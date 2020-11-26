Как выбрать няню для ребенка

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

На рынке труда, взбудораженном пандемией, одной из самых востребованных стала профессия няни. Когда детсады то работают, то нет, родителям приходится как-то выкручиваться. Но истории об издевательствах «бебиситтерш» над малышами, как, например, недавний нашумевший случай с многодетной мамой-блогером из Северной столицы, пугают. Как же не ошибиться, подбирая няню?

Одно из очевидных решений, к которому обычно склоняются семьи, подыскивающие «дополнительную воспитательницу» для своего ребенка, — обратиться в агентство, которое за некую сумму за свои услуги занимается подбором персонала. Там — целая база проверенных нянь — как минимум с легальными документами, без уголовного прошлого и сомнительных диагнозов. Специалисты по найму обычно стараются выяснить побольше про соискательниц — уровень образования, предыдущий опыт, увлечения, отношение к детям, но гарантии, что она вдруг чего-нибудь не вытворит, никто не дает. Чужая душа — потемки. Но если няня не устроила нанимателя, агентства заменяют ее на другую.

Задать правильные вопросы

— Можно пользоваться любыми ресурсами — обращаться в агентства, искать на специализированных сайтах, по рекомендациям друзей, главное — правильно оценить человека на собеседовании, — советует руководитель HR-агентства и психолог Елена Отто. — Нужно задавать правильные вопросы и наблюдать, что говорит человек и как он себя ведет. Очень важно побольше узнать про детство будущей няни. Выросла ли она в любящей семье, в какой обстановке происходило ее взросление, какие отношения сложились в ее семье, чем она увлекалась в детстве?

Расспросите про образ жизни, интересы, были ли в ее жизни стрессовые ситуации и как она из них выходила. Идеально, если у няни все в порядке с личной жизнью, в отношениях с ее близкими. Вы должны из разговора понять, какие у человека ценности. Есть ли среди них забота, семья, развитие, служение? С любящим, добрым сердцем этот человек или нет?

На все ли руки мастерица

Несомненно, будет плюсом, если ваша будущая няня раньше работала в сфере так называемых помогающих профессий: медсестра, воспитатель, няня в детсаду, педагог, психолог. Но этот критерий не должен быть главным в выборе кандидата, говорит большинство экспертов по найму. Если только вам не нужно, чтобы няня оказывала малышу медицинскую помощь или серьезно занималась его развитием по какой-нибудь современной образовательной программе. Часто бывает так, что женщины без педагогического и медицинского образования становятся чужим детям настоящими Аринами Родионовнами. И все зависит от задач, которые вы планируете на няню возложить.

— И не забывайте про испытательный срок, — подчеркивает Елена.

Вас снимает скрытая камера

Есть два способа проверить, безопасно ли с няней оставлять ребенка. Первый — технический и самый очевидный. Можно поставить видеокамеры. Причем новую работницу об этом лучше предупредить.

— Видеокамеры, с одной стороны — залог того, что няня будет вести себя корректно с ребенком, но с другой — не дают стопроцентной гарантии. И важно понимать, что порядочного человека камера будет напрягать, а скрытого хитрого агрессора не остановит, — говорит Елена Отто. — Только близкие отношения ребенка с родителями могут обеспечить безопасность.

К слову, это и есть второй способ узнать про поведение няни в ваше отсутствие — доверительный разговор с малышом.

— Если родители в теплом контакте со своими детьми, маленькие члены семьи обязательно будут делиться своими переживаниями, — уверяет эксперт. — Если вы увидели, что ребенок ведет себя необычно, можно задать ему вопросы про няню. Главное — делать это в непринужденной обстановке и спрашивать не напрямую, а так, чтобы ребенок не понял, к чему вы ведете.

Ну а если ребенок еще совсем кроха, возвращаемся к пункту один — установка видеокамер.

Когда эмоции зашкаливают

Почему же иногда няни проявляют агрессию к чужому ребенку?

— Потому что не справляются со своими эмоциями, — поясняет психолог. — С тем, что происходит в их жизни. Внутренней боли становится так много, что она выливается на беззащитного ребенка в виде жестокости.

Кроме того, няня может мстить родителям ребенка через него, если чувствует к себе высокомерное, потребительское отношение. Если няня не умеет доносить свои переживания и договариваться с родителями, не умеет разделять свои чувства к ребенку и его родителям, то бессознательно начинает вымещать на малыше свою нелюбовь к родителям-работодателям.

— Четкие договоренности по обязанностям и уважительные границы с сотрудником должны соблюдаться, — подытоживает Елена Отто. — Важно осознавать, что он не раб.

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР И ПРОПИШИ ШТРАФЫ

Как рассказал «Вечерке» юрист Тимур Маршани, С 2018 года в силу вступил Профессиональный стандарт «Няни (работник по присмотру и уходу за детьми)», утвержденный приказом Минтруда и соцзащиты РФ.

— В нем прописаны требования к образованию, опыту работы, особые условия допуска к работе нянь и другие аспекты, — поясняет юрист.

Этот профстандарт, по словам эксперта, скорее носит рекомендательный характер, но на практике суды принимают его в качестве основного документа, регламентирующего работу нянь.

— При приеме на работу нужно заключить с няней трудовой договор или гражданско-правовой договор в соответствии с главой 39 ст. 779 ГК РФ, — советует юрист. — В первом случае вы становитесь официальным работодателем для няни, потому будете обязаны: оплачивать взносы в Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования, предоставлять отпуск и оплату больничного, выходные дни.

Во втором случае при заключении гражданско-правового договора вам нужно определить права и обязанности как няни, так и ваши, а также установить размер оплаты труда. Плюсом такого договора является возможность определить штрафные санкции за невыполнение обязанностей.

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