потратило на овощи и фрукты 2899 рублей. А во втором квартале нынешнего года — уже 3482 рубля.

— Мы наблюдаем повышение покупательского внимания к этой категории продуктов в связи с пандемией, — комментирует результаты исследования директор по работе с клиентами исследовательского холдинга Анастасия Сидорина. — Сегодня вопрос здоровья находится на первом месте, это одна из ключевых тем, которая беспокоит россиян в большей степени, поэтому становится очевидным, что здоровье — это еда. Фрукты и овощи стали той категорий, которая прежде всего ассоциируется у покупателя со здоровьем.

Диетолог Елена Добрынина уточняет:

— В магазинах не все фрукты свежие. Многим яблокам, например, может быть полгода, а то и год: современные технологии позволяют им храниться долго. Поэтому я бы советовала всегда покупать сезонные овощи и фрукты, которые только с ветки или только с грядки. Они, как правило, наиболее дешевые, потому что в стоимость не включены затраты на хранение. А в старых, которым несколько месяцев, овощах и фруктах сохраняются клетчатка и минимум витаминов.

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