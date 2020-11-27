«Оставьте эти деньги»: как избежать рисков при использовании маткапитала

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Россияне, передумавшие направлять средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, смогут отозвать деньги и взять тайм-аут на полгода, для того чтобы решить, на что их потратить. Соответствующий закон приняла Государственная дума. «Вечерняя Москва» разобралась, как грамотнее потратить маткапитал и какие при этом существуют риски.

Материнский капитал выдается сразу на первого ребенка, и его величина в 2020-м году составляет 466 616 рублей. Пособие ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции. В 2021 году выплата на первого ребенка вырастет до 484 тысяч рублей.

При этом максимальный размер федеральных выплат в 2020 году на второго ребенка составляет 616 617 рублей, а в следующем году он увеличится до 639 432 рублей.

На что и как можно потратить деньги

Согласно закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства маткапитала можно направить на формирование накопительной части пенсии, улучшение жилищных условий, образование детей, а также социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов.

При этом в каждом случае действует ряд условий и ограничений. Например, жилье должно приобретаться в России, а ремонт в уже имеющейся квартире улучшением жилищных условий не считается. Кроме того, на «детские деньги» нельзя приобрести недвижимость, непригодную для проживания или признанную аварийной. Но если все условия соблюдены, можно направить средства на погашение ипотеки, доплату или первый взнос.

Образование ребенок также обязан получать в России. И на момент поступления в учебное заведение он не должен быть старше 25 лет.

При адаптации в обществе детей-инвалидов можно компенсировать затраты на покупку различных вещей из перечня правительства: специальных кроватей, матрасов, компьютеров и так далее. Медицинские услуги, многие из которых предоставляются бесплатно, оплатить средствами маткапитала нельзя.

При вложении средств материнского капитала в будущую пенсию их частично или полностью можно направить в негосударственный пенсионный фонд или заключить договор доверительного управления с финансовой организацией. Закон, принятый Госдумой 25 ноября, регулирует именно этот аспект.

По действующему законодательству, в случае если женщина хочет вернуть средства маткапитала, первоначально направленные на формирование накопительной пенсии, ей нужно до дня назначения пенсии подать заявление об отказе. Принятый же закон позволит сначала отозвать эти средства, а в течение полугода решить, для чего их использовать. При этом если написать заявление о продлении срока, то можно увеличить этот период еще на шесть месяцев.

Сложно в применении

Текущее изменение законодательства упростит процедуру повторного использования средств, но в то же время может стать и лазейкой для мошенников. Самым распространенным способом являются схемы, связанные с обналичиванием «детских» денег, считает юрист Евгения Кочарян.

— Пока данное нововведение будет оттачиваться на практике, возможны попытки недобросовестных граждан получить средства неправомерным путем, — рассказала специалист в комментарии «ВМ».

— Наверняка схема с покупкой дома — самая распространенная. Вполне допустимо, когда в одном доме живут две семьи. Это доступное жилье. Но если часть дома выражается в одной десятой, в одной двадцатой или трех сорока восьмых, становится понятно, что пользоваться таким жильем вы не сможете, — отметила эксперт Ассоциации юристов России Банза Киприянова в беседе с «ВМ».

Она подчеркнула: законного варианта обналичивания материнского капитала нет.

— Все, что предлагается, имеет под собой состав преступления. Вопрос — какого, — пояснила Киприянова. — Поэтому риск такой. Если получаете материнский капитал и готовы его использовать, я советую действовать только в тех рамках, которые отведены законом: улучшение жилищных условий, пенсия либо оплата обучения. Все остальные варианты из серии «вы якобы купите кусок дома, кусок квартиры, еще чего-то, а после этого вам выдадут наличными какую-то часть денег за вычетом комиссии продавца» — явный криминал. И я не уверена, что ваше будущее и будущее ваших детей стоит таких рисков. Неизвестно, как жизнь повернется в дальнейшем.

При этом эксперт заметила, что если использовать маткапитал при покупке единственного жилья, то могут возникнуть сложности, когда семьи захотят снова улучшить условия. Возможно, тогда имеет смысл подумать об образовании, потому что с каждым годом число бюджетных мест сокращается, а стоимость обучения растет, считает Киприянова.

— Если вы не знаете, что сейчас с материнским капиталом делать, оставьте эти деньги. Они индексируются, — советует эксперт.

Евгения Кочарян в свою очередь отметила, что самое главное при получении материнского капитала — целевое использование средств в первую очередь в интересах ребенка, а не из-за коммерческой выгоды родителей. Разумеется, процесс при этом должен контролироваться органами опеки и попечительства.

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