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Как выбрать няню для ребенка
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Как выбрать няню для ребенка

Оксана Крученко

Общество

На рынке труда, взбудораженном пандемией, одной из самых востребованных стала профессия няни. Когда детсады то работают, то нет, родителям приходится как-то выкручиваться. Но истории об издевательствах «бебиситтерш» над малышами, как, например, недавний нашумевший случай с многодетной мамой-блогером из Северной столицы, пугают. Как же не ошибиться, подбирая няню?

Одно из очевидных решений, к которому обычно склоняются семьи, подыскивающие «дополнительную воспитательницу» для своего ребенка, — обратиться в агентство, которое за некую сумму за свои услуги занимается подбором персонала. Там — целая база проверенных нянь — как минимум с легальными документами, без уголовного прошлого и сомнительных диагнозов. Специалисты по найму обычно стараются выяснить побольше про соискательниц — уровень образования, предыдущий опыт, увлечения, отношение к детям, но гарантии, что она вдруг чего-нибудь не вытворит, никто не дает. Чужая душа — потемки. Но если няня не устроила нанимателя, агентства заменяют ее на другую.

Задать правильные вопросы

— Можно пользоваться любыми ресурсами — обращаться в агентства, искать на специализированных сайтах, по рекомендациям друзей, главное — правильно оценить человека на собеседовании, — советует руководитель HR-агентства и психолог Елена Отто. — Нужно задавать правильные вопросы и наблюдать, что говорит человек и как он себя ведет. Очень важно побольше узнать про детство будущей няни. Выросла ли она в любящей семье, в какой обстановке происходило ее взросление, какие отношения сложились в ее семье, чем она увлекалась в детстве?

Расспросите про образ жизни, интересы, были ли в ее жизни стрессовые ситуации и как она из них выходила. Идеально, если у няни все в порядке с личной жизнью, в отношениях с ее близкими. Вы должны из разговора понять, какие у человека ценности. Есть ли среди них забота, семья, развитие, служение? С любящим, добрым сердцем этот человек или нет?

На все ли руки мастерица

Несомненно, будет плюсом, если ваша будущая няня раньше работала в сфере так называемых помогающих профессий: медсестра, воспитатель, няня в детсаду, педагог, психолог. Но этот критерий не должен быть главным в выборе кандидата, говорит большинство экспертов по найму. Если только вам не нужно, чтобы няня оказывала малышу медицинскую помощь или серьезно занималась его развитием по какой-нибудь современной образовательной программе. Часто бывает так, что женщины без педагогического и медицинского образования становятся чужим детям настоящими Аринами Родионовнами. И все зависит от задач, которые вы планируете на няню возложить.

— И не забывайте про испытательный срок, — подчеркивает Елена.

Вас снимает скрытая камера

Есть два способа проверить, безопасно ли с няней оставлять ребенка. Первый — технический и самый очевидный. Можно поставить видеокамеры. Причем новую работницу об этом лучше предупредить.

— Видеокамеры, с одной стороны — залог того, что няня будет вести себя корректно с ребенком, но с другой — не дают стопроцентной гарантии. И важно понимать, что порядочного человека камера будет напрягать, а скрытого хитрого агрессора не остановит, — говорит Елена Отто. — Только близкие отношения ребенка с родителями могут обеспечить безопасность.

К слову, это и есть второй способ узнать про поведение няни в ваше отсутствие — доверительный разговор с малышом.

— Если родители в теплом контакте со своими детьми, маленькие члены семьи обязательно будут делиться своими переживаниями, — уверяет эксперт. — Если вы увидели, что ребенок ведет себя необычно, можно задать ему вопросы про няню. Главное — делать это в непринужденной обстановке и спрашивать не напрямую, а так, чтобы ребенок не понял, к чему вы ведете.

Ну а если ребенок еще совсем кроха, возвращаемся к пункту один — установка видеокамер.

Когда эмоции зашкаливают

Почему же иногда няни проявляют агрессию к чужому ребенку?

— Потому что не справляются со своими эмоциями, — поясняет психолог. — С тем, что происходит в их жизни. Внутренней боли становится так много, что она выливается на беззащитного ребенка в виде жестокости.

Кроме того, няня может мстить родителям ребенка через него, если чувствует к себе высокомерное, потребительское отношение. Если няня не умеет доносить свои переживания и договариваться с родителями, не умеет разделять свои чувства к ребенку и его родителям, то бессознательно начинает вымещать на малыше свою нелюбовь к родителям-работодателям.

— Четкие договоренности по обязанностям и уважительные границы с сотрудником должны соблюдаться, — подытоживает Елена Отто. — Важно осознавать, что он не раб.

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР И ПРОПИШИ ШТРАФЫ

Как рассказал «Вечерке» юрист Тимур Маршани, С 2018 года в силу вступил Профессиональный стандарт «Няни (работник по присмотру и уходу за детьми)», утвержденный приказом Минтруда и соцзащиты РФ.

— В нем прописаны требования к образованию, опыту работы, особые условия допуска к работе нянь и другие аспекты, — поясняет юрист.

Этот профстандарт, по словам эксперта, скорее носит рекомендательный характер, но на практике суды принимают его в качестве основного документа, регламентирующего работу нянь.

— При приеме на работу нужно заключить с няней трудовой договор или гражданско-правовой договор в соответствии с главой 39 ст. 779 ГК РФ, — советует юрист. — В первом случае вы становитесь официальным работодателем для няни, потому будете обязаны: оплачивать взносы в Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования, предоставлять отпуск и оплату больничного, выходные дни.

Во втором случае при заключении гражданско-правового договора вам нужно определить права и обязанности как няни, так и ваши, а также установить размер оплаты труда. Плюсом такого договора является возможность определить штрафные санкции за невыполнение обязанностей.

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